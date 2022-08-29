РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8263 посетителя онлайн
Новости Война
1 759 25

Зеленский в День памяти павших защитников Украины: Наша победа станет лучшим чествованием памяти всех погибших в этой войне

зеленський

Президент Владимир Зеленский в День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил, что народ помнит каждого и каждую, кто отдал жизнь за Украину.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня – День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Наш народ никогда не забудет каждого и каждую, кто борется за Украину, кто отдал за нее свою жизнь. И наша память – это не все, что у нас есть. Наша независимость, которую мы сохраним и передадим нашим детям и внукам, наша победа, которая обязательно будет, станут лучшим чествованием памяти всех погибших в этой войне. Герои живут вечно!

Слава нашему народу! Слава всем нашим воинам! Слава Украине!" - подчеркнул глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спасли Чернигов от оцепления: воспоминания украинских военных о бое с оккупантами в Колычовке. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20266) память (1492) День памяти защитников Украины (18)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
показать весь комментарий
29.08.2022 11:26
+14
А за загиблих захисників Азовсталі ти пам"ятаєш? А за Журавля, якого ти залишив помирати на полі? Ці смерті на твоїй совісті. Зелений зрадник.
показать весь комментарий
29.08.2022 11:24
+13
І смерті цивільних в Бучі, Мощуні, Гостомелі, Харкові, Маріуполі, Ірпені, Краматорську, Миколаєві, Нікополі.... На жаль, перелік таких міст довжелезний. І винні в цьому д'Єрьмаки, абдристовичи, данилюки та інша наволоч, що активно готувалась до "оборони".
показать весь комментарий
29.08.2022 11:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А за загиблих захисників Азовсталі ти пам"ятаєш? А за Журавля, якого ти залишив помирати на полі? Ці смерті на твоїй совісті. Зелений зрадник.
показать весь комментарий
29.08.2022 11:24 Ответить
І смерті цивільних в Бучі, Мощуні, Гостомелі, Харкові, Маріуполі, Ірпені, Краматорську, Миколаєві, Нікополі.... На жаль, перелік таких міст довжелезний. І винні в цьому д'Єрьмаки, абдристовичи, данилюки та інша наволоч, що активно готувалась до "оборони".
показать весь комментарий
29.08.2022 11:35 Ответить
Зелене чмо не може піддати трибуналу зрадників за Маріуполь, Азов і міни. Проти воїнів, які не дали зрадникам здати Київ і Миколаїв у нього справи як на зрадників. Отак горять шапки на путінських крисах.
показать весь комментарий
29.08.2022 11:38 Ответить
показать весь комментарий
29.08.2022 11:26 Ответить
Славних прадідів великих правнуки погані.
показать весь комментарий
29.08.2022 11:29 Ответить
до 24 лютого було 38 млн.
зараз мабуть 28 залишилося.
але ціна все ще платиться...
показать весь комментарий
29.08.2022 11:29 Ответить
отак... на колінах .. з сльозами... з повагою і розумінням.. з молитвою або краще мовчки...
треба вшановувати загиблий український цвіт...
показать весь комментарий
29.08.2022 11:29 Ответить
Паяци з 95-го аналу, що відїли морди так, що ледве в телевізор влазять, отримали ордени, а бойовий генерал, який захистив летовище Києва - під слідством.

Це так віддається шана Захисникам?

А д'Єрмак часом ще не Герой України? А собі вже скільки медальок цей боневтік вже виписав?

Дрібна, цинічна, брехлива, злопам'ятна, тщеславна потвора
показать весь комментарий
29.08.2022 11:29 Ответить
100%
показать весь комментарий
29.08.2022 12:56 Ответить
https://www.facebook.com/TanyaAdams75?__cft__[0]=***************************************-xxit7nA--Xa5PCe4wDFi8LFjEob0hlwyNgSZt7fiOy2Sf6xYUEm0g_gktiJyu26NRqCIPRi2F263Bta4gRuwAn1ME0WEe1FHmCGZ5HyNZAjSRjcHJtR_R6F0RvmrHTNcdskYQA&__tn__=-UC%2CP-R Таня Адамс

https://www.facebook.com/TanyaAdams75/posts/pfbid02orNSpLTxWDqfcFAYFeafLvXZtTqKpwHo9wBdV28wLiiFeXf9xHGuQnZNv7EjwuSGl?__cft__[0]=***************************************-xxit7nA--Xa5PCe4wDFi8LFjEob0hlwyNgSZt7fiOy2Sf6xYUEm0g_gktiJyu26NRqCIPRi2F263Bta4gRuwAn1ME0WEe1FHmCGZ5HyNZAjSRjcHJtR_R6F0RvmrHTNcdskYQA&__tn__=%2CO%2CP-R 27 мин.
Чего вы мне личку ломаете? Я ничего не пишу про Кривоноса потому, что мне кагбэ очевидно, что это "дело" против Кривоноса рассыпется скорее всего до суда. Также очевидно, что это демонстрация намерений против очередного боевого генерала. Не очевидно только одно - зачем.

А пока мне это не очевидно, что писать? Возмущаться тому, что ДБР - ручная ***** президента? Тому, что они там на Банковой уже предвыборную гонку начали, в то время как скоро будет судилище над выжившими азовцами, а про 150 пленных нацгвардейцев с ЧАЭС вообще молчат?

Ну да, они уже начали подготовку к выборам. А мы традиционно будем гордо брезговать этим движем, пренебрегать пиаром и молча ******* на победу, бо "на камеру" низзя.

Также я понимаю желание Зеленского раздать медальки за услуги. Нормальная тема, уходящая корнями в первобытно-общинный строй. И опять же - что с этим можно сделать, пока медали не в западло брать Самому_Лучшему_Волонтеру Притуле и не замечать, что в одном ряду с Лысым ******? Пока жена, награжденного посмертно водителя гумконвоя из Чернигова не швырнет эту медальку Зеленскому в хлебало.

Пипл хавает, пиплу норм, шо вы отэто начинаете, пока Порошенко всё ещё наживается на войне!
показать весь комментарий
29.08.2022 11:29 Ответить
******* одно, робить інше.
показать весь комментарий
29.08.2022 11:33 Ответить
Фейерверк по фейковых видосах . .это уже паБеда над Патрушевым в Омане... путлер подождёт...
показать весь комментарий
29.08.2022 11:36 Ответить
Скільки ти життів загубив разом із куйлом наволоч? Найкращим вшануванням пам'яті всіх загиблих українців - буде твоя рожа мінімум за гратами, ну а максимум - всі прекрасно знають як красиво цвітуть каштани в Києві.
показать весь комментарий
29.08.2022 11:43 Ответить
Яке брехливе, лицемірне зелене створіння. Фуууу ...
показать весь комментарий
29.08.2022 11:47 Ответить
Яка перемога з Зелею на чолі ?
показать весь комментарий
29.08.2022 11:52 Ответить
підОраZe-ПНХ!
показать весь комментарий
29.08.2022 11:55 Ответить
Я тільки зараз зрозумів, чому на Заході думали, що Україна здасться Путлеру за 72 години. Вони знали Зелю краще за нас. Він повинен був підписати капітуляцію за цей термін. Але щось пішло не так.
показать весь комментарий
29.08.2022 11:56 Ответить
Лисого з пікаловим ще в сраку поцілуй, чмо зелене, а наших вояків не чіпай, вони не повинні чути того, що вилітає з твого смердючого рота
показать весь комментарий
29.08.2022 11:59 Ответить
Бачимо на прикладі генерала Кривоноса, як ти, зелена почвара, шануєш захисників. На твоїй совісті тисячі безневинних жерт і сплюндрована країна. А ти квартальній мерзоті роздаєш державні нагороди.
показать весь комментарий
29.08.2022 12:11 Ответить
Але пiплу все, що відбувається в країні, подобається
показать весь комментарий
29.08.2022 13:09 Ответить
Мразь ЗЕлена кров українців на твоїх руках
показать весь комментарий
29.08.2022 13:16 Ответить
Отмой руки от крови, "Головнокомандувач хренов"! Останешься в истории как Иуда!
показать весь комментарий
29.08.2022 15:36 Ответить
 
 