Зеленський у День пам’яті полеглих захисників України: Наша перемога стане найкращим вшануванням пам’яті всіх, хто загинув у цій війні

Президент Володимир Зеленський у День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України заявив, що народ пам’ятає кожного й кожну, хто віддав життя за Україну.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.



Наш народ ніколи не забуде кожного й кожну, хто бореться за Україну, хто віддав за неї своє життя. І наша пам'ять - це не все, що в нас є. Наша незалежність, яку ми збережемо й передамо нашим дітям і онукам, наша перемога, яка обов'язково буде, стануть найкращим ушануванням пам'яті всіх, хто загинув у цій війні. Герої живуть вічно!



Слава нашому народу! Слава всім нашим воїнам! Слава Україні!" - наголосив глава держави.

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