Ліквідація наслідків ворожого обстрілу Полтави. ФОТОрепортаж
Вночі 1 листопада Полтавщину атакували безпілотники. Російські терористи завдали 4 удари.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Уламки потрапили на складські приміщення в Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа. Протягом наступної години в цей же район поцілили ще 3 БПЛА. Загальна площа пожежі 3600 м2. Пожежу вже ліквідовано. Загиблих та постраждалих не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
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Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар01.11.2022 10:58 Відповісти Мені подобається 7
govtva
показати весь коментар01.11.2022 11:58 Відповісти Мені подобається 0
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