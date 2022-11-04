УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10980 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
5 186 20

15 років в’язниці отримав мешканець Київської області: "здавав" ворогу інформацію про самооборону регіону. ФОТО

Мешканець Київщини під час тимчасової окупації частини області "здавав" ворогу місця перебування учасників руху опору, зокрема бійців місцевої самооборони.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як стало відомо, чоловік спочатку увійшов до загону самооборони села Перемога  Броварського району, а після окупації - перейшов на бік ворога. Він розповів окупантам про п'ятьох односельців із місцевої самооборони та повідомив їхні адреси. Також він "здав" росіянам командира загону, зазначивши, що саме він давав вказівки самообороні про методи знищення російської військової техніки.

Росіяни взяли в полон учасників самооборони, одягли їм на голови шапки так, щоб вони закривали обличчя, поставили їх до огорожі зі зв'язаними за спиною руками й стріляли в їхній бік, імітуючи страту. Усіх полонених тримали під вартою до визволення села від російських загарбників, повідомляють правоохоронці.

Зрадника затримали у столичному регіоні під час спецоперації контррозвідки у квітні цього року, повідомляють у СБУ. Він отримав 15 років в'язниці з конфіскацією майна за статтею про державну зраду, скоєну в умовах воєнного стану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розселяла військових РФ та допомагала окупантам: у Донецькій області викрито ще одну колаборантку

15 років в’язниці отримав мешканець Київської області: здавав ворогу інформацію про самооборону регіону 01
15 років в’язниці отримав мешканець Київської області: здавав ворогу інформацію про самооборону регіону 02

Автор: 

Київська область (4036) суд (11693) в’язниця (440) державна зрада (1689)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
Нужно его казнить. Ведь 100 % он не раскаялся. Более того, в его душе тлеет надежда, что придут мыши братья и освободят его, а он станет героем и получит должность... нахер кормить такой скот и переводить ресурс?
показати весь коментар
04.11.2022 12:56
+16
а чего физиономию заклеили? уже ж осудили.
показати весь коментар
04.11.2022 13:06
+15
кончена тварина..., на що він сподівався, незрозуміло, для узьких він також 3-го сорту, тому що зрадник...
показати весь коментар
04.11.2022 13:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нужно его казнить. Ведь 100 % он не раскаялся. Более того, в его душе тлеет надежда, что придут мыши братья и освободят его, а он станет героем и получит должность... нахер кормить такой скот и переводить ресурс?
показати весь коментар
04.11.2022 12:56 Відповісти
кончена тварина..., на що він сподівався, незрозуміло, для узьких він також 3-го сорту, тому що зрадник...
показати весь коментар
04.11.2022 13:01 Відповісти
а чего физиономию заклеили? уже ж осудили.
показати весь коментар
04.11.2022 13:06 Відповісти
Не просто в США, но даже в Германии такому дали бы ПЛС. Почему у нас 15 лет? Я понимаю, что СК применять из-за Европы рядом не получиться, но пожизненное лишение свободы просто напрашивается.
показати весь коментар
04.11.2022 13:07 Відповісти
на гіляку за таке ...
показати весь коментар
04.11.2022 13:54 Відповісти
Отримав сповна, ****.
показати весь коментар
04.11.2022 13:17 Відповісти
Мальчиш-Плохиш штопаный
показати весь коментар
04.11.2022 13:20 Відповісти
Хай сидить, падло!
показати весь коментар
04.11.2022 13:22 Відповісти
Чого немає страт в період війського стану ? Завдяки війні, повністю б очистили Україну від руського миру, а захід не протестував би.
показати весь коментар
04.11.2022 13:25 Відповісти
А кто буде страчувати? Внесудебно? или по решению суда?
показати весь коментар
04.11.2022 13:52 Відповісти
Всіх зрадників з конфіскацією. Якщо вийшов, то повинно бути ні кола ні двора. Нехай іде до паРаші
показати весь коментар
04.11.2022 13:29 Відповісти
Жаль мордочку опять сховали.
показати весь коментар
04.11.2022 13:30 Відповісти
таких скотів потрібно по статті "згвалтування" щоб на зоні вони "відчули " по-повній хто вони є
показати весь коментар
04.11.2022 13:35 Відповісти
Сдать вылупка в больницу,на опыты
показати весь коментар
04.11.2022 13:38 Відповісти
Ще одне рашистське дерьмо всплило....
І так кожен день - бійці на фронті утілізують орків,а в тилу треба виловлювати оцих
покидьків...тюрем не хватить...
Всіх направлять на розбір завалів: колаборантів та полонених...нехай на похльобку заробляють.
показати весь коментар
04.11.2022 14:15 Відповісти
Те що самооборонців не розтріляли - це повезло і не має впливати на пом'якшення вироку для такого *******. А як би їх вбили? Це була не просто зрада батьківщини, а замах на життя мінімум 5 людей. Таким тільки пожиттєве!
показати весь коментар
04.11.2022 15:39 Відповісти
Маю надію що на зоні він задавиться сам
показати весь коментар
04.11.2022 19:16 Відповісти
 
 