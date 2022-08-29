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На Закарпатті за добу затримали 20 чоловіків при спробі незаконно перетнути кордон, - Держприкодонслужба. ФОТОрепортаж

Упродовж 27 серпня військовослужбовці Мукачівського загону припинили спроби незаконного перетину кордону, затримали двадцятьох військовозобов’язаних громадян України.

Найбільшу групу із десяти чоловіків затримав наряд відділу "Тячів". Семеро із них є мешканцями Івано-Франківської області, ще троє – закарпатці. Незаконно перетнути українсько-румунський кордон правопорушники планували річкою Тиса. Зустріч із прикордонниками стала для них повною несподіванкою, чоловіки спробували втекти. Щоб зупинити втікачів охоронці кордону здійснили два попереджувальних постріли. Пізніше військовослужбовці цього ж відділу затримали ще одного іванофранківця, який теж намагався незаконно перетнути держрубіж. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, можливо причетних до організації незаконного перетину кордону групою військовозобов'язаних чоловіків, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Держприкодонну службу.

Крім цього, трьох чоловіків, мешканців Хмельниччини, прикордонники затримали неподалік села Богдан. Щоб незаконно дістатися до сусідньої Румунії чоловіки вирушили на високогірну ділянку кордону. Проте їх плани також зруйнували охоронці кордону. Ще одного хмельничанина на березі річки Тиса, через яку проходить українсько-румунський кордон, затримали військовослужбовці відділення "Великий Бичків".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із 1 вересня запрацює програма "єВідрядження", яка дозволить військовозобов’язаним українцям виїжджати за кордон під заставу

Також не вдалося обійти прикордонні наряди й двом військовозобов’язаним з Вінниччини, одному із Кіровоградщини та двом закарпатцям з села Грушово.

На усіх правопорушників склали протоколи про вчинені ними адмінправопорушення. Крім того, щодо виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 336 ККУ "Ухилення від призову за мобілізацією", до компетентних правоохоронних структур направлені повідомлення.

На Закарпатті за добу затримали 20 чоловіків при спробі незаконно перетнути кордон, - Держприкодонслужба 01
На Закарпатті за добу затримали 20 чоловіків при спробі незаконно перетнути кордон, - Держприкодонслужба 02
На Закарпатті за добу затримали 20 чоловіків при спробі незаконно перетнути кордон, - Держприкодонслужба 03

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) кордон (4765) чоловіки (157) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+14
Какой смысл закрывания границ ? Остановить отток мобилизационного ресурса ? Так те, кто не хочет воевать, вы их не заставите, и тюрьмой не запугаете. И Резников сказал, что людей достаточно. Показать нашим европейским партнерам, что мы все как один стали на защиту страны, а эвакуируются только женщины и дети ? Так батальон "Монако" и подобные мажорные б..ди, отбашлявшие погранцам и незаконно выехавшие, бухающие по европейским ресторанам, и устраивающие пьяные ДТП, с треском эту картинку разваливают.
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29.08.2022 02:34
+9
Рівні права чоловіків і жінок в конституції X D
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29.08.2022 03:12
+8
Чому не заставити? Мене ось заставили, тюрми я боюсь, так що зараз на нулику сиджу. Щоправда, коли то закінчиться, в жодному разі тут жити не залишусь, постараюсь виїхати закордон і там залишитись. Слава Богу сім'я вже там. Так як я тепер буду УБД, то в будь який момент я буду першим на наступну мобілізацію. Ну і жити в країні, де купа патріотичних громадян, сидячи на дивані, готові воювати хоч десять років до повного визволення всіх теритопій, але моїми руками і моїм життям, не своїми, я не хочу.
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29.08.2022 06:57
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Ото дурні, трохи би почекали, та офіційно би поїхали за 200 тисяч. Ще може і ордена би заробили.
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29.08.2022 01:32 Відповісти
200 тисяч - це для ти хто має гроші. У цих же грошей немає скоріш за все. Тепер вручать повістки і на фронт.
Є гроші - ти вільний. Немає грошей - ти не виїздний.
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29.08.2022 09:50 Відповісти
Портнову ,Бойко , Наумову ,Баканова ,Батальену Монако , Живаго Z ,Рабиновичу , Киве , Всем ОПЗЖоповцам НИКТО НЕ ПРЕПЯТСТВОВАЛ ‼️‼️‼️‼️
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29.08.2022 10:30 Відповісти
розстріляти
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29.08.2022 01:34 Відповісти
шли с целью попасть в центры комплектации?
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29.08.2022 01:53 Відповісти
Судячи з того ,якi кендюхи деякi наiли ,то можливо навiть у центри прийняття рiшень...
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29.08.2022 08:49 Відповісти
Заблукали, доречі згідно конституції у них є право не давати покази проти себе, а довести що щось там хотіли майже не можливо, навіть кордону на фото не видно або знаку що це кордон, і все. Усі кордони вне меж переходів встановлених законодавством мають бути заміновані, нех... шастать, тоді порядок буде, а це показуха.
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29.08.2022 02:03 Відповісти
Тут i до мольфарки не ходи- йшли збирати морошку...
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29.08.2022 08:51 Відповісти
Какой смысл закрывания границ ? Остановить отток мобилизационного ресурса ? Так те, кто не хочет воевать, вы их не заставите, и тюрьмой не запугаете. И Резников сказал, что людей достаточно. Показать нашим европейским партнерам, что мы все как один стали на защиту страны, а эвакуируются только женщины и дети ? Так батальон "Монако" и подобные мажорные б..ди, отбашлявшие погранцам и незаконно выехавшие, бухающие по европейским ресторанам, и устраивающие пьяные ДТП, с треском эту картинку разваливают.
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29.08.2022 02:34 Відповісти
Чому не заставити? Мене ось заставили, тюрми я боюсь, так що зараз на нулику сиджу. Щоправда, коли то закінчиться, в жодному разі тут жити не залишусь, постараюсь виїхати закордон і там залишитись. Слава Богу сім'я вже там. Так як я тепер буду УБД, то в будь який момент я буду першим на наступну мобілізацію. Ну і жити в країні, де купа патріотичних громадян, сидячи на дивані, готові воювати хоч десять років до повного визволення всіх теритопій, але моїми руками і моїм життям, не своїми, я не хочу.
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29.08.2022 06:57 Відповісти
на жаль Ви праві - багато просто залишать країну. А може просто треба покарати тих, що довели її до такого стану? Без розворовування бюджету це буде дуже багата країна.
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29.08.2022 07:08 Відповісти
Ти зараз не на нулику сидиш, а на пляшцi ...Збири там зара всiх ,хто мешкаЭ в вашiй сранiй комуналцi ,i розповiдай цi казочки iм...
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29.08.2022 08:57 Відповісти
а почему руцких типа "олигархов" во всем щемят, а украинских нет? а ведь на них вины больше - именно они обобрали украинский народ.
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29.08.2022 02:40 Відповісти
Рівні права чоловіків і жінок в конституції X D
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29.08.2022 03:12 Відповісти
вагітні, пропустить.
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29.08.2022 05:19 Відповісти
Нащадки славних воїнів УПА...Якби руськіє це знали раніше,то в планах було б не до р.Збруч а до польського чи угорського кордону.
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29.08.2022 08:03 Відповісти
при хороших адвокатах(але судячи з зовнішнього вигляду затриманих їм таких не мати) тим хлопцям нічого не буде.
Ось що я нарив: https://kmp.ua/uk/analytics/exclusive/the-departure-of-men-abroad-under-martial-law-is-there-a-ban/
Закону про заборону виїзду до сих пір як такого виявляється нема. Є лише підзаконні акти уряду.
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29.08.2022 08:04 Відповісти
Погранцы законов не знают. Они "выполняют устное распоряжение", как было с мэром Чернигова.
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29.08.2022 20:30 Відповісти
А скільком вдалося? Тепер дезертирам полегшає: влада легалізовує купу лазівок - тільки бабки гори...
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29.08.2022 09:08 Відповісти
А кошового ще й нагородили..........
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29.08.2022 09:11 Відповісти
Зустріла недавно чоловіка з Івано-Франківська тут у Польщі. Як він перетнув кордон - не знаю. Здає три свої будинки дома,тут отримує усі можливі соціальні допомоги. Такий собі заробітчанин. Чому європейці це дозволяють - не знаю. Я не кажу,що всіх потрібно в ЗСУ,але ж можна допомогати в тилу? Чи пофіг що з тією країною буде?
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29.08.2022 10:01 Відповісти
А ти курва чого в Польщі сидиш? Значить я повинен пахати тут за мінімалку роками, щоб коли закінчиться війна, ти п*зда, могла приїхати на все готове із баблом заробленим в Польщу?
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29.08.2022 11:36 Відповісти
Ти лайно,яке тільки називає себе українцем. Чого жінки за кордоном,падло? Може дітей рятують?! Бо в вашому Закарпатті зняти житло за прийомними цінами неможливо. Йди в спам сцикливий,паскудний заробітчанин.
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29.08.2022 18:47 Відповісти
Ну канєшно, аякже, дітей вони рятують. Тільки чогось половина жінок, що виїхали, взагалі немають ніяких дітей. Ну давай, вертайся назад в Україну, допомагай в тилу як ти кажеш. Немає грошей на оренду? А в мене теж немає. Я сиджу в селі, де немає ніякої роботи, замість того щоб поїхати в Польщу на роботу, так як раніше їздив. Приїжджай до мене в село, тут безкоштовно можна жити біженцям, будемо разом сидіти кукувати.
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01.09.2022 21:42 Відповісти
Хто хоче в селах,той працює. Відкриває ферми,господарства і т.н. Мені щоб займатись гуманітаркою не обов'язково тягти дітей під ракетні обстріли. Вже дуже багато допомогла і армії,і цивільним. А ти що робиш для перемоги,окрім як відсиджується в своєму селі і пишеш образливі коменти жінкам в інтернеті?
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01.09.2022 23:07 Відповісти
Без грошей ти нічого не відкриєш, ніяке фермерство. Я тут працюю по суті собі на їжу, толку ноль від мого сидіння. Чим я допомагаю для перемоги? А ти би допомагала адміністрації тюрми? Влада поступупила по відношенню до мене, як до кріпака.
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02.09.2022 06:40 Відповісти
А что, только мужики так делают ? А женщины- западенки не сдают за большие бабки свое жилье на ЗУ, а сами как беженки в Польше на соц. помощи ?
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29.08.2022 20:35 Відповісти
Вони майже всі так роблять. Війна прийшла,ціни на оренду як в ЄС. І ще щось гавкають з-за кущів.
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29.08.2022 23:47 Відповісти
Ну ось і поповнення у війська забезпечення.
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29.08.2022 11:35 Відповісти
Бо не мали ніякого відношення до квартал-бригади.
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29.08.2022 11:36 Відповісти
Кожен має право на пересування по світу і вірно деякі дописувачі вказують на те,що насильно не примусиш,і в деякій мірі згоден з **волинянином**,якщо його коментар буде віднесений до ЧОЛОВІЧОЇ статі. Я думаю,що буде вірно випускати всіх бажаючих,АЛЕ----ПРИ ПОВЕРНЕННІ В УКРАЇНУ, ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ,ВСІ ЦІ ВІДХИЛЯНТИ ПОВИНІ БУТИ ПОСТАВЛЕНІ НА ОСОБИСТИЙ ОБЛІК,який повинен передбачити в цих громадянах пункт,як не благонадійних і лишити права займати як державні так і керівні посади,а також автоматично пільг які передбачені для громадян України. І багато чого ще можливо внести,щоб в очах учасників БД--вони були НЕПОТРЕБОМ!!! Мені,наприклад,боляче від того,що я пропрацював 30-ть років на підприємствах,а останні 15-ть був підприємцем і пенсію отримую як ромали,які ЖОДНОГО дня не працювали,ну хоч-би на 500-т грн мені платили більше,а так--мінімалка.,так і воїнам буде прикро,коли ті(ВТІКАЧІ) будуть користуватись всими благами,за які повмирало стільки хлопців.
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29.08.2022 12:03 Відповісти
Раби....в громадян інших країн прав в Україні більше, ніж в самих українців....дуже прикро але до цього самі прийшли....я вже не повернуся, якщо що...
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29.08.2022 12:38 Відповісти
Не плюй,синку,в криницю,можливо прийдеться водиці попити з неї.......
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29.08.2022 14:35 Відповісти
Дебілізм влади це коли молодиків віськомат не бере на війнуЮ, а виїхати з країни на заробітки теж неможливо.
Це радянська Зе влада.
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29.08.2022 14:16 Відповісти
Не був прихильником Зе,але брати молодиків на УБІЙ? Не беруть навіть 40-ка річних,якщо не служили,або не підходить спеціальність. А не випускають,бо не дай Боже,що дійде до того,що будуть брати і без ніг!!! У нас-же не 140 млн.
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29.08.2022 14:40 Відповісти
Кстати, наши кричат, что мы не такие как кацапы, и т.д, мы не гребем всех подряд, а сами на врачебной комиссии в ТЦК пользуются слегка откорректированным вариантом расписания болезней времен СССР, как и кацапы. А там, например, инвалид без руки или без ступни считается, внимание, ограниченно пригодным к несению службы.. И ковида у нас как будто не было, после которого куча людей среднего возраста по факту как старые деды- лёгочно сердечная недостаточность, головокружение, слабость, тошнота, давление- а они- не выдумывай, годен.
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29.08.2022 20:45 Відповісти
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29.08.2022 19:08 Відповісти
 
 