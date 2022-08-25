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Вместо современной медицины в оккупированном Северодонецке захватчики поставили "госпитали-палатки", - Гайдай. ФОТОрепортаж

Российские захватчики не намерены заниматься восстановлением разрушенных городов Луганщины.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Вместо современной медицины в Северодонецке оккупанты поставили "госпитали-палатки". После грязных "помывочных", оккупационные власти решили людей подлечить и возле поврежденного здания больницы установили палатку, где росврачи ведут прием. Ни оборудования, ни медикаментов, только "денег нет, но вы держитесь", - рассказал глава ОВА.

В то же время, работы по запуску стационарных медицинских учреждений не ведутся.

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"Орки не собираются тратиться на здоровье жителей временно оккупированных территорий. И это в Северодонецке, о меньших городах вообще нет речи, даже о таких палатках. Болеть в оккупации - означает умереть из-за нехватки квалифицированной медпомощи. Россиянам нужны только территории, на людей им плевать", - подытожил Гайдай.

Вместо современной медицины в оккупированном Северодонецке захватчики поставили госпитали-палатки, - Гайдай 01
Вместо современной медицины в оккупированном Северодонецке захватчики поставили госпитали-палатки, - Гайдай 02
Вместо современной медицины в оккупированном Северодонецке захватчики поставили госпитали-палатки, - Гайдай 03
Вместо современной медицины в оккупированном Северодонецке захватчики поставили госпитали-палатки, - Гайдай 04

Автор: 

оккупация (10135) Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6495)


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offtopic : vrode kak ZSU potopili podlodku.... mozhe kto znae ce pravda?
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25.08.2022 13:07 Ответить
Медицина-ру во всей красе!
Давление померяли, таблетку переломали пополам - это тебе от головы, а это от поноса...
И смотри не перепутай !
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25.08.2022 13:20 Ответить


зато руZZкіє
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25.08.2022 14:22 Ответить
Дик хто влюбльон в кацапію так і в шалаше заі .. рай. Хай тішаться.
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25.08.2022 13:20 Ответить
От то вже раді ті хто все ж таки чекав на "руський мір" - дочекались! Тепер вас умоють. Видно що їм таки не дає покою оце, "не мытая Россия"
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25.08.2022 13:22 Ответить
Намети, схожі на ті, що Трамп, їм у сирії залишив ( подарував, продав, пр₴бав...)
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25.08.2022 13:37 Ответить
Русскій мір, ****...
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25.08.2022 14:43 Ответить
 
 