Россияне вывели всю свою технику с аэродрома в Чернобаевке. ФОТО
С аэродрома в Чернобаевке Херсонской области российские оккупанты вывели свою технику.
Об этом сообщает СтратКом, передает Цензор.НЕТ.
"С аэродрома в Чернобаевке рашисты вывели всю свою технику. Это видно на спутниковых снимках за 27 октября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала оккупации Херсонщины даже постоянное уничтожение кацапской техники силами ВСУ в этом аэропорту не было поводом для них покинуть позицию.
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