Память павших защитников Украины почтили в Киеве. ФОТОрепортаж
29 августа в Киеве почтили память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Так, к Стене памяти погибших героев возле Михайловского Златоверхого собора люди несли подсолнухи и лампадки.
"Подсолнух" - символ Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам украинские вооруженные подразделения попали во враждебное окружение.
24-25 августа батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение российско-оккупационных войск. По официальным данным, во время Иловайской операции 366 украинских воинов погибли, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен.
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