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Ликвидация последствий вражеского обстрела Полтавы. ФОТОрепортаж

Ночью 1 ноября Полтавщину атаковали беспилотники. Российские террористы нанесли 4 удара.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Повреждена гражданская инфраструктура. Обломки попали на складские помещения в Полтаве, в результате чего возник пожар. В течение следующего часа в этот же район попали еще 3 БПЛА. Общая площадь пожара 3600 м2. Пожар уже ликвидирован. Погибшие и пострадавшие не зафиксированы", - говорится в сообщении.

Также читайте: 4 вражеских дрона упали на гражданские объекты на Полтавщине, - ОВА

Ликвидация последствий вражеского обстрела Полтавы 01
Ликвидация последствий вражеского обстрела Полтавы 02
Ликвидация последствий вражеского обстрела Полтавы 03
Ликвидация последствий вражеского обстрела Полтавы 04
Ликвидация последствий вражеского обстрела Полтавы 05
Ликвидация последствий вражеского обстрела Полтавы 06
Ликвидация последствий вражеского обстрела Полтавы 07

обстрел (27225) Тахтаулове (767) Лунин Дмитрий (54) Полтавская область (1161)


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Якесь падло здало місце розташування складів.
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01.11.2022 10:58 Ответить
Да вроде бы на склад посылок обломки упали.
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01.11.2022 11:58 Ответить
 
 