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Учасника НЗФ "ЛНР" засуджено до 8 років за ґратами. ФОТО

Жителя Луганщини засуджено до 8 років позбавлення волі. Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу Генерального прокурора.

"Прокурор у суді довів, що у жовтні 2021 року житель м. Суходольськ Луганської області вступив до так званої народної міліції "ЛНР". Чоловік став механіком-водієм "3 мотострілецького батальйону 8 мотострілецької роти 2 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу". Засуджений здійснював маневри у бойовій обстановці на місцевості, займався спостереженням та обміном інформацією, яка використовувалась представниками "ЛНР" для координації і ведення бойових дій проти підрозділів ООС", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 1 червня 2022 року військовослужбовці ЗСУ взяли його в полон у м. Сєверодонецьк.

За публічного обвинувачення прокурорів Луганської обласної прокуратури жителя Луганщини засуджено до 8 років позбавлення волі. Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).

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Учасника НЗФ ЛНР засуджено до 8 років за ґратами 01

Автор: 

Офіс Генпрокурора (3255) Луганська область (4882)


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Топ коментарі
+7
8 лет тюрмы... А не проще єтого недокацапа было пристрелить по тихому шоб никто не знал? Теперь корми его 8 лет
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02.11.2022 16:02
+6
8 років мало !!! таким має бути виеклбчно "вишка" - на гіляку !!!
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02.11.2022 16:02
+4
Зелйонкой на макітрі рикошети замазали? Моск не постраждав?
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02.11.2022 16:02
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8 лет тюрмы... А не проще єтого недокацапа было пристрелить по тихому шоб никто не знал? Теперь корми его 8 лет
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02.11.2022 16:02 Відповісти
Можно пробовать выменять на что-то полезное.
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02.11.2022 17:46 Відповісти
Зелйонкой на макітрі рикошети замазали? Моск не постраждав?
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02.11.2022 16:02 Відповісти
Нет. Моск отсутствует.
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02.11.2022 16:09 Відповісти
Там моска нэт.
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02.11.2022 17:47 Відповісти
8 років мало !!! таким має бути виеклбчно "вишка" - на гіляку !!!
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02.11.2022 16:02 Відповісти
Через років 4-5 вийде з чистою совістю.Що за маразм.Вони нашим по 20-25 або розстріл... Негайно переглянути всі справи і давати як за навмисне вбивство групою осіб або тероризм.Років 15-20 мінімум без амністії і удо
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02.11.2022 16:20 Відповісти
8 років замало для такого виродка і зрадника 😠
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02.11.2022 16:43 Відповісти
Що це за .х...я? 8 років. За колабораціонізм від 10 до 12 згідно КК, а тут озброєний посіпака рашистів.
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02.11.2022 21:14 Відповісти
Больно думать, сколько лет ему было в 2014м. Воспитателей и учителей ад ждёт
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05.11.2022 22:57 Відповісти
 
 