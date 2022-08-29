Память павших защитников Украины почтили в Киеве. ФОТОрепортаж

29 августа в Киеве почтили память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Так, к Стене памяти погибших героев возле Михайловского Златоверхого собора люди несли подсолнухи и лампадки.

"Подсолнух" - символ Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам украинские вооруженные подразделения попали во враждебное окружение.

24-25 августа батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение российско-оккупационных войск. По официальным данным, во время Иловайской операции 366 украинских воинов погибли, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.