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Ліквідовано пожежу, спричинену ракетними ударами на Черкащині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На Черкащині рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ракетними ударами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, під час ранкових ракетних ударів по об'єкту енергетичної інфраструктури виникла пожежа.

Над ліквідацією на місці події працювали 15 одиниць техніки та 73 співробітники ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ранкових обстрілів Черкащини 2/3 області залишилися без електропостачання, 4 особи поранено, - ОВА

Ліквідовано пожежу, спричинену ракетними ударами на Черкащині, - ДСНС 01
Ліквідовано пожежу, спричинену ракетними ударами на Черкащині, - ДСНС 02
Ліквідовано пожежу, спричинену ракетними ударами на Черкащині, - ДСНС 03
Ліквідовано пожежу, спричинену ракетними ударами на Черкащині, - ДСНС 04
Ліквідовано пожежу, спричинену ракетними ударами на Черкащині, - ДСНС 05

Автор: 

обстріл (28546) пожежа (4330) ракети (4026) ДСНС (5112) Чернігівська область (909)


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Москалі - підараси!
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31.10.2022 15:10 Відповісти
Москалі терористи. А де ті політики, які нам тридцять років кричали що москалі то брати? Де ті шакали, які будували тут,в нас московські церкви УПЦ МП) за українські гроші і показували приклад ходити в ті церкви і горланити про "один народ"?
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31.10.2022 15:20 Відповісти
Они в Монте-Карло. И кричат, кстати, то же самое.
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31.10.2022 15:35 Відповісти
Цікаво, що теж саме можуть кричати ті, що в Монте-Карло?
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31.10.2022 15:57 Відповісти
Де нашI гаранти? УкраIна вIддала ядерну зброю, вIдавала пIд гарантii ядерних держав! Саме той гарант, кому ми Ii вIддали I напав! РобIть щось з цею рашкою, свIт!!
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31.10.2022 15:36 Відповісти
Один із гарантів на нас напав нашою зброєю. Де ті дідугани, що віддали все, що тільки було?
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31.10.2022 15:56 Відповісти
Сподіваюсь, в пеклі
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31.10.2022 16:44 Відповісти
 
 