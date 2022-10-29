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Россияне вывели всю свою технику с аэродрома в Чернобаевке. ФОТО

С аэродрома в Чернобаевке Херсонской области российские оккупанты вывели свою технику.

Об этом сообщает СтратКом, передает Цензор.НЕТ.

"С аэродрома в Чернобаевке рашисты вывели всю свою технику. Это видно на спутниковых снимках за 27 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала оккупации Херсонщины даже постоянное уничтожение кацапской техники силами ВСУ в этом аэропорту не было поводом для них покинуть позицию.

Смотрите также: Псевдоглаву администрации Чернобаевской громады будут судить за сотрудничество с оккупантами, - прокуратура. ФОТО

Россияне вывели всю свою технику с аэродрома в Чернобаевке 01

Россияне вывели всю свою технику с аэродрома в Чернобаевке 02
Россияне вывели всю свою технику с аэродрома в Чернобаевке 03

Автор: 

техника (1737) Чернобаевка (69) Херсонская область (4802)


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Топ комментарии
+28
Сериал закончился
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29.10.2022 10:46
+27
Серіал "Чорнобаївка" - всьо... У рашистів скінчилися актори, обладнання сцени та статисти
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29.10.2022 10:48
+14
а шо случилось? ))
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29.10.2022 10:58
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Сериал закончился
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29.10.2022 10:46 Ответить
Любовь недолгою была
Разлука будет без печали...
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29.10.2022 10:47 Ответить
Ще 25.10 чув, що в Ч-баївці ЗСУ
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29.10.2022 11:01 Ответить
Перед нею є ще селище і воно в окупації.
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29.10.2022 11:32 Ответить
Не факт. Може рімейк готують.
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29.10.2022 11:46 Ответить
Ето спесопирация по отрицательному наступлению😳
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29.10.2022 12:26 Ответить
Сцикуни ! А розмов було і пафосу .
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29.10.2022 10:46 Ответить
Серіал "Чорнобаївка" - всьо... У рашистів скінчилися актори, обладнання сцени та статисти
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29.10.2022 10:48 Ответить
Де легше бити ворога, там де у нього не вигідна позиція (за спиною вода і логістика кульгає на обидві ноги) чи потім під Київом чи Львовом після перегрупування? Зараз схоже в дії договірняк, зе дозволяє кацапам організовано вийти (відосики про інфооперацію він зняв не просто так), Миколаївський порт приєднають до зернової угоди, а ті десятки тисяч кацапів що були заблоковані перекинуть на інші напрями.
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29.10.2022 10:52 Ответить
Вони ніколи не були заблоковані, останнім часом вони ще й звели додаткові переправи. Так, логістика була ускладнена, але не більше того.
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29.10.2022 10:58 Ответить
У них на правому березі до 30 тис. угрупування. За чутками в неті у нас там десь в двічі більше. Якщо вони все ж вийдуть з правого берега вони вивільнять більше наших сил ніж своїх - для утримання нашої оборони по Дніпру достатньо в рази менших сил.
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29.10.2022 11:01 Ответить
Но нам же не говорят куда делась эта техника. Они могли эту технику отправить на фронта, зачем она им там под Чернобаевкой стоять мертвым грузом, это у них тыл по сути.
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29.10.2022 11:17 Ответить
Залиш тут свiй номер телефона - Залужний щоранку дзвонить таким зацiкавленим , i про все iм доповiдаЭ...
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29.10.2022 12:14 Ответить
Значит не такая и деза в перехватах
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29.10.2022 11:18 Ответить
будем скучать
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29.10.2022 10:57 Ответить
а шо случилось? ))
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29.10.2022 10:58 Ответить
Обісрались кацапи , от і все
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29.10.2022 11:04 Ответить
ничего не понятно, но очень интерестно
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29.10.2022 10:59 Ответить
Може хтось підрахує остаточні сумарні втрати ********** в цьому місці. Скільки і чого.
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29.10.2022 11:01 Ответить
Потом посчитаем. Хотя восьмой десяток тысяч они уже разменяли
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29.10.2022 11:11 Ответить
Фото со спутника, который купил Притула?
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29.10.2022 11:08 Ответить
Тот спутник обычные фото не делает
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29.10.2022 11:20 Ответить
Вiн тiльки фото самого шоумена пробить..для рiзних паблiкiв...
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29.10.2022 12:18 Ответить
А какой счет итоговый был? 36:0, вроде?
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29.10.2022 11:10 Ответить
Ямайку жалко ...))))
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29.10.2022 11:30 Ответить
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29.10.2022 11:10 Ответить
Іще нехай приберуть за собою гарненько, бо кругом лиш срачі свої лишають
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29.10.2022 11:41 Ответить
А чого не розхерячили,а дали вивести?
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29.10.2022 11:49 Ответить
і куди вивели? і як? мости ж говорили розбиті? і пантони теж під прицілом?
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29.10.2022 11:58 Ответить
Підсумки 57:0 на користь ЗСУ ☺️
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29.10.2022 12:25 Ответить
Изгадили всю землю своими капонирами. Суки!
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29.10.2022 12:31 Ответить
Сьомий місяць, Чорнобаївка 36:0!
Кацапо-п*дараси: - Тааак, кажится сдесь ЧТО-ТО не ТАК, наверное надо переехать...
""
ЗСУ:- Здравствуйте, оставайтєсь, сдєсь фсьо так падамашнему, ви ніхатіте нікуда уєзжать!
Кацапо-п*дараси: - А действітельно, остайомся!....
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29.10.2022 12:36 Ответить
Не розумію чого так всі радіють. От як би вона була знищена. А ніхто не думає що її рашисти могли перекинути в іншій район області, наприклад під Снігірьовку і готувати удар в напрямку Вознесеньска, шоб взяти у оточення Миколаїв там Буг не широкий.
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29.10.2022 13:07 Ответить
Вперше у війні: ЗСУ знищили одразу цілу російську батарею з 5 САУ 152 мм Мста-С. ВIДЕО Джерело:
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30.10.2022 00:30 Ответить
Це було на луганщіні. А Чорнобаївка - херсонщина.
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30.10.2022 04:36 Ответить
Какаяразніца?
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30.10.2022 08:38 Ответить
Більше кіна не буде? ☹☹☹
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29.10.2022 13:12 Ответить
 
 