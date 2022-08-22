За добу рашисти вбили двох мирних жителів на Донеччині, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби через російські обстріли на Донеччині загинуло двоє людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних! За 21 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Георгіївці та Костянтинівці", - зазначив він.

Кириленко нагадує, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"За кожен злочин буде кара!", - додає очільник ОВА.

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