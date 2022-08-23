Вулична виставка "Бий окупанта!" відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - "Дартс-держZрадник" та "Бавовна над кримським мостом". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 серпня, відкрилася вулична виставка "Бий окупанта!", присвячена Дню Незалежності України, в межах якої зібрані різні прояви українського інформаційного спротиву російським загарбникам.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Виставку ініціює Рух ЧЕСНО у співпраці з Національним музеєм Революції Гідності. У колекцію ввійшли білборди, сітілайти, графіті, поштові марки, листівки та пісні, які у різний час надихали і продовжують надихати українців на боротьбу та давали можливість і далі витримувати натиск ворога.

Крім ознайомлення з виставкою усі охочі можуть поцілити в держZрадника на інтерактивній локації "Дартс-держZрадник", а також записати "стендап" біля оригінальної фотозони - "Бавовна над кримським мостом".

Виставка відбуватиметься з 23 серпня по 3 вересня поточного року у Києві на Контрактовій площі (біля колеса огляду).

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ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук