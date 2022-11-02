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Участник НВФ "ЛНР" приговорен к 8 годам за решеткой. ФОТО

Житель Луганщины приговорен к 8 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Офиса Генерального прокурора.

"Прокурор в суде доказал, что в октябре 2021 года житель г. Суходольск Луганской области поступил в так называемую народную милицию "ЛНР". Мужчина стал механиком-водителем "3 мотострелкового батальона 8 мотострелковой роты 2 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса". Осужденный совершал маневры в боевой обстановке на местности, занимался наблюдением и обменом информацией, которая использовалась представителями "ЛНР" для координации и ведения боевых действий против подразделений ООС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 июня 2022 военнослужащие ВСУ взяли его в плен в г. Северодонецк.

При публичном обвинении прокуроров Луганской областной прокуратуры житель Луганщины приговорен к 8 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 УК Украины).

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Участник НВФ ЛНР приговорен к 8 годам за решеткой 01

Автор: 

Офис Генпрокурора (2473) Луганская область (6500)


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Топ комментарии
+7
8 лет тюрмы... А не проще єтого недокацапа было пристрелить по тихому шоб никто не знал? Теперь корми его 8 лет
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02.11.2022 16:02
+6
8 років мало !!! таким має бути виеклбчно "вишка" - на гіляку !!!
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02.11.2022 16:02
+4
Зелйонкой на макітрі рикошети замазали? Моск не постраждав?
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02.11.2022 16:02
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8 лет тюрмы... А не проще єтого недокацапа было пристрелить по тихому шоб никто не знал? Теперь корми его 8 лет
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02.11.2022 16:02 Ответить
Можно пробовать выменять на что-то полезное.
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02.11.2022 17:46 Ответить
Зелйонкой на макітрі рикошети замазали? Моск не постраждав?
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02.11.2022 16:02 Ответить
Нет. Моск отсутствует.
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02.11.2022 16:09 Ответить
Там моска нэт.
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02.11.2022 17:47 Ответить
8 років мало !!! таким має бути виеклбчно "вишка" - на гіляку !!!
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02.11.2022 16:02 Ответить
Через років 4-5 вийде з чистою совістю.Що за маразм.Вони нашим по 20-25 або розстріл... Негайно переглянути всі справи і давати як за навмисне вбивство групою осіб або тероризм.Років 15-20 мінімум без амністії і удо
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02.11.2022 16:20 Ответить
8 років замало для такого виродка і зрадника 😠
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02.11.2022 16:43 Ответить
Що це за .х...я? 8 років. За колабораціонізм від 10 до 12 згідно КК, а тут озброєний посіпака рашистів.
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02.11.2022 21:14 Ответить
Больно думать, сколько лет ему было в 2014м. Воспитателей и учителей ад ждёт
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05.11.2022 22:57 Ответить
 
 