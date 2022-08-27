На Прикарпатті намагалися продати автомобіль швидкої. Затримано працівників благодійної організації, які наживались на гумдопомозі. ФОТОрепортаж

Викрито двох жителів обласного центру на незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, вчиненому групою осіб за попередньою змовою.

Про це повідомляють у Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, засновник благодійної організації разом зі спільником ввозили на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги транспортні засоби, товари військового призначення і амуніцію, які продавали.

Під час реалізації транспортного засобу Mercedes-Benz AMBULANCE, ввезеного на територію України в якості гуманітарної допомоги, їх було затримано", - йдеться у повідомленні.

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У ході обшуків виявлено та вилучено 14 автомобілів, документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські карти, 77 патронів, грошові кошти на загальну суму близько 240 тис грн.

За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Івано-Франківська їм повідомлено про підозру.