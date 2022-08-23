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Вулична виставка "Бий окупанта!" відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - "Дартс-держZрадник" та "Бавовна над кримським мостом". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 серпня, відкрилася вулична виставка "Бий окупанта!", присвячена Дню Незалежності України, в межах якої зібрані різні прояви українського інформаційного спротиву російським загарбникам.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Виставку ініціює Рух ЧЕСНО у співпраці з Національним музеєм Революції Гідності. У колекцію ввійшли білборди, сітілайти, графіті, поштові марки, листівки та пісні, які у різний час надихали і продовжують надихати українців на боротьбу та давали можливість і далі витримувати натиск ворога.

Крім ознайомлення з виставкою усі охочі можуть поцілити в держZрадника на інтерактивній локації "Дартс-держZрадник", а також записати "стендап" біля оригінальної фотозони - "Бавовна над кримським мостом".

Виставка відбуватиметься з 23 серпня по 3 вересня поточного року у Києві на Контрактовій площі (біля колеса огляду).

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Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 01
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 02
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 03
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 04
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 05
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 06
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 07
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 08
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 09
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 10
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 11
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 12
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 13
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 14
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 15
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 16
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 17
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 18
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 19
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 20
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 21
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 22
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 23
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 24
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 25
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 26
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 27
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 28
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 29
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 30
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 31
Вулична виставка Бий окупанта! відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - Дартс-держZрадник та Бавовна над кримським мостом 32

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

виставка (288) Київ (19795) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+9
А чого на дартсах немає "пикі крота'' з ОПи?!!!
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23.08.2022 12:41 Відповісти
+8
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23.08.2022 12:29 Відповісти
+3
На картинках це НЕ люди , а зрадники і колаборанти , які повинні понесте покарання за своі злочини проти нашоі краіни , от і все 😠
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23.08.2022 12:33 Відповісти
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На картинках це НЕ люди , а зрадники і колаборанти , які повинні понесте покарання за своі злочини проти нашоі краіни , от і все 😠
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23.08.2022 12:33 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2022 12:29 Відповісти
А чого на дартсах немає "пикі крота'' з ОПи?!!!
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23.08.2022 12:41 Відповісти
не на часі!
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23.08.2022 13:28 Відповісти
Як вам такі новини: "23 серпня, у День українського прапора, о 21:00 у марафоні «Єдиних новин» відбудеться прем'єра благодійного концерту «https://1plus1.ua/vechirniy-kvartal/novyny/specnomer-vid-monatik-ta-ekskluzivni-dueti-akim-bude-novoricnij-vecirnij-kvartal Вечірнього Кварталу », присвяченого Дню Незалежності України." ? https://1plus1.ua/vechirniy-kvartal/novyny/u-marafoni-edinih-novin-pokazut-blagodijnij-koncert-vecirnogo-kvartalu-prisvacenij-dnu-nezaleznosti-ukraini
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23.08.2022 12:41 Відповісти
бо ця компашка перетворює Україну на "95 квартал" і "вечірній квартал". Нарід 73% за це ж проголосував. Як можна веселитися, коли кожного дня гинуть нацкращі, коли немає чим крити ворога, коли кожного дня на голови простих українців падають ракети і снаряди, а ці зайнявши всі канали телебачення і друковані видання нав'язують своє, навязують своїх геров "95 квартал", "вечірній квартал" єлдаків, татарових, абдристовичів.
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23.08.2022 13:33 Відповісти
А кого зрадили мураєв та медведчук? Вони відкрито топили за рашку і хоча б чесні були у своїх діях. Зрадник той хто бреше, обіцяє всяке глупство, а сам не виконує те що має, потім знов бреше і переводить стрілки. Не там зрадників шукаєте.
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23.08.2022 12:44 Відповісти
чеснi ? це такий недолугий жарт ?


звичайно, що цi гниди зрадили Україну, бо як український депутат повинен був працювати на

Україну та її народ, а не лише на себе та на паРашу.
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23.08.2022 15:35 Відповісти
дивуюсь, чому досі мінцифри не запулило якісь прості відеоіграшки на цю тематику...
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23.08.2022 12:44 Відповісти
 
 