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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Росіяни вивели всю свою техніку з аеродрому у Чорнобаївці. ФОТО

З аеродрому у Чорнобаївці Херсонської області російські окупанти вивели свою техніку.

Про це повідомляє СтратКом, інформує Цензор.НЕТ.

"З аеродрому у Чорнобаївці рашисти вивели всю свою техніку. Це видно на супутникових знімках за 27 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку окупації Херсонщини, навіть постійні знищення кацапської техніки силами ЗСУ у цьому аеропорту, не були приводом для них покинути позицію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Псевдоголову адміністрації Чорнобаївської громади судитимуть за співпрацю з окупантами, - прокуратура. ФОТО

Росіяни вивели всю свою техніку з аеродрому у Чорнобаївці 01
Росіяни вивели всю свою техніку з аеродрому у Чорнобаївці 02
Росіяни вивели всю свою техніку з аеродрому у Чорнобаївці 03

Автор: 

техніка (1829) Чорнобаївка (80) Херсонська область (5790)


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Топ коментарі
+28
Сериал закончился
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29.10.2022 10:46
+27
Серіал "Чорнобаївка" - всьо... У рашистів скінчилися актори, обладнання сцени та статисти
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29.10.2022 10:48
+14
а шо случилось? ))
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29.10.2022 10:58
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29.10.2022 10:46 Відповісти
Любовь недолгою была
Разлука будет без печали...
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29.10.2022 10:47 Відповісти
Ще 25.10 чув, що в Ч-баївці ЗСУ
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29.10.2022 11:01 Відповісти
Перед нею є ще селище і воно в окупації.
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29.10.2022 11:32 Відповісти
Не факт. Може рімейк готують.
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29.10.2022 11:46 Відповісти
Ето спесопирация по отрицательному наступлению😳
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29.10.2022 12:26 Відповісти
Сцикуни ! А розмов було і пафосу .
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29.10.2022 10:46 Відповісти
Серіал "Чорнобаївка" - всьо... У рашистів скінчилися актори, обладнання сцени та статисти
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29.10.2022 10:48 Відповісти
Де легше бити ворога, там де у нього не вигідна позиція (за спиною вода і логістика кульгає на обидві ноги) чи потім під Київом чи Львовом після перегрупування? Зараз схоже в дії договірняк, зе дозволяє кацапам організовано вийти (відосики про інфооперацію він зняв не просто так), Миколаївський порт приєднають до зернової угоди, а ті десятки тисяч кацапів що були заблоковані перекинуть на інші напрями.
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29.10.2022 10:52 Відповісти
Вони ніколи не були заблоковані, останнім часом вони ще й звели додаткові переправи. Так, логістика була ускладнена, але не більше того.
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29.10.2022 10:58 Відповісти
У них на правому березі до 30 тис. угрупування. За чутками в неті у нас там десь в двічі більше. Якщо вони все ж вийдуть з правого берега вони вивільнять більше наших сил ніж своїх - для утримання нашої оборони по Дніпру достатньо в рази менших сил.
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29.10.2022 11:01 Відповісти
Но нам же не говорят куда делась эта техника. Они могли эту технику отправить на фронта, зачем она им там под Чернобаевкой стоять мертвым грузом, это у них тыл по сути.
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29.10.2022 11:17 Відповісти
Залиш тут свiй номер телефона - Залужний щоранку дзвонить таким зацiкавленим , i про все iм доповiдаЭ...
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29.10.2022 12:14 Відповісти
Значит не такая и деза в перехватах
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29.10.2022 11:18 Відповісти
будем скучать
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29.10.2022 10:57 Відповісти
а шо случилось? ))
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29.10.2022 10:58 Відповісти
Обісрались кацапи , от і все
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29.10.2022 11:04 Відповісти
ничего не понятно, но очень интерестно
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29.10.2022 10:59 Відповісти
Може хтось підрахує остаточні сумарні втрати ********** в цьому місці. Скільки і чого.
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29.10.2022 11:01 Відповісти
Потом посчитаем. Хотя восьмой десяток тысяч они уже разменяли
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29.10.2022 11:11 Відповісти
Фото со спутника, который купил Притула?
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29.10.2022 11:08 Відповісти
Тот спутник обычные фото не делает
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29.10.2022 11:20 Відповісти
Вiн тiльки фото самого шоумена пробить..для рiзних паблiкiв...
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29.10.2022 12:18 Відповісти
А какой счет итоговый был? 36:0, вроде?
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29.10.2022 11:10 Відповісти
Ямайку жалко ...))))
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29.10.2022 11:30 Відповісти
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29.10.2022 11:10 Відповісти
Іще нехай приберуть за собою гарненько, бо кругом лиш срачі свої лишають
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29.10.2022 11:41 Відповісти
А чого не розхерячили,а дали вивести?
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29.10.2022 11:49 Відповісти
і куди вивели? і як? мости ж говорили розбиті? і пантони теж під прицілом?
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29.10.2022 11:58 Відповісти
Підсумки 57:0 на користь ЗСУ ☺️
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29.10.2022 12:25 Відповісти
Изгадили всю землю своими капонирами. Суки!
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29.10.2022 12:31 Відповісти
Сьомий місяць, Чорнобаївка 36:0!
Кацапо-п*дараси: - Тааак, кажится сдесь ЧТО-ТО не ТАК, наверное надо переехать...
""
ЗСУ:- Здравствуйте, оставайтєсь, сдєсь фсьо так падамашнему, ви ніхатіте нікуда уєзжать!
Кацапо-п*дараси: - А действітельно, остайомся!....
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29.10.2022 12:36 Відповісти
Не розумію чого так всі радіють. От як би вона була знищена. А ніхто не думає що її рашисти могли перекинути в іншій район області, наприклад під Снігірьовку і готувати удар в напрямку Вознесеньска, шоб взяти у оточення Миколаїв там Буг не широкий.
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29.10.2022 13:07 Відповісти
Вперше у війні: ЗСУ знищили одразу цілу російську батарею з 5 САУ 152 мм Мста-С. ВIДЕО Джерело:
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30.10.2022 00:30 Відповісти
Це було на луганщіні. А Чорнобаївка - херсонщина.
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30.10.2022 04:36 Відповісти
Какаяразніца?
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30.10.2022 08:38 Відповісти
Більше кіна не буде? ☹☹☹
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29.10.2022 13:12 Відповісти
 
 