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Новини Війна
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Зеленський у День пам’яті полеглих захисників України: Наша перемога стане найкращим вшануванням пам’яті всіх, хто загинув у цій війні

зеленський

Президент Володимир Зеленський у День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України заявив, що народ пам’ятає кожного й кожну, хто віддав життя за Україну.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Наш народ ніколи не забуде кожного й кожну, хто бореться за Україну, хто віддав за неї своє життя.  І наша пам'ять - це не все, що в нас є. Наша незалежність, яку ми збережемо й передамо нашим дітям і онукам, наша перемога, яка обов'язково буде, стануть найкращим ушануванням пам'яті всіх, хто загинув у цій війні. Герої живуть вічно!

Слава нашому народу! Слава всім нашим воїнам! Слава Україні!" - наголосив глава держави.

Читайте: Залужний у День пам’яті полеглих захисників України: Жодна жертва не стане марною - ми продовжуватимемо боротьбу до нашої Перемоги

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) пам’ять (1184) День пам’яті захисників України (19)


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Топ коментарі
+16
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29.08.2022 11:26
+14
А за загиблих захисників Азовсталі ти пам"ятаєш? А за Журавля, якого ти залишив помирати на полі? Ці смерті на твоїй совісті. Зелений зрадник.
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29.08.2022 11:24
+13
І смерті цивільних в Бучі, Мощуні, Гостомелі, Харкові, Маріуполі, Ірпені, Краматорську, Миколаєві, Нікополі.... На жаль, перелік таких міст довжелезний. І винні в цьому д'Єрьмаки, абдристовичи, данилюки та інша наволоч, що активно готувалась до "оборони".
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29.08.2022 11:35
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А за загиблих захисників Азовсталі ти пам"ятаєш? А за Журавля, якого ти залишив помирати на полі? Ці смерті на твоїй совісті. Зелений зрадник.
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29.08.2022 11:24 Відповісти
І смерті цивільних в Бучі, Мощуні, Гостомелі, Харкові, Маріуполі, Ірпені, Краматорську, Миколаєві, Нікополі.... На жаль, перелік таких міст довжелезний. І винні в цьому д'Єрьмаки, абдристовичи, данилюки та інша наволоч, що активно готувалась до "оборони".
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29.08.2022 11:35 Відповісти
Зелене чмо не може піддати трибуналу зрадників за Маріуполь, Азов і міни. Проти воїнів, які не дали зрадникам здати Київ і Миколаїв у нього справи як на зрадників. Отак горять шапки на путінських крисах.
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29.08.2022 11:38 Відповісти
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29.08.2022 11:26 Відповісти
Славних прадідів великих правнуки погані.
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29.08.2022 11:29 Відповісти
до 24 лютого було 38 млн.
зараз мабуть 28 залишилося.
але ціна все ще платиться...
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29.08.2022 11:29 Відповісти
отак... на колінах .. з сльозами... з повагою і розумінням.. з молитвою або краще мовчки...
треба вшановувати загиблий український цвіт...
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29.08.2022 11:29 Відповісти
Паяци з 95-го аналу, що відїли морди так, що ледве в телевізор влазять, отримали ордени, а бойовий генерал, який захистив летовище Києва - під слідством.

Це так віддається шана Захисникам?

А д'Єрмак часом ще не Герой України? А собі вже скільки медальок цей боневтік вже виписав?

Дрібна, цинічна, брехлива, злопам'ятна, тщеславна потвора
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29.08.2022 11:29 Відповісти
100%
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29.08.2022 12:56 Відповісти
https://www.facebook.com/TanyaAdams75?__cft__[0]=***************************************-xxit7nA--Xa5PCe4wDFi8LFjEob0hlwyNgSZt7fiOy2Sf6xYUEm0g_gktiJyu26NRqCIPRi2F263Bta4gRuwAn1ME0WEe1FHmCGZ5HyNZAjSRjcHJtR_R6F0RvmrHTNcdskYQA&__tn__=-UC%2CP-R Таня Адамс

https://www.facebook.com/TanyaAdams75/posts/pfbid02orNSpLTxWDqfcFAYFeafLvXZtTqKpwHo9wBdV28wLiiFeXf9xHGuQnZNv7EjwuSGl?__cft__[0]=***************************************-xxit7nA--Xa5PCe4wDFi8LFjEob0hlwyNgSZt7fiOy2Sf6xYUEm0g_gktiJyu26NRqCIPRi2F263Bta4gRuwAn1ME0WEe1FHmCGZ5HyNZAjSRjcHJtR_R6F0RvmrHTNcdskYQA&__tn__=%2CO%2CP-R 27 мин.
Чего вы мне личку ломаете? Я ничего не пишу про Кривоноса потому, что мне кагбэ очевидно, что это "дело" против Кривоноса рассыпется скорее всего до суда. Также очевидно, что это демонстрация намерений против очередного боевого генерала. Не очевидно только одно - зачем.

А пока мне это не очевидно, что писать? Возмущаться тому, что ДБР - ручная ***** президента? Тому, что они там на Банковой уже предвыборную гонку начали, в то время как скоро будет судилище над выжившими азовцами, а про 150 пленных нацгвардейцев с ЧАЭС вообще молчат?

Ну да, они уже начали подготовку к выборам. А мы традиционно будем гордо брезговать этим движем, пренебрегать пиаром и молча ******* на победу, бо "на камеру" низзя.

Также я понимаю желание Зеленского раздать медальки за услуги. Нормальная тема, уходящая корнями в первобытно-общинный строй. И опять же - что с этим можно сделать, пока медали не в западло брать Самому_Лучшему_Волонтеру Притуле и не замечать, что в одном ряду с Лысым ******? Пока жена, награжденного посмертно водителя гумконвоя из Чернигова не швырнет эту медальку Зеленскому в хлебало.

Пипл хавает, пиплу норм, шо вы отэто начинаете, пока Порошенко всё ещё наживается на войне!
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29.08.2022 11:29 Відповісти
******* одно, робить інше.
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29.08.2022 11:33 Відповісти
Фейерверк по фейковых видосах . .это уже паБеда над Патрушевым в Омане... путлер подождёт...
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29.08.2022 11:36 Відповісти
Скільки ти життів загубив разом із куйлом наволоч? Найкращим вшануванням пам'яті всіх загиблих українців - буде твоя рожа мінімум за гратами, ну а максимум - всі прекрасно знають як красиво цвітуть каштани в Києві.
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29.08.2022 11:43 Відповісти
Яке брехливе, лицемірне зелене створіння. Фуууу ...
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29.08.2022 11:47 Відповісти
Яка перемога з Зелею на чолі ?
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29.08.2022 11:52 Відповісти
підОраZe-ПНХ!
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29.08.2022 11:55 Відповісти
Я тільки зараз зрозумів, чому на Заході думали, що Україна здасться Путлеру за 72 години. Вони знали Зелю краще за нас. Він повинен був підписати капітуляцію за цей термін. Але щось пішло не так.
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29.08.2022 11:56 Відповісти
Лисого з пікаловим ще в сраку поцілуй, чмо зелене, а наших вояків не чіпай, вони не повинні чути того, що вилітає з твого смердючого рота
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29.08.2022 11:59 Відповісти
Бачимо на прикладі генерала Кривоноса, як ти, зелена почвара, шануєш захисників. На твоїй совісті тисячі безневинних жерт і сплюндрована країна. А ти квартальній мерзоті роздаєш державні нагороди.
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29.08.2022 12:11 Відповісти
Але пiплу все, що відбувається в країні, подобається
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29.08.2022 13:09 Відповісти
Мразь ЗЕлена кров українців на твоїх руках
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29.08.2022 13:16 Відповісти
Отмой руки от крови, "Головнокомандувач хренов"! Останешься в истории как Иуда!
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29.08.2022 15:36 Відповісти
 
 