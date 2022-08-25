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Замість сучасної медицини в окупованому Сєверодонецьку загарбники поставили "шпиталі-намети", - Гайдай. ФОТОрепортаж

Російські загарбники не збираються займатися відновленням зруйнованих міст Луганщини.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Замість сучасної медицини у Сєверодонецьку окупанти поставили "шпиталі-намети". Після брудних "помывочных", окупаційна влада вирішила людей підлікувати і біля пошкодженої будівлі лікарні встановили намет, де рослікарі ведуть прийом. Ані обладнання, ані медикаментів, тільки "дєнєг нєт, но ви дєржитєсь", - розповів глава ОВА.

Водночас роботи щодо запуску стаціонарних медичних закладів не ведуться.

"Орки не збираються витрачатися на здоров‘я мешканців тимчасово окупованих територій. І це у Сєверодонецьку, про менші міста взагалі нема мови, навіть, про такі намети Хворіти в окупації - означає померти через брак кваліфікованої меддопомоги. Росіянам потрібні тільки території, на людей їм плювати", - підсумував Гайдай.

Читайте: Партизани на окупованих територіях привітали українців з Днем Незалежності. ФОТОрепортаж

Замість сучасної медицини в окупованому Сєверодонецьку загарбники поставили шпиталі-намети, - Гайдай 01
Замість сучасної медицини в окупованому Сєверодонецьку загарбники поставили шпиталі-намети, - Гайдай 02
Замість сучасної медицини в окупованому Сєверодонецьку загарбники поставили шпиталі-намети, - Гайдай 03
Замість сучасної медицини в окупованому Сєверодонецьку загарбники поставили шпиталі-намети, - Гайдай 04

Автор: 

окупація (6685) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4877)


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offtopic : vrode kak ZSU potopili podlodku.... mozhe kto znae ce pravda?
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25.08.2022 13:07 Відповісти
Медицина-ру во всей красе!
Давление померяли, таблетку переломали пополам - это тебе от головы, а это от поноса...
И смотри не перепутай !
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25.08.2022 13:20 Відповісти


зато руZZкіє
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25.08.2022 14:22 Відповісти
Дик хто влюбльон в кацапію так і в шалаше заі .. рай. Хай тішаться.
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25.08.2022 13:20 Відповісти
От то вже раді ті хто все ж таки чекав на "руський мір" - дочекались! Тепер вас умоють. Видно що їм таки не дає покою оце, "не мытая Россия"
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25.08.2022 13:22 Відповісти
Намети, схожі на ті, що Трамп, їм у сирії залишив ( подарував, продав, пр₴бав...)
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25.08.2022 13:37 Відповісти
Русскій мір, ****...
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25.08.2022 14:43 Відповісти
 
 