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Росіяни вивели всю свою техніку з аеродрому у Чорнобаївці. ФОТО
З аеродрому у Чорнобаївці Херсонської області російські окупанти вивели свою техніку.
Про це повідомляє СтратКом, інформує Цензор.НЕТ.
"З аеродрому у Чорнобаївці рашисти вивели всю свою техніку. Це видно на супутникових знімках за 27 жовтня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з початку окупації Херсонщини, навіть постійні знищення кацапської техніки силами ЗСУ у цьому аеропорту, не були приводом для них покинути позицію.
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+28 Benjie Lucic #475977
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+27 Evgeny N
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+14 Вася Шевченко #371210
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Кацапо-п*дараси: - Тааак, кажится сдесь ЧТО-ТО не ТАК, наверное надо переехать...
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