Росіяни вивели всю свою техніку з аеродрому у Чорнобаївці. ФОТО

З аеродрому у Чорнобаївці Херсонської області російські окупанти вивели свою техніку.

Про це повідомляє СтратКом, інформує Цензор.НЕТ.

"З аеродрому у Чорнобаївці рашисти вивели всю свою техніку. Це видно на супутникових знімках за 27 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку окупації Херсонщини, навіть постійні знищення кацапської техніки силами ЗСУ у цьому аеропорту, не були приводом для них покинути позицію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Псевдоголову адміністрації Чорнобаївської громади судитимуть за співпрацю з окупантами, - прокуратура. ФОТО





