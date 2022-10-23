Воїнам Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім.Богуна терміново потрібні зарядні станції та генератори для БПЛА. Реквізити для фіндопомоги. ФОТО

Військовослужбовці Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна терміново потребують зарядних станцій та генераторів для переданих спонсорами безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Фонду Мир і Ко. Організація допомоги військовим".

"Друзі, увага, це важливо та терміново! Наші підопічні, Перша Окрема Бригада Спеціального Призначення ім. Івана Богуна отримала від спонсорів серйозні БПЛА. Техніка вже є і вона здатна виконувати бойові завдання. Але для забезпечення енергетичної незалежності, швидкості та мобільності наших бойових груп, вкрай необхідні зарядні станції та генератори", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, йдеться про зарядні станції типу EcoFlow RIVER Pro з додатковими батареями, та інверторні генератори малої потужності.

Бюджет цього обладнання десь 500+ тисяч грн.

"Впевнений що ми з вами здатні швидко зібрати необхідну суму! Друзі, сучасна війна, це війна технологій, війна ресурсів, але ще, війна совісті, честі, та гідності. Останнього немає у ворога. А в нас з вами є! Тож якщо будемо тримати руку на пульсі сучасних технологій та оновлених можливостей, ми обов'язково переможемо! Тож просимо, допоможіть нам якісно, яскраво, технологічно та безжально нищити ворога!", - додають у Фонді.

Також читайте: Волонтерка Юсупова просить українців про допомогу: На донецькому напрямку бійці благають купити два дрони. Підрозділ залишився без очей, втратили всі квадрокоптери. ФОТОрепортаж







Реквізити для охочих допомогти: БО БФ МИР I КО

Код одержувача 39369683

Рахунок отримувача UA893052990000026002046808212

АТ КБ "ПриватБанк"

Карта для цього рахунку 4246 0010 0343 6882

Слава Нації! Слава ЗСУ! Україна переможе!

Допомога ЗСУ:

www.mirco.com.ua/requisites

PayPal [email protected]

Донати з Швеціі: swish на 0768300801

Donates from Sweden: swish pls to 0768300801