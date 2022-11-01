Ліквідація наслідків ворожого обстрілу Полтави. ФОТОрепортаж

Вночі 1 листопада Полтавщину атакували безпілотники. Російські терористи завдали 4 удари.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Уламки потрапили на складські приміщення в Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа. Протягом наступної години в цей же район поцілили ще 3 БПЛА. Загальна площа пожежі 3600 м2. Пожежу вже ліквідовано. Загиблих та постраждалих не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

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