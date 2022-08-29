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Память павших защитников Украины почтили в Киеве. ФОТОрепортаж

29 августа в Киеве почтили память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Так, к Стене памяти погибших героев возле Михайловского Златоверхого собора люди несли подсолнухи и лампадки.

"Подсолнух" - символ Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам украинские вооруженные подразделения попали во враждебное окружение.

24-25 августа батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение российско-оккупационных войск. По официальным данным, во время Иловайской операции 366 украинских воинов погибли, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен.

Смотрите: Зеленский в День памяти павших защитников Украины: Наша победа станет лучшим чествованием памяти всех погибших в этой войне

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Память павших защитников Украины почтили в Киеве 06
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Память павших защитников Украины почтили в Киеве 09
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Память павших защитников Украины почтили в Киеве 15
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Память павших защитников Украины почтили в Киеве 20
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Память павших защитников Украины почтили в Киеве 23
Память павших защитников Украины почтили в Киеве 24
Память павших защитников Украины почтили в Киеве 25
Память павших защитников Украины почтили в Киеве 26
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Память павших защитников Украины почтили в Киеве 28
Память павших защитников Украины почтили в Киеве 29
Память павших защитников Украины почтили в Киеве 30
Память павших защитников Украины почтили в Киеве 31
Память павших защитников Украины почтили в Киеве 32
Память павших защитников Украины почтили в Киеве 33
Память павших защитников Украины почтили в Киеве 34
Память павших защитников Украины почтили в Киеве 35
Память павших защитников Украины почтили в Киеве 36
Память павших защитников Украины почтили в Киеве 37
Память павших защитников Украины почтили в Киеве 38
Память павших защитников Украины почтили в Киеве 39
Память павших защитников Украины почтили в Киеве 40
Память павших защитников Украины почтили в Киеве 41
Память павших защитников Украины почтили в Киеве 42
Память павших защитников Украины почтили в Киеве 43
Память павших защитников Украины почтили в Киеве 44
Память павших защитников Украины почтили в Киеве 45
Память павших защитников Украины почтили в Киеве 46
Память павших защитников Украины почтили в Киеве 47
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Киев (25521) Богачук Олег (1462) День памяти защитников Украины (18)


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29.08.2022 16:19 Ответить
На Кушугумському і Краснопільському кладовищах і досі спочивають близько 170 невідомих бійців, які загинули в 2014-2021 роках. Від початку каральної Zонтер-операції ця кількість збільшується... Але представники влади на місцях невідомих поховань, аби вшанувати память загиблих, зазвичай не з'являються...
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29.08.2022 16:36 Ответить
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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29.08.2022 16:38 Ответить
Слава Героям і вічна пам'ять! Ось цих Героїв потрібно нагороджувати, відомих і невідомих, а не тих, що вихваляють владу та у війну втікають за кордон, бо вони мають у владі покровителів. І сумно від цього, і ганьба!
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29.08.2022 17:00 Ответить
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29.08.2022 17:12 Ответить
І досі втрачаємо найкращих Слава героям.
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29.08.2022 17:56 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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29.08.2022 19:39 Ответить
Огромная боль для Украины и украинцев... Вечная память всем погибшим... Но, *****, зеледент и тут насрать умудрился, не пуская родственников погибших возложить цветы... Пока оно там что-то совершало на камеру... Так обгундосить эту скорбную дату только клован умеет...
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29.08.2023 12:57 Ответить
 
 