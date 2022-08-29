Зеленский в День памяти павших защитников Украины: Наша победа станет лучшим чествованием памяти всех погибших в этой войне

Президент Владимир Зеленский в День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил, что народ помнит каждого и каждую, кто отдал жизнь за Украину.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня – День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Наш народ никогда не забудет каждого и каждую, кто борется за Украину, кто отдал за нее свою жизнь. И наша память – это не все, что у нас есть. Наша независимость, которую мы сохраним и передадим нашим детям и внукам, наша победа, которая обязательно будет, станут лучшим чествованием памяти всех погибших в этой войне. Герои живут вечно!

Слава нашему народу! Слава всем нашим воинам! Слава Украине!" - подчеркнул глава государства.

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