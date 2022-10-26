Окупанти завдали ракетного удару по Дружківці. ФОТОрепортаж

Близько 3:10 ночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці на Донеччині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, але є руйнування: знищено будівлю коледжу та пошкоджено багатоповерхівки.

Також впродовж ночі обстрілів зазнавали прифронтові громади у центрі та на півночі області.

"На Донецькому напрямку росіяни стріляли по Первомайському Очеретинської громади та Мар'їнці, Красногорівці і Катеринівці Мар'їнської громади - інформація про жертв та руйнування не надходила. На Горлівському напрямку постраждали Часовоярська і Бахмутська громади. У Бахмуті 1 людина загинула, вигоріла будівля технікуму, постраждали приватні будинки. Натомість артобстріли по околицях Часовоярської громади, на щастя, обійшлися без постраждалих та руйнувань", - йдеться у повідомленні.

"Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку", - звертається Кириленко до мешканців регіону.

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