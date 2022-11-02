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Ексглава МЗС Польщі Сікорський особисто пригнав в Україну позашляховик. ФОТО

Депутат Європарламенту від Польщі, колишній міністр закордонних справ Радослав Сікорський особисто пригнав в Україну позашляховик для бійців 93 бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на фейсбук-сторінку 93-ї ОМБр Холодний Яр

Як зазначається, авто з написом "Анна" він придбав разом із дружиною, відомою американською історикинею Енн Епплбаум.

Ексглава МЗС Польщі Сікорський особисто пригнав в Україну позашляховик 01

Також читайте: Тачки на ТРОкачку: в Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту

Автор: 

авто (6180) Сікорський Радослав (259) 93 окрема механізована бригада (295)


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Топ коментарі
+65
Это шоб кирила тимошонка не отжал?
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02.11.2022 08:45
+58
Скоро будуть малювати на дверях -"Не для кіріла".
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02.11.2022 08:52
+35
"не для зеленых"
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02.11.2022 08:54
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Это шоб кирила тимошонка не отжал?
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02.11.2022 08:45 Відповісти
Скоро будуть малювати на дверях -"Не для кіріла".
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02.11.2022 08:52 Відповісти
"не для зеленых"
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02.11.2022 08:54 Відповісти
Або як Варіант:" Не для зечмонь."
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02.11.2022 08:58 Відповісти
але...на жаль...так хотіли 73% від виборців України.....просто па-пріколу....думай-ТЕ!
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02.11.2022 11:03 Відповісти
Перестаньте роздмухувати пожежу! Потрібно гасити разом. Потім розберемось.
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02.11.2022 11:28 Відповісти
Потом будет суп с котом
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02.11.2022 14:39 Відповісти
Не один я бачив у продажу гуманітарку з надписами "не для продажу". То що завадить черговому Мошонці спокійненько кататись на машині з надписом "не для Мошонки"?
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02.11.2022 09:44 Відповісти
Ні, це щоб зелебоби кричали що він піариться
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02.11.2022 08:53 Відповісти
він піариться незалежно від того що кричатимуть зелебобіки, він піариться бо в Польші теж вибори, а поляки не підтримують тих, хто за русскіх, ось і піариться ціла Платформа, хоча ще зовсім не так давно топили за північний потік, а коли з боку Білорусії поперли типу "біженці з Сирії" а насправді усіляки бойвики, деякі навіть з москви, вони вимогали "пустити всіх, потом розберемся", в соцмережах принижували своїх прикордонників і робили на кордоні провокації.
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02.11.2022 15:48 Відповісти
Ше тои поляк -- дзянкуєм .
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02.11.2022 08:48 Відповісти
то не той поляк якому варто дякувати., бо то той поляк, що підтримував північний потік і не тільки це. Там теж свої риги є, які на словах патріоти а на ділі ні.
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02.11.2022 15:53 Відповісти
Так він прозрів ще за життя -- а це добже .
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02.11.2022 15:56 Відповісти
Зворушливо.Дякуємо
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02.11.2022 08:49 Відповісти
Перший сигнал того що Польща збирається окупувати Украіну. Ей, в кремлі, харе спать, апахмелились и ггойда, падимаем ринками *********, бабриху и салавья, тема ********
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02.11.2022 08:50 Відповісти
Правильно, тільки так, особисто бійцям, а то до ОПи довіри нема.
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02.11.2022 08:53 Відповісти
Тимошонка його отожмет.
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02.11.2022 08:53 Відповісти
Тимошенко уже колеса щупает.
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02.11.2022 08:54 Відповісти
Треба було написати на дверях
НЕ ДЛЯ ТИМОШЕНКА !!!
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02.11.2022 08:55 Відповісти
Гундяєвський сєктант тімашенка вже звільнив місце в своєму автопарку, тепер можна іншу машину с гумдопомоги віджати.
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02.11.2022 08:58 Відповісти
Пану Сікорському респект !
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02.11.2022 08:58 Відповісти
А кірюша таки вдарив автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Йому потрібно подарувати нову Антилопу ГНУ. Остап відпочиває.
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02.11.2022 09:03 Відповісти
Як би ж т була Антилопа, а це ж гарна машина.
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02.11.2022 09:47 Відповісти

..і заодно зачОтний тролінг "хазяйновитих" зебілів-аніматорів Найвеличнівшивого
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02.11.2022 09:09 Відповісти
зелена муха йди спати
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02.11.2022 09:18 Відповісти
🤣
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02.11.2022 09:30 Відповісти
За 1.95 млрд гривень, які підуть у 2023-му році на піар рашистських колаборантів у єдиному гівномарафоні, можна купити мінімум 6800 пікапів у чудовому технічному стані! От і думайТЕ, нахєра ви обрали дегенерата преZeдентом.
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02.11.2022 09:20 Відповісти
это сообщение надо в марафоне публиковать а не на цензоре - тут кроме кремле- и зеле-ботов все давно уже поняли какое зеленое говно дорвалось до власти
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02.11.2022 10:15 Відповісти
То може кожен представник Заходу буде товкти ЗЄ пику для профілактики, щоб в його підлеглих руки не чесалися?

Це б подіяло краще, ніж особисто щось возити.
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02.11.2022 09:21 Відповісти
а може украинцы будут это делать и военные - а не запад? они что должны больше переживать за борьбу с зеленой коррупцией чем сами граждане?
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02.11.2022 10:17 Відповісти
Тепер допомога потрібна тільки адресна, щоб тимошенки -крахобори не могли дотягтись своїми брудними руками.
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02.11.2022 09:25 Відповісти
Dziękuję bardzo pana
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02.11.2022 09:26 Відповісти

интернет многое помнит
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02.11.2022 09:26 Відповісти
а что это за грозная морда с напряженным взглядом рядом с тимошонкой на первом фото? охранник?
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02.11.2022 10:22 Відповісти
Мисливець за зорями



У кого є родичі на росії,саме час з ними помиритися

https://twitter.com/i/status/1587544765217865728

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02.11.2022 09:26 Відповісти
Дякую пану Сікорському, але я б на його місці образилась би, що його дружину обізвали ІСТОРИКИНЕЮ.
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02.11.2022 09:31 Відповісти
Вона ще й людикиня, жінкиня та матикиня. І це звучить гордо!!!
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02.11.2022 09:41 Відповісти
Тільки що слухав Оксану Корчинську по еспресо. Каже, що забезпечення евакуаційними позашляховиками незадовільне (а вони неодноразово звертались до "влади"). Зараз там болто і звичайні реанімоммобілі не можуть проїхати полями, а одне 4*4 авто може евак-ти десять і більше поранених за добу.
Ця турбота про ЗСУ у зелені лише на словах (гарно написаних спічах), а на ділі - срака.
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02.11.2022 09:45 Відповісти
Передав бійцям, і став особистим ворогом Тимошенка.
Чекаємо на скульож ботів, а потім боневтік в вечірній промові буде жалітися, що їм не вистачає допомоги.
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02.11.2022 09:46 Відповісти
"Усвідомте, російське посольство, раз і назавжди, мовою, яку ви можете зрозуміти. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татком. Швидше серійним гвалтівником. Ми за вами не сумуємо. А якщо спробуєте сунутися ще раз, отримаєте по яйцях"

Радослав Сікорський, 11.01.2022

Класний мужик. Він не тільки гколишній голова МЗС, а й колишній голова Міноборони.

І дружина в нього талановита, лауреат Пулітцеріської премії. Зараз веде в Європі проєкт, присвячений протидії пропаганді та дезинформації.
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02.11.2022 10:04 Відповісти
Iсторикинею? Хватит из украинского языка делать матерный
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02.11.2022 10:10 Відповісти
Написав відомий на весь світ "лінгвіст" на примітивному свинособачому язикє.
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02.11.2022 11:43 Відповісти
комуто из оп подгон приехал, будет кататься и радоваться
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02.11.2022 10:59 Відповісти
І слава Богу, що це КОЛИШНІЙ міністр. Не додали, що це теж колишній друг Лаврова і Януковича. 10 років тому він (і його партія «Платформа») говорив про «стратегічні відносини з Росією» і хотів прийняти Росію в НАТО. Зараз "особисто пригнав" одну машину і вважає, що спокутував провини...
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02.11.2022 12:51 Відповісти
https://www.tvp.info/43481680/rosyjska-misja-sikorskiego-po-co-owczesny-szef-msz-spotkal-sie-z-lawrowem
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02.11.2022 12:55 Відповісти
Не розганяйте зраду!
Штайнмаєр ще рік тому що співав? А зараз вилюднів!
Війна все розставляє по місцях.
Половина українців до 24 лютого общалась на язице, а тепер більшість переходять на мову.
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02.11.2022 13:42 Відповісти
Яка знову "зрада"??? Це про ПРАВДУ! І це не те, що хто колись «співав» чи говорив тією чи іншою мовою, а те, що насправді робив і робить. Те, що зараз «співає» Штайнмаєр, не змінює того факту, що німці не прислали жодного танка. А цей "колишній міністр" ненавидить Качинського більше, ніж Путіна і вимагає санкцій проти Польщі.
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02.11.2022 14:28 Відповісти
він топив за північний потік як і туск, а туска путін назива "наш человек в Варшаве", туск злив розслідування катастрофи урядового літака це коли загинув Лех Качинський і мало не цілий уряд.
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02.11.2022 15:43 Відповісти
я не настільки розбираюся у внутрішній політиці Польщі, вам видніше, але стосовно війни Сікорський послідовний і жорсткий прихильник перемоги України над кацапами
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02.11.2022 15:57 Відповісти
 
 