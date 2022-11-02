Учасника НЗФ "ЛНР" засуджено до 8 років за ґратами. ФОТО

Жителя Луганщини засуджено до 8 років позбавлення волі. Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу Генерального прокурора.



"Прокурор у суді довів, що у жовтні 2021 року житель м. Суходольськ Луганської області вступив до так званої народної міліції "ЛНР". Чоловік став механіком-водієм "3 мотострілецького батальйону 8 мотострілецької роти 2 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу". Засуджений здійснював маневри у бойовій обстановці на місцевості, займався спостереженням та обміном інформацією, яка використовувалась представниками "ЛНР" для координації і ведення бойових дій проти підрозділів ООС", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що 1 червня 2022 року військовослужбовці ЗСУ взяли його в полон у м. Сєверодонецьк.



За публічного обвинувачення прокурорів Луганської обласної прокуратури жителя Луганщини засуджено до 8 років позбавлення волі. Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).

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