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Новини Фото Війна
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Воїнам Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім.Богуна терміново потрібні зарядні станції та генератори для БПЛА. Реквізити для фіндопомоги. ФОТО

Військовослужбовці Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна терміново потребують зарядних станцій та генераторів для переданих спонсорами безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Фонду Мир і Ко. Організація допомоги військовим".

"Друзі, увага, це важливо та терміново! Наші підопічні, Перша Окрема Бригада Спеціального Призначення ім. Івана Богуна отримала від спонсорів серйозні БПЛА. Техніка вже є і вона здатна виконувати бойові завдання. Але для забезпечення енергетичної незалежності, швидкості та мобільності наших бойових груп, вкрай необхідні зарядні станції та генератори", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, йдеться про зарядні станції типу EcoFlow RIVER Pro з додатковими батареями, та інверторні генератори малої потужності.

Бюджет цього обладнання десь 500+ тисяч грн.

"Впевнений що ми з вами здатні швидко зібрати необхідну суму! Друзі, сучасна війна, це війна технологій, війна ресурсів, але ще, війна совісті, честі, та гідності. Останнього немає у ворога. А в нас з вами є! Тож якщо будемо тримати руку на пульсі сучасних технологій та оновлених можливостей, ми обов'язково переможемо! Тож просимо, допоможіть нам якісно, яскраво, технологічно та безжально нищити ворога!", - додають у Фонді.

Також читайте: Волонтерка Юсупова просить українців про допомогу: На донецькому напрямку бійці благають купити два дрони. Підрозділ залишився без очей, втратили всі квадрокоптери. ФОТОрепортаж

Воїнам Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім.Богуна терміново потрібні зарядні станції та генератори для БПЛА. Реквізити для фіндопомоги 01
Воїнам Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім.Богуна терміново потрібні зарядні станції та генератори для БПЛА. Реквізити для фіндопомоги 02
Воїнам Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім.Богуна терміново потрібні зарядні станції та генератори для БПЛА. Реквізити для фіндопомоги 03

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Автор: 

безпілотник (4201) благодійність (571) допомога (8370)


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Топ коментарі
+13
Якщо ми досі бачимо такі повідомлення про допомогу це означає що Резніков та МО ПОГАНО виконують свої обов'язки. Й ніякі відмовки тут не проходять.
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23.10.2022 11:40
+3
На банковій підіть і візьміть,все що необхідно.
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23.10.2022 12:05
+2
Будите Ставку Верховного Главнокомандующего!
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23.10.2022 12:20
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Якщо ми досі бачимо такі повідомлення про допомогу це означає що Резніков та МО ПОГАНО виконують свої обов'язки. Й ніякі відмовки тут не проходять.
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23.10.2022 11:40 Відповісти
На банковій підіть і візьміть,все що необхідно.
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23.10.2022 12:05 Відповісти
Банкова відповідає за поставки закордонної зброї за мільйони баксів. І худо бідно з цим справляється. А ми від кацапні тим і відрізняємось, що ті, хто не на передовій, той допомагає чим може. В даному випадку грошима, переважаючими технологіями і тд. Кацапів влада забезпечує такими штуками? Ні! Тож менше патякайте більше докладайте зусиль для перемоги.
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23.10.2022 14:14 Відповісти
Будите Ставку Верховного Главнокомандующего!
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23.10.2022 12:20 Відповісти
Мирослава читаю з 14го року. Розумний чоловік. 3к закинув. Разом до перемоги!
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23.10.2022 14:10 Відповісти
Стефанчук-Зеленський мабуть знають, разом із Шмигалем, про ці негайні фінансові потреби ЗСУ у цьому питанні!?!?!?, бо тоді на, що їх тримати на посада, якщо Украінці терміново збирають гроші, а парламентсько-президентська влада, ні вухом, ні рилом???
Можливо, рахамія, катлєти чи трухани з тищенками та лєщенками, уже все перерахували???
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23.10.2022 14:23 Відповісти
 
 