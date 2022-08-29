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Новини Фото Війна
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Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві. ФОТОрепортаж

29 серпня у Києві вшанували пам’ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Так, до Стіни пам'яті загиблих героїв поблизу Михайлівського Золотоверхого собору люди несли соняхи та лампадки.

"Сонях" - символ Іловайської трагедії, коли унаслідок протистояння російським військам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення.

24-25 серпня батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", Нацгвардії "Донбас" і сили сектора "Б" потрапили в оточення російсько-окупаційних військ. За офіційними даними, під час Іловайської операції 366 українських воїнів загинули, 429 зазнали поранень різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний у День пам’яті полеглих захисників України: Жодна жертва не стане марною - ми продовжуватимемо боротьбу до нашої Перемоги

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Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 05
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 06
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 07
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 08
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Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 11
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 12
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Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 14
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 15
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 16
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 17
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 18
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 19
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 20
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 21
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 22
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 23
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Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 33
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 34
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 35
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 36
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 37
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 38
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 39
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 40
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 41
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 42
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 43
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 44
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 45
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 46
Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві 47
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Київ (19466) Богачук Олег (1457) День пам’яті захисників України (19)


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29.08.2022 16:19 Відповісти
На Кушугумському і Краснопільському кладовищах і досі спочивають близько 170 невідомих бійців, які загинули в 2014-2021 роках. Від початку каральної Zонтер-операції ця кількість збільшується... Але представники влади на місцях невідомих поховань, аби вшанувати память загиблих, зазвичай не з'являються...
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29.08.2022 16:36 Відповісти
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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29.08.2022 16:38 Відповісти
Слава Героям і вічна пам'ять! Ось цих Героїв потрібно нагороджувати, відомих і невідомих, а не тих, що вихваляють владу та у війну втікають за кордон, бо вони мають у владі покровителів. І сумно від цього, і ганьба!
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29.08.2022 17:00 Відповісти
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29.08.2022 17:12 Відповісти
І досі втрачаємо найкращих Слава героям.
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29.08.2022 17:56 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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29.08.2022 19:39 Відповісти
Огромная боль для Украины и украинцев... Вечная память всем погибшим... Но, *****, зеледент и тут насрать умудрился, не пуская родственников погибших возложить цветы... Пока оно там что-то совершало на камеру... Так обгундосить эту скорбную дату только клован умеет...
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29.08.2023 12:57 Відповісти
 
 