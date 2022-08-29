Зеленский в День памяти павших защитников Украины: Наша победа станет лучшим чествованием памяти всех погибших в этой войне
Президент Владимир Зеленский в День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил, что народ помнит каждого и каждую, кто отдал жизнь за Украину.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня – День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.
Наш народ никогда не забудет каждого и каждую, кто борется за Украину, кто отдал за нее свою жизнь. И наша память – это не все, что у нас есть. Наша независимость, которую мы сохраним и передадим нашим детям и внукам, наша победа, которая обязательно будет, станут лучшим чествованием памяти всех погибших в этой войне. Герои живут вечно!
Слава нашему народу! Слава всем нашим воинам! Слава Украине!" - подчеркнул глава государства.
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зараз мабуть 28 залишилося.
але ціна все ще платиться...
треба вшановувати загиблий український цвіт...
Це так віддається шана Захисникам?
А д'Єрмак часом ще не Герой України? А собі вже скільки медальок цей боневтік вже виписав?
Дрібна, цинічна, брехлива, злопам'ятна, тщеславна потвора
https://www.facebook.com/TanyaAdams75/posts/pfbid02orNSpLTxWDqfcFAYFeafLvXZtTqKpwHo9wBdV28wLiiFeXf9xHGuQnZNv7EjwuSGl?__cft__[0]=***************************************-xxit7nA--Xa5PCe4wDFi8LFjEob0hlwyNgSZt7fiOy2Sf6xYUEm0g_gktiJyu26NRqCIPRi2F263Bta4gRuwAn1ME0WEe1FHmCGZ5HyNZAjSRjcHJtR_R6F0RvmrHTNcdskYQA&__tn__=%2CO%2CP-R 27 мин.
Чего вы мне личку ломаете? Я ничего не пишу про Кривоноса потому, что мне кагбэ очевидно, что это "дело" против Кривоноса рассыпется скорее всего до суда. Также очевидно, что это демонстрация намерений против очередного боевого генерала. Не очевидно только одно - зачем.
А пока мне это не очевидно, что писать? Возмущаться тому, что ДБР - ручная ***** президента? Тому, что они там на Банковой уже предвыборную гонку начали, в то время как скоро будет судилище над выжившими азовцами, а про 150 пленных нацгвардейцев с ЧАЭС вообще молчат?
Ну да, они уже начали подготовку к выборам. А мы традиционно будем гордо брезговать этим движем, пренебрегать пиаром и молча ******* на победу, бо "на камеру" низзя.
Также я понимаю желание Зеленского раздать медальки за услуги. Нормальная тема, уходящая корнями в первобытно-общинный строй. И опять же - что с этим можно сделать, пока медали не в западло брать Самому_Лучшему_Волонтеру Притуле и не замечать, что в одном ряду с Лысым ******? Пока жена, награжденного посмертно водителя гумконвоя из Чернигова не швырнет эту медальку Зеленскому в хлебало.
Пипл хавает, пиплу норм, шо вы отэто начинаете, пока Порошенко всё ещё наживается на войне!