Россияне вывели всю свою технику с аэродрома в Чернобаевке. ФОТО

С аэродрома в Чернобаевке Херсонской области российские оккупанты вывели свою технику.

Об этом сообщает СтратКом, передает Цензор.НЕТ.

"С аэродрома в Чернобаевке рашисты вывели всю свою технику. Это видно на спутниковых снимках за 27 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала оккупации Херсонщины даже постоянное уничтожение кацапской техники силами ВСУ в этом аэропорту не было поводом для них покинуть позицию.

Смотрите также: Псевдоглаву администрации Чернобаевской громады будут судить за сотрудничество с оккупантами, - прокуратура. ФОТО



