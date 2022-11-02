Участник НВФ "ЛНР" приговорен к 8 годам за решеткой. ФОТО

Житель Луганщины приговорен к 8 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Офиса Генерального прокурора.

"Прокурор в суде доказал, что в октябре 2021 года житель г. Суходольск Луганской области поступил в так называемую народную милицию "ЛНР". Мужчина стал механиком-водителем "3 мотострелкового батальона 8 мотострелковой роты 2 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса". Осужденный совершал маневры в боевой обстановке на местности, занимался наблюдением и обменом информацией, которая использовалась представителями "ЛНР" для координации и ведения боевых действий против подразделений ООС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 июня 2022 военнослужащие ВСУ взяли его в плен в г. Северодонецк.

При публичном обвинении прокуроров Луганской областной прокуратуры житель Луганщины приговорен к 8 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 УК Украины).

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