Ексглава МЗС Польщі Сікорський особисто пригнав в Україну позашляховик. ФОТО

Депутат Європарламенту від Польщі, колишній міністр закордонних справ Радослав Сікорський особисто пригнав в Україну позашляховик для бійців 93 бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на фейсбук-сторінку 93-ї ОМБр Холодний Яр

Як зазначається, авто з написом "Анна" він придбав разом із дружиною, відомою американською історикинею Енн Епплбаум.

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