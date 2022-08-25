Вместо современной медицины в оккупированном Северодонецке захватчики поставили "госпитали-палатки", - Гайдай. ФОТОрепортаж
Российские захватчики не намерены заниматься восстановлением разрушенных городов Луганщины.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Вместо современной медицины в Северодонецке оккупанты поставили "госпитали-палатки". После грязных "помывочных", оккупационные власти решили людей подлечить и возле поврежденного здания больницы установили палатку, где росврачи ведут прием. Ни оборудования, ни медикаментов, только "денег нет, но вы держитесь", - рассказал глава ОВА.
В то же время, работы по запуску стационарных медицинских учреждений не ведутся.
"Орки не собираются тратиться на здоровье жителей временно оккупированных территорий. И это в Северодонецке, о меньших городах вообще нет речи, даже о таких палатках. Болеть в оккупации - означает умереть из-за нехватки квалифицированной медпомощи. Россиянам нужны только территории, на людей им плевать", - подытожил Гайдай.
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зато руZZкіє