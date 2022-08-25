Замість сучасної медицини в окупованому Сєверодонецьку загарбники поставили "шпиталі-намети", - Гайдай. ФОТОрепортаж
Російські загарбники не збираються займатися відновленням зруйнованих міст Луганщини.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Замість сучасної медицини у Сєверодонецьку окупанти поставили "шпиталі-намети". Після брудних "помывочных", окупаційна влада вирішила людей підлікувати і біля пошкодженої будівлі лікарні встановили намет, де рослікарі ведуть прийом. Ані обладнання, ані медикаментів, тільки "дєнєг нєт, но ви дєржитєсь", - розповів глава ОВА.
Водночас роботи щодо запуску стаціонарних медичних закладів не ведуться.
"Орки не збираються витрачатися на здоров‘я мешканців тимчасово окупованих територій. І це у Сєверодонецьку, про менші міста взагалі нема мови, навіть, про такі намети Хворіти в окупації - означає померти через брак кваліфікованої меддопомоги. Росіянам потрібні тільки території, на людей їм плювати", - підсумував Гайдай.
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зато руZZкіє