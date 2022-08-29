Пам’ять полеглих захисників України вшанували у Києві. ФОТОрепортаж

29 серпня у Києві вшанували пам’ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Так, до Стіни пам'яті загиблих героїв поблизу Михайлівського Золотоверхого собору люди несли соняхи та лампадки.

"Сонях" - символ Іловайської трагедії, коли унаслідок протистояння російським військам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення.

24-25 серпня батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", Нацгвардії "Донбас" і сили сектора "Б" потрапили в оточення російсько-окупаційних військ. За офіційними даними, під час Іловайської операції 366 українських воїнів загинули, 429 зазнали поранень різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.