15 років в’язниці отримав мешканець Київської області: "здавав" ворогу інформацію про самооборону регіону. ФОТО

Мешканець Київщини під час тимчасової окупації частини області "здавав" ворогу місця перебування учасників руху опору, зокрема бійців місцевої самооборони.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як стало відомо, чоловік спочатку увійшов до загону самооборони села Перемога Броварського району, а після окупації - перейшов на бік ворога. Він розповів окупантам про п'ятьох односельців із місцевої самооборони та повідомив їхні адреси. Також він "здав" росіянам командира загону, зазначивши, що саме він давав вказівки самообороні про методи знищення російської військової техніки.

Росіяни взяли в полон учасників самооборони, одягли їм на голови шапки так, щоб вони закривали обличчя, поставили їх до огорожі зі зв'язаними за спиною руками й стріляли в їхній бік, імітуючи страту. Усіх полонених тримали під вартою до визволення села від російських загарбників, повідомляють правоохоронці.

Зрадника затримали у столичному регіоні під час спецоперації контррозвідки у квітні цього року, повідомляють у СБУ. Він отримав 15 років в'язниці з конфіскацією майна за статтею про державну зраду, скоєну в умовах воєнного стану.

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