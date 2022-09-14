Поліція фіксує факти співпраці місцевих жителів з окупантами на Херсонщині. ФОТО

На Херсонщині поліція фіксує факти співпраці місцевих жителів з окупаційними військами. За минулу добу поліція відкрила 27 кримінальних проваджень щодо злочинів російської армії та їх поплічників на території Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, у Херсоні викрито двох колаборантів, які добровільно погодились співпрацювати із ворогом та обійняли "посади" в окупаційних органах влади. Нині один із них є "заступником начальника Департаменту молодіжної політики та спорту військово-цивільної адміністрації Херсонської області", інша зрадниця очолює "управління фізичної культури та спортивних заходів Херсонської області". Обидва колаборанти агітують жителів міста підтримувати окупантів та виправдовують збройну агресію РФ.

"На бік ворога перейшов і приватний херсонський нотаріус. Він не лише відкрито підтримує вторгнення РФ на територію України, а й активно агітує колег-нотаріусів на окупованій території до співпраці з країною-агресором, закликає отримувати паспорти Російської Федерації та проходити перепідготовку нотаріусів відповідно до законодавства РФ", - зазначають правоохоронці.

В Херсоні представники окупаційної влади та силових структур РФ зламали вхідні двері та захопили приміщення обласної бібліотеки для дітей. Весь бібліотечний фонд, меблі, комп’ютерна та офісна техніка перейшли під контроль окупантів.







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"У місті Нова Каховка представники окупаційної влади РФ за силової підтримки озброєних військовослужбовців країни-агресора захопили будівлю, майстерні та бокси лінійної дільниці енергетичної компанії. Військові викрали матеріальні цінності вартістю понад півмільйона гривень. В обласному центрі на вулиці Лавреньова військові РФ захопили адміністративне приміщення банку з матеріальними активами вартістю понад півтора мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Цієї ночі ворог гатив по Херсонщині. Росіяни з артилерії обстріляли населені пункти Високопільської територіальної громади Бериславського району. На жаль, є жертви серед мирного населення - поранені внаслідок обстрілів. У населених пунктах пошкоджені будівлі, господарські споруди, автомобілі та дороги.

Поліція фіксує наслідки обстрілів, збирає інформацію про постраждалих та пошкоджене майно. За зібраними матеріалами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.