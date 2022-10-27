Унаслідок ранкового обстрілу Хотінської громади Сумщини пошкоджено 5 приватних будинків, бібліотеку, амбулаторію, аргопідприємство. ФОТОрепортаж

Від ранкових вибухів, які чули і у Сумах, постраждала Хотінська громада.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"О 7:40 росіяни із артилерії обстріляли одне із сіл громади.

На мирні вулиці та цивільних людей рашисти спрямували залпи із "Градів" та ще 33 снаряди зі ствольної артилерії 152 мм калібру.



Вибухи були в центрі села: пошкоджені 5 приватних будинків.

При цьому, в одну з осель залетів снаряд і не розірвався. Там жила бабуся, на щастя - її напередодні забрала до себе донька в сусіднє село.



Осколок наскрізь пробив дві стіни у бібліотеці та амбулаторії.

Працівники дивом не постраждали.



Є руйнування і на місцевому аргопідприємстві. Осколком зачепило сторожового собаку, той шокований, снаряд розірвався прямо біля нього.



Пошкоджені лінії електропередач, інтернет.

На місці працюють енергетики, газовики, комунальні служби громади, правоохоронці та сапери.



Одразу домогосподарства забезпечили необхідними будматеріалами, триває робота з відновлення людських домівок", - йдеться в повідомленні.

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