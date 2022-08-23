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Новости Фото Война
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Уличная выставка "Бей оккупанта!" открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - "Дартс-держZрадник" и "Хлопок над крымским мостом". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 августа, открылась уличная выставка "Бей оккупанта!", посвященная Дню Независимости Украины, в рамках которой собраны разные проявления украинского информационного сопротивления российским захватчикам.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Выставку инициирует Движение ЧЕСТНО в сотрудничестве с Национальным музеем Революции Достоинства. В коллекцию вошли билборды, ситилайты, граффити, почтовые марки, открытки и песни, которые в разное время вдохновляли и продолжают вдохновлять украинцев на борьбу и давали возможность выдерживать натиск врага.

Кроме ознакомления с выставкой все желающие могут попасть в "держZрадника" на интерактивной локации "Дартс-держZрадник", а также записать "стендап" возле оригинальной фотозоны - "Хлопок над крымским мостом".

Выставка пройдет с 23 августа по 3 сентября текущего года в Киеве на Контрактовой площади (возле колеса обзора).

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Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 01
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 02
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 03
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 04
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 05
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 06
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 07
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 08
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 09
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 10
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 11
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 12
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 13
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 14
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 15
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 16
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 17
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 18
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 19
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 20
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 21
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 22
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 23
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 24
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 25
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 26
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 27
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 28
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 29
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 30
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 31
Уличная выставка Бей оккупанта! открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - Дартс-держZрадник и Хлопок над крымским мостом 32

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

выставка (450) Киев (25795) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+9
А чого на дартсах немає "пикі крота'' з ОПи?!!!
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23.08.2022 12:41 Ответить
+8
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23.08.2022 12:29 Ответить
+3
На картинках це НЕ люди , а зрадники і колаборанти , які повинні понесте покарання за своі злочини проти нашоі краіни , от і все 😠
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23.08.2022 12:33 Ответить
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На картинках це НЕ люди , а зрадники і колаборанти , які повинні понесте покарання за своі злочини проти нашоі краіни , от і все 😠
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23.08.2022 12:33 Ответить
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23.08.2022 12:29 Ответить
А чого на дартсах немає "пикі крота'' з ОПи?!!!
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23.08.2022 12:41 Ответить
не на часі!
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23.08.2022 13:28 Ответить
Як вам такі новини: "23 серпня, у День українського прапора, о 21:00 у марафоні «Єдиних новин» відбудеться прем'єра благодійного концерту «https://1plus1.ua/vechirniy-kvartal/novyny/specnomer-vid-monatik-ta-ekskluzivni-dueti-akim-bude-novoricnij-vecirnij-kvartal Вечірнього Кварталу », присвяченого Дню Незалежності України." ? https://1plus1.ua/vechirniy-kvartal/novyny/u-marafoni-edinih-novin-pokazut-blagodijnij-koncert-vecirnogo-kvartalu-prisvacenij-dnu-nezaleznosti-ukraini
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23.08.2022 12:41 Ответить
бо ця компашка перетворює Україну на "95 квартал" і "вечірній квартал". Нарід 73% за це ж проголосував. Як можна веселитися, коли кожного дня гинуть нацкращі, коли немає чим крити ворога, коли кожного дня на голови простих українців падають ракети і снаряди, а ці зайнявши всі канали телебачення і друковані видання нав'язують своє, навязують своїх геров "95 квартал", "вечірній квартал" єлдаків, татарових, абдристовичів.
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23.08.2022 13:33 Ответить
А кого зрадили мураєв та медведчук? Вони відкрито топили за рашку і хоча б чесні були у своїх діях. Зрадник той хто бреше, обіцяє всяке глупство, а сам не виконує те що має, потім знов бреше і переводить стрілки. Не там зрадників шукаєте.
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23.08.2022 12:44 Ответить
чеснi ? це такий недолугий жарт ?


звичайно, що цi гниди зрадили Україну, бо як український депутат повинен був працювати на

Україну та її народ, а не лише на себе та на паРашу.
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23.08.2022 15:35 Ответить
дивуюсь, чому досі мінцифри не запулило якісь прості відеоіграшки на цю тематику...
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23.08.2022 12:44 Ответить
 
 