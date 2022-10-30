Росіяни підірвали міст через річку Красна на Луганщині, - Гайдай. ФОТО
Російські окупанти підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського та ще один - біля Кремінної в Луганській області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Їм дуже страшно, бо ми дуже близько. Росіяни підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+57 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар30.10.2022 15:54
+11 Amber
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+10 Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар30.10.2022 15:50
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Кацапи перестали відправляти іл-76 повні м'яса в зону дії ППО (яке самі ж типу знищили в перший день).
Десантуру в морі теж більше не купають.
По данным Института изучения войны, ВСУ отрезали логистику россиян, установив огневой контроль над трассой Сватово-Кременная, а значит, русня не сможет использовать этот путь для перевозки техники и боеприпасов.
Также сообщается, что ВС РФ ослабили штурмы возле Бахмута после удачного удара ВСУ вблизи Майорска, в результате которого погибли более 300 солдат РФ.
РюZZkие Шариковы..вы опоздали Пить Боржоми...
ну скільки ж можна тока по Україні студа?
може ще коррекруш?
і да я - з за кордону, слюней більше на мотню...
ти не цікавий....
Якщо вони самі підірвали основні мости через цю річку, то значить всю свою важку техніку і БК власних окупаційних військ вони відвели за річку на цей третій рубіж, залишивши захист траси Р-66 і висот за нею своїй легкій піхоті, що унеможливлює проведення будь-яких контрнаступальних дій ворога, а його спроможності обмежуються лише діями в глухій обороні.