УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11367 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
13 695 47

Росіяни підірвали міст через річку Красна на Луганщині, - Гайдай. ФОТО

Російські окупанти підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського та ще один - біля Кремінної в Луганській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Їм дуже страшно, бо ми дуже близько. Росіяни підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського", - йдеться у повідомленні.

Росіяни підірвали міст через річку Красна на Луганщині, - Гайдай 01
Росіяни підірвали міст через річку Красна на Луганщині, - Гайдай 02
Росіяни підірвали міст через річку Красна на Луганщині, - Гайдай 03
Росіяни підірвали міст через річку Красна на Луганщині, - Гайдай 04

Також читайте: Навколо Кремінної та Сватового на Луганщині заміновано майже все, - Гайдай

Автор: 

міст (1235) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+57
показати весь коментар
30.10.2022 15:54
+11
Гарна і дуже дотепна відповідь 👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
30.10.2022 15:55
+10
а гайдай какой мост подорвал 24-го?
показати весь коментар
30.10.2022 15:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а гайдай какой мост подорвал 24-го?
показати весь коментар
30.10.2022 15:50 Відповісти
гайдай не подрывам, он по пиару и по освоению финсредств
показати весь коментар
30.10.2022 15:59 Відповісти
Задній😃
показати весь коментар
30.10.2022 16:58 Відповісти
А то шо, на другій фото зверху, обісрані кацапсячі труси валяються?
показати весь коментар
30.10.2022 15:51 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2022 15:54 Відповісти
Гарна і дуже дотепна відповідь 👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
30.10.2022 15:55 Відповісти
Війскові кажуть що темпи ліквідації орків будуть тільки наростати Це ми зараз дивуємося цифрі у 950 "двохсотих" орків А скоро може бути і 2000?
показати весь коментар
30.10.2022 15:58 Відповісти
не дивуємось а просто відвикли,просто забули,коли пішла наступальна операція в зоні АТО,і русня теж почала дохнути по тисячці в день)))
показати весь коментар
30.10.2022 16:05 Відповісти
Є таке.

Кацапи перестали відправляти іл-76 повні м'яса в зону дії ППО (яке самі ж типу знищили в перший день).

Десантуру в морі теж більше не купають.
показати весь коментар
30.10.2022 16:33 Відповісти
А те що на початку війни коли вони лізли наче саранча і їх ЗСУ ''косили" під тисячу в день що забули?
показати весь коментар
30.10.2022 16:55 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2022 15:55 Відповісти
Взагалі то сьогодні .ну то таке
показати весь коментар
30.10.2022 15:56 Відповісти
Зато нам небыло страшно поетому мы не взорвали антоновский мост через Днепр и пустили орков в Херсон
показати весь коментар
30.10.2022 15:54 Відповісти
Ну там спрацював "договорняк" який в силу "переляканої" для влади ситуації "хтось" із зелених назвави"прой**ом"!
показати весь коментар
30.10.2022 16:58 Відповісти
ВСУ продвигаются к Кременной на Луганщине и блокируют россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области, - ISW
По данным Института изучения войны, ВСУ отрезали логистику россиян, установив огневой контроль над трассой Сватово-Кременная, а значит, русня не сможет использовать этот путь для перевозки техники и боеприпасов.
Также сообщается, что ВС РФ ослабили штурмы возле Бахмута после удачного удара ВСУ вблизи Майорска, в результате которого погибли более 300 солдат РФ.
показати весь коментар
30.10.2022 16:00 Відповісти
на фото така річка, що її можна в гумових чоботях перейти.
показати весь коментар
30.10.2022 16:03 Відповісти
хто там в ОПі преза казав, що ермакам-подлякам жалко биИло взрІвать мости, коли було треба, бо оні, зелені, всЬо об Украінє думали?.. кАзли какаразнічні
показати весь коментар
30.10.2022 16:04 Відповісти
Гарних кацапів багато не буває ...
показати весь коментар
30.10.2022 16:06 Відповісти
Что же случилось с "братским" народом?! Почему россияне подрывают СВОИ, "российские" мосты?!!!
показати весь коментар
30.10.2022 16:08 Відповісти
Армию созданную Петром Порошенко летом 2014 года уничтожить уже невозможно...
РюZZkие Шариковы..вы опоздали Пить Боржоми...
показати весь коментар
30.10.2022 16:11 Відповісти
Я так і бачу як шоколадний кожного солдата з глини особисто ліпив. Це не вони патріоти пахали як коні щоб в майбутньому захитити країну - це шоколадний їх на плечах тягав. Це не волонтери і самі воїни в період з 2014 по 2019 купляли за свої кровні бронежилети і форму в АТО і на службу - це "щедра" парашевлада за державний рахунок забезпечила. Давай розкажи мені "легенди" про "святого пороха". За гуманітарку йому звичайно дяка, але краще б він економіку країни і ВВП до 1трлн долл підняв створивши "економічне чудо", тоді його навіть я б святим назвав (і на гуманітарку витрачатись би не прийшлось).
показати весь коментар
30.10.2022 21:31 Відповісти
мабуть дають їм там прикурити хлопці...
показати весь коментар
30.10.2022 16:15 Відповісти
як я хочу бачити удари по білокацапських їрадромах і складах - мабуть хтось держить за руки....
ну скільки ж можна тока по Україні студа?
показати весь коментар
30.10.2022 16:33 Відповісти
Д'єрмаки держать!
показати весь коментар
30.10.2022 17:00 Відповісти
Я особисто тримаю. Живу на кордоні в Рівненщині і як бачу на вулицях сіл цілі хати і дітей, так і хочется таких порадників як ти привезти сюди і посадити в підвал, щоб пораднику із США нарешті дійшло, що ніхто дохнути під обстрілами бульбашистів і рашистів ціною декількох складів ніхто не хоче. Це розуміють ЗСУ, ГУР і навіть ОПа.
показати весь коментар
30.10.2022 21:38 Відповісти
тобто діти Запоріжжя, Дніпра, Хмельницького і Луцька тобі *****?
може ще коррекруш?
показати весь коментар
30.10.2022 21:55 Відповісти
*коррекtуeш?
показати весь коментар
30.10.2022 21:57 Відповісти
я б тебе носом в могили, разбомлених саме тими, хто злітав з білокацапії..
показати весь коментар
30.10.2022 22:04 Відповісти
Мертвим уже не допоможеш. Мститися теж потрібно з розумом. Тобі легко навчати із-за кордону. Я не за свою шкуру турбуюсь, а за тих хто не може потурбуватись про себе сам. Відкрию тобі секрет - коли ішов наступ на Київ і на рівненщині тільки формувалась прикордонна тероборона, солдати на блокпості мені відкрили один не "зовсім секрет". А саме, якщо оборона границі буде прорвана у них був наказ відступати до Рівного і залишати сотні населених пунктів в окупації. Так хто з нас тварюка, я кому не потрібні нові Бучі і Ірпені чи ти кому потрібно тільки чиїсь склади побомбити, незважажаючи на жертви з нашої сторони. ЗСУ ніхто за руки не тримає - вони розуміють, що поки орки не лізуть з Білорусі - це тисячі збережених життів.
показати весь коментар
30.10.2022 22:16 Відповісти
кацапські аеродроми замандячити - ту ж зяблівку - святе діло!
і да я - з за кордону, слюней більше на мотню...
показати весь коментар
30.10.2022 22:21 Відповісти
Організуй евакуацію прифронтової зони і мандяч хоч усі. Поф*г на хати і майно - вивезіть хоч людей перед подібними атаками. Хоч тих хто не взмозі сам виїхати. А там можна і хоч весь біларашкостан розмандячити. Досить повторювати помилки Боневтіка - спочатку евакуація, потім Бульбостан в труху.
показати весь коментар
30.10.2022 22:41 Відповісти
вас тексту обучають чі само таке багатословне - лева тoвстий?
показати весь коментар
30.10.2022 22:22 Відповісти
Та не бот я. Бот вже би на особисті образи перейшов би. Просто ваші думки дивні - розмандячити звичайно потрібно, але ж і можливу навалу тв*рюк з Бульбостану у відповідь врахувати потрібно. Краще б розмандячити так щоб не лізли чи евакуювати населення з прикордонних зон. Але для першого у нас ракет недостатньо (дяка диб*лам при владі), а друге як завжди під обстрілами проводитись буде.
показати весь коментар
30.10.2022 22:46 Відповісти
давай главу 3тю ...
показати весь коментар
30.10.2022 22:25 Відповісти
Добре... Вибачаюсь якщо чимось зачепив. Просто давай добавимо трохи реалізму - нам потрібна зброя (багато зброї). Фронт мабуть скоро і так буде розширюватись (війська в Бульбостан женуть) так що удари по Бульбанських аеродромах скоро будуть. Якщо США використовувати Хімарси не заборонять.
показати весь коментар
30.10.2022 23:35 Відповісти
тварюка...
показати весь коментар
30.10.2022 22:07 Відповісти
дулу к танку привязуй в зад з ведром соляри - точніше хлопці наводити будуть, недоумок.
показати весь коментар
30.10.2022 22:12 Відповісти
Хлопці теж були б раді якщо б сторони білорашистів гівно не лізло. Але ж тут у нас тут провокатор три-пятнадцять хоче ще на пару тисяч км фронт розширити.
показати весь коментар
30.10.2022 22:19 Відповісти
впевнений, шо все знаеш за хлопців?
показати весь коментар
30.10.2022 22:26 Відповісти
полупідари завжди чіпляються за ніки...
ти не цікавий....
показати весь коментар
30.10.2022 22:29 Відповісти
Я хоч своє імя не ховаю. І так, як мінімум ті, що стоять на кордонах Рівненщини хотіли б уникнути нових массових руйнувань.
показати весь коментар
30.10.2022 22:37 Відповісти
І жертв. Вони стоять щоб захистити, а не для того щоб влаштувати новий геноцид українців зі сторони Бульбостану.
показати весь коментар
30.10.2022 22:48 Відповісти
Ну так германцы понтонную технику ведь прислали не потому, что она у них лишняя, а потому что генштаб ВСУ запросил. Так что, 3.14зда вам, кацапы, взрывай мосты, не взрывай.
показати весь коментар
30.10.2022 17:01 Відповісти
По річці Красній проходить третя лінія оборонних рубежів рашистів на напрямку Сватове-Кремінна.
Якщо вони самі підірвали основні мости через цю річку, то значить всю свою важку техніку і БК власних окупаційних військ вони відвели за річку на цей третій рубіж, залишивши захист траси Р-66 і висот за нею своїй легкій піхоті, що унеможливлює проведення будь-яких контрнаступальних дій ворога, а його спроможності обмежуються лише діями в глухій обороні.
показати весь коментар
30.10.2022 17:04 Відповісти
Повільно, але впевнено відповзають до кордону. Втрачають, купу техніки та живої сили, але при цьому ще висувають Заходу якісь там умови. Зовсім мізки пропили, мавпи безхвості.
показати весь коментар
30.10.2022 17:12 Відповісти
 
 