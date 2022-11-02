Ексглава МЗС Польщі Сікорський особисто пригнав в Україну позашляховик. ФОТО
Депутат Європарламенту від Польщі, колишній міністр закордонних справ Радослав Сікорський особисто пригнав в Україну позашляховик для бійців 93 бригади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на фейсбук-сторінку 93-ї ОМБр Холодний Яр
Як зазначається, авто з написом "Анна" він придбав разом із дружиною, відомою американською історикинею Енн Епплбаум.
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НЕ ДЛЯ ТИМОШЕНКА !!!
..і заодно зачОтний тролінг "хазяйновитих" зебілів-аніматорів Найвеличнівшивого
Це б подіяло краще, ніж особисто щось возити.
интернет многое помнит
У кого є родичі на росії,саме час з ними помиритися
https://twitter.com/i/status/1587544765217865728
Ця турбота про ЗСУ у зелені лише на словах (гарно написаних спічах), а на ділі - срака.
Чекаємо на скульож ботів, а потім боневтік в вечірній промові буде жалітися, що їм не вистачає допомоги.
Радослав Сікорський, 11.01.2022
Класний мужик. Він не тільки гколишній голова МЗС, а й колишній голова Міноборони.
І дружина в нього талановита, лауреат Пулітцеріської премії. Зараз веде в Європі проєкт, присвячений протидії пропаганді та дезинформації.
Штайнмаєр ще рік тому що співав? А зараз вилюднів!
Війна все розставляє по місцях.
Половина українців до 24 лютого общалась на язице, а тепер більшість переходять на мову.