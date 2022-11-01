Ликвидация последствий вражеского обстрела Полтавы. ФОТОрепортаж
Ночью 1 ноября Полтавщину атаковали беспилотники. Российские террористы нанесли 4 удара.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Повреждена гражданская инфраструктура. Обломки попали на складские помещения в Полтаве, в результате чего возник пожар. В течение следующего часа в этот же район попали еще 3 БПЛА. Общая площадь пожара 3600 м2. Пожар уже ликвидирован. Погибшие и пострадавшие не зафиксированы", - говорится в сообщении.
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Aleksiey Ykropovich
показать весь комментарий01.11.2022 10:58 Ответить Мне нравится 7
govtva
показать весь комментарий01.11.2022 11:58 Ответить Мне нравится 0
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