Зеленський у День пам’яті полеглих захисників України: Наша перемога стане найкращим вшануванням пам’яті всіх, хто загинув у цій війні
Президент Володимир Зеленський у День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України заявив, що народ пам’ятає кожного й кожну, хто віддав життя за Україну.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.
Наш народ ніколи не забуде кожного й кожну, хто бореться за Україну, хто віддав за неї своє життя. І наша пам'ять - це не все, що в нас є. Наша незалежність, яку ми збережемо й передамо нашим дітям і онукам, наша перемога, яка обов'язково буде, стануть найкращим ушануванням пам'яті всіх, хто загинув у цій війні. Герої живуть вічно!
Слава нашому народу! Слава всім нашим воїнам! Слава Україні!" - наголосив глава держави.
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зараз мабуть 28 залишилося.
але ціна все ще платиться...
треба вшановувати загиблий український цвіт...
Це так віддається шана Захисникам?
А д'Єрмак часом ще не Герой України? А собі вже скільки медальок цей боневтік вже виписав?
Дрібна, цинічна, брехлива, злопам'ятна, тщеславна потвора
https://www.facebook.com/TanyaAdams75/posts/pfbid02orNSpLTxWDqfcFAYFeafLvXZtTqKpwHo9wBdV28wLiiFeXf9xHGuQnZNv7EjwuSGl?__cft__[0]=***************************************-xxit7nA--Xa5PCe4wDFi8LFjEob0hlwyNgSZt7fiOy2Sf6xYUEm0g_gktiJyu26NRqCIPRi2F263Bta4gRuwAn1ME0WEe1FHmCGZ5HyNZAjSRjcHJtR_R6F0RvmrHTNcdskYQA&__tn__=%2CO%2CP-R 27 мин.
Чего вы мне личку ломаете? Я ничего не пишу про Кривоноса потому, что мне кагбэ очевидно, что это "дело" против Кривоноса рассыпется скорее всего до суда. Также очевидно, что это демонстрация намерений против очередного боевого генерала. Не очевидно только одно - зачем.
А пока мне это не очевидно, что писать? Возмущаться тому, что ДБР - ручная ***** президента? Тому, что они там на Банковой уже предвыборную гонку начали, в то время как скоро будет судилище над выжившими азовцами, а про 150 пленных нацгвардейцев с ЧАЭС вообще молчат?
Ну да, они уже начали подготовку к выборам. А мы традиционно будем гордо брезговать этим движем, пренебрегать пиаром и молча ******* на победу, бо "на камеру" низзя.
Также я понимаю желание Зеленского раздать медальки за услуги. Нормальная тема, уходящая корнями в первобытно-общинный строй. И опять же - что с этим можно сделать, пока медали не в западло брать Самому_Лучшему_Волонтеру Притуле и не замечать, что в одном ряду с Лысым ******? Пока жена, награжденного посмертно водителя гумконвоя из Чернигова не швырнет эту медальку Зеленскому в хлебало.
Пипл хавает, пиплу норм, шо вы отэто начинаете, пока Порошенко всё ещё наживается на войне!