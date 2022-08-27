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Новини Фото Війна
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На Прикарпатті намагалися продати автомобіль швидкої. Затримано працівників благодійної організації, які наживались на гумдопомозі. ФОТОрепортаж

Викрито двох жителів обласного центру на незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, вчиненому групою осіб за попередньою змовою.

Про це повідомляють у Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

На Прикарпатті намагалися продати автомобіль швидкої. Затримано працівників благодійної організації, які наживались на гумдопомозі 01

"За даними слідства, засновник благодійної організації разом зі спільником ввозили на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги транспортні засоби, товари військового призначення і амуніцію, які продавали.

Під час реалізації транспортного засобу Mercedes-Benz AMBULANCE, ввезеного на територію України в якості гуманітарної допомоги, їх було затримано", - йдеться у повідомленні.

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На Прикарпатті намагалися продати автомобіль швидкої. Затримано працівників благодійної організації, які наживались на гумдопомозі 02

У ході обшуків виявлено та вилучено 14 автомобілів, документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські карти, 77 патронів, грошові кошти на загальну суму близько 240 тис грн.

За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Івано-Франківська їм повідомлено про підозру.

На Прикарпатті намагалися продати автомобіль швидкої. Затримано працівників благодійної організації, які наживались на гумдопомозі 03

продаж (2261) гуманітарна допомога (991) Офіс Генпрокурора (3249)


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Топ коментарі
+14
Чергові мерзенні гниди...
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27.08.2022 09:58
+6
Прігожинець?
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27.08.2022 10:11
+4
Не бояться ці тварюки ні бога, ні чорта
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27.08.2022 09:57
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Не бояться ці тварюки ні бога, ні чорта
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27.08.2022 09:57 Відповісти
Чергові мерзенні гниди...
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27.08.2022 09:58 Відповісти
Когда уже Притулу с его бандой за это же повяжут?

Или пока он делится с зеленой шоблой - никогда?
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27.08.2022 10:06 Відповісти
Прігожинець?
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27.08.2022 10:11 Відповісти
і шо? сядуть з конфіскацією... чи да здравствуєт наш гуманний суд самий гуманний суд вмірє
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27.08.2022 10:20 Відповісти
Автомобіль передати моєму племіннику для колони медиків,цих розстріл
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27.08.2022 10:30 Відповісти
Прикарпаття, Львів, Тернопіль! Суперпатріоти, ****. Кому війна...
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27.08.2022 10:37 Відповісти
Вы не правы! "Бизнесмены" такого типа и профиля присутствуют в разных регионах страны. Франкiвчани, львiв'яни, тернопiльчани, закарпатцi - не менш патрiоти як ви, можливо навiть бiльшi, так що краще iнколи нiчого не писати, або думати перед тим як писати.
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27.08.2022 11:13 Відповісти
Привычки вора удивительно сильны!
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27.08.2022 10:42 Відповісти
ото повідрубували парочці таких руки, інши б вже боялись..або розтріл за законами военного стану..

гуманітарка вся на олх
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27.08.2022 10:48 Відповісти
Всю гуманитарку по всей Украине контролируют братва дЕрмака...не агента ГРУ рабZeи... под погремушкой "Козырь"...
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27.08.2022 11:38 Відповісти
Завалите сук на месте..............................
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27.08.2022 12:14 Відповісти
Расстрелять одного в назидание
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27.08.2022 14:13 Відповісти
 
 