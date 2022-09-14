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Новини Фото Війна
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Поліція фіксує факти співпраці місцевих жителів з окупантами на Херсонщині. ФОТО

На Херсонщині поліція фіксує факти співпраці місцевих жителів з окупаційними військами. За минулу добу поліція відкрила 27 кримінальних проваджень щодо злочинів російської армії та їх поплічників на території Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, у Херсоні викрито двох колаборантів, які добровільно погодились співпрацювати із ворогом та обійняли "посади" в окупаційних органах влади. Нині один із них є "заступником начальника Департаменту молодіжної політики та спорту військово-цивільної адміністрації Херсонської області", інша зрадниця очолює "управління фізичної культури та спортивних заходів Херсонської області". Обидва колаборанти агітують жителів міста підтримувати окупантів та виправдовують збройну агресію РФ.

"На бік ворога перейшов і приватний херсонський нотаріус. Він не лише відкрито підтримує вторгнення РФ на територію України, а й активно агітує колег-нотаріусів на окупованій території до співпраці з країною-агресором, закликає отримувати паспорти Російської Федерації та проходити перепідготовку нотаріусів відповідно до законодавства РФ", - зазначають правоохоронці. 

В Херсоні представники окупаційної влади та силових структур РФ зламали вхідні двері та захопили приміщення обласної бібліотеки для дітей. Весь бібліотечний фонд, меблі, комп’ютерна та офісна техніка перейшли під контроль окупантів.

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Поліція фіксує факти співпраці місцевих жителів з окупантами на Херсонщині 02
Поліція фіксує факти співпраці місцевих жителів з окупантами на Херсонщині 03

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"У місті Нова Каховка представники окупаційної влади РФ за силової підтримки озброєних військовослужбовців країни-агресора захопили будівлю, майстерні та бокси лінійної дільниці енергетичної компанії. Військові викрали матеріальні цінності вартістю понад півмільйона гривень. В обласному центрі на вулиці Лавреньова військові РФ захопили адміністративне приміщення банку з матеріальними активами вартістю понад півтора мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Цієї ночі ворог гатив по Херсонщині. Росіяни з артилерії обстріляли населені пункти Високопільської територіальної громади Бериславського району. На жаль, є жертви серед мирного населення - поранені внаслідок обстрілів. У населених пунктах пошкоджені будівлі, господарські споруди, автомобілі та дороги.

Поліція фіксує наслідки обстрілів, збирає інформацію про постраждалих та пошкоджене майно. За зібраними матеріалами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Автор: 

Нацполіція (15164) колабораціонізм (1158) Херсонська область (5747)


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Топ коментарі
+8
З єрмака треба починати і зєлі, тоді і буде багата кількість новин і повідомлень.
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14.09.2022 12:24
+4
Как Украина наказывала предателей? Начиная с 2014 г.?
...
Поэтому не стоит удивляться такому количеству предателей. (а нам сообщают только маленькую часть такого количества).
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14.09.2022 12:01
+3
«Першими зрадники продають себе самих.» © Плутарх
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14.09.2022 11:51
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«Першими зрадники продають себе самих.» © Плутарх
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14.09.2022 11:51 Відповісти
Как Украина наказывала предателей? Начиная с 2014 г.?
...
Поэтому не стоит удивляться такому количеству предателей. (а нам сообщают только маленькую часть такого количества).
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14.09.2022 12:01 Відповісти
З єрмака треба починати і зєлі, тоді і буде багата кількість новин і повідомлень.
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14.09.2022 12:24 Відповісти
Не важно "с кого начинать" (там тысячи "кандидатов"). Важно КТО это будет делать и КОГДА. Сейчас в Украине нет такой структуры, такой личности и соответствующего законодательства. Вот и всё "наказание предателей" ...
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14.09.2022 12:37 Відповісти
В СБУ створено відповідний відділ. За інших не в курсі
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14.09.2022 13:06 Відповісти
Я не про "створено відповідний відділ", "заявили", "запилили видосик" и т.п. Я - про реальные результаты.
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14.09.2022 13:32 Відповісти
Ви ж запитували: « Важно КТО это будет делать».
мене теж цікавить чому на підкрольній тереторії немає результатів. Бо багато колаборантів на Херсонщині наприклад були відомі «компетентним органам»задовго до 24.02.
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14.09.2022 13:57 Відповісти
Под этим "КТО" я, естественно, не подразумевал Службу Бабла Украины и прочие коррупционные отстойники, почему-то называемые "правоохранительные органы".
Я как раз и имел в виду, что НЕКОМУ ...
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14.09.2022 15:01 Відповісти
Я правильно понял, что полиция работающая с рашкой в Херсоне фиксирует коллаборантов? Иначе как она в Херсоне без крыши ФСБ работает?
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14.09.2022 12:13 Відповісти
Тобі аж із США важко зрозуміти події? Приїжджай, записуйся у ТРО, розберешся.
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14.09.2022 12:41 Відповісти
Ты урод явно из рашки.... Иначе бы знал, что на оккупированных территориях без VPN никак....
Не пиши мне больше крыса тупая....
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14.09.2022 13:38 Відповісти
 
 