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Ліквідація наслідків ворожого обстрілу Полтави. ФОТОрепортаж

Вночі 1 листопада Полтавщину атакували безпілотники. Російські терористи завдали 4 удари.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ

"Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Уламки потрапили на складські приміщення в Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа. Протягом наступної години в цей же район поцілили ще 3 БПЛА. Загальна площа пожежі 3600 м2. Пожежу вже ліквідовано. Загиблих та постраждалих не зафіксовано", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 4 ворожі дрони впали на цивільні об’єкти на Полтавщині, - ОВА

Ліквідація наслідків ворожого обстрілу Полтави 01
Ліквідація наслідків ворожого обстрілу Полтави 02
Ліквідація наслідків ворожого обстрілу Полтави 03
Ліквідація наслідків ворожого обстрілу Полтави 04
Ліквідація наслідків ворожого обстрілу Полтави 05
Ліквідація наслідків ворожого обстрілу Полтави 06
Ліквідація наслідків ворожого обстрілу Полтави 07

Автор: 

обстріл (28546) Полтава (558) Лунін Дмитро (73) Полтавська область (1116)


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Якесь падло здало місце розташування складів.
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01.11.2022 10:58 Відповісти
Да вроде бы на склад посылок обломки упали.
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01.11.2022 11:58 Відповісти
 
 