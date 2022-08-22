УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7117 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
705 1

За добу рашисти вбили двох мирних жителів на Донеччині, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби через російські обстріли на Донеччині загинуло двоє людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних! За 21 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Георгіївці та Костянтинівці", - зазначив він.

Кириленко нагадує, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"За кожен злочин буде кара!", - додає очільник ОВА.

Читайте також: Окупанти вдарили по школі на Донеччині, - Кириленко. ФОТОрепортаж

За добу рашисти вбили двох мирних жителів на Донеччині, - ОВА 01

Автор: 

армія рф (18043) смерть (6787) Донецька область (8942) Кириленко Павло (910)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це рашисти їх звільнили по путлєровськи 😠
показати весь коментар
22.08.2022 08:32 Відповісти
 
 