На Закарпатті за добу затримали 20 чоловіків при спробі незаконно перетнути кордон, - Держприкодонслужба. ФОТОрепортаж

Упродовж 27 серпня військовослужбовці Мукачівського загону припинили спроби незаконного перетину кордону, затримали двадцятьох військовозобов’язаних громадян України.

Найбільшу групу із десяти чоловіків затримав наряд відділу "Тячів". Семеро із них є мешканцями Івано-Франківської області, ще троє – закарпатці. Незаконно перетнути українсько-румунський кордон правопорушники планували річкою Тиса. Зустріч із прикордонниками стала для них повною несподіванкою, чоловіки спробували втекти. Щоб зупинити втікачів охоронці кордону здійснили два попереджувальних постріли. Пізніше військовослужбовці цього ж відділу затримали ще одного іванофранківця, який теж намагався незаконно перетнути держрубіж. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, можливо причетних до організації незаконного перетину кордону групою військовозобов'язаних чоловіків, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Держприкодонну службу.

Крім цього, трьох чоловіків, мешканців Хмельниччини, прикордонники затримали неподалік села Богдан. Щоб незаконно дістатися до сусідньої Румунії чоловіки вирушили на високогірну ділянку кордону. Проте їх плани також зруйнували охоронці кордону. Ще одного хмельничанина на березі річки Тиса, через яку проходить українсько-румунський кордон, затримали військовослужбовці відділення "Великий Бичків".

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Також не вдалося обійти прикордонні наряди й двом військовозобов’язаним з Вінниччини, одному із Кіровоградщини та двом закарпатцям з села Грушово.

На усіх правопорушників склали протоколи про вчинені ними адмінправопорушення. Крім того, щодо виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 336 ККУ "Ухилення від призову за мобілізацією", до компетентних правоохоронних структур направлені повідомлення.





