Ліквідовано пожежу, спричинену ракетними ударами на Черкащині, - ДСНС. ФОТОрепортаж
На Черкащині рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ракетними ударами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, під час ранкових ракетних ударів по об'єкту енергетичної інфраструктури виникла пожежа.
Над ліквідацією на місці події працювали 15 одиниць техніки та 73 співробітники ДСНС.
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