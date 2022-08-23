Уличная выставка "Бей оккупанта!" открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - "Дартс-держZрадник" и "Хлопок над крымским мостом". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 23 августа, открылась уличная выставка "Бей оккупанта!", посвященная Дню Независимости Украины, в рамках которой собраны разные проявления украинского информационного сопротивления российским захватчикам.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Выставку инициирует Движение ЧЕСТНО в сотрудничестве с Национальным музеем Революции Достоинства. В коллекцию вошли билборды, ситилайты, граффити, почтовые марки, открытки и песни, которые в разное время вдохновляли и продолжают вдохновлять украинцев на борьбу и давали возможность выдерживать натиск врага.
Кроме ознакомления с выставкой все желающие могут попасть в "держZрадника" на интерактивной локации "Дартс-держZрадник", а также записать "стендап" возле оригинальной фотозоны - "Хлопок над крымским мостом".
Выставка пройдет с 23 августа по 3 сентября текущего года в Киеве на Контрактовой площади (возле колеса обзора).
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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звичайно, що цi гниди зрадили Україну, бо як український депутат повинен був працювати на
Україну та її народ, а не лише на себе та на паРашу.