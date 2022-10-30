Росіяни підірвали міст через річку Красна на Луганщині, - Гайдай. ФОТО

Російські окупанти підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського та ще один - біля Кремінної в Луганській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Їм дуже страшно, бо ми дуже близько. Росіяни підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського", - йдеться у повідомленні.









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