За добу рашисти вбили двох мирних жителів на Донеччині, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Минулої доби через російські обстріли на Донеччині загинуло двоє людей.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія вбиває цивільних! За 21 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Георгіївці та Костянтинівці", - зазначив він.
Кириленко нагадує, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
"За кожен злочин буде кара!", - додає очільник ОВА.
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Amber
показати весь коментар22.08.2022 08:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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