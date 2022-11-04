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Іранський безпілотник Mohajer-6 побудовано з використанням західних технологій, - ЗМІ. ФОТО

В іранському безпілотнику Mohajer-6, що було збито українськими військовими на Миколаївщині, ідентифіковано виробників щонайменше 15 компонентів. Це технології, ввезені до Ірану з інших країн, більшість з упізнаних компонентів вироблені компаніями зі Сполучених Штатів Америки.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем", інформує Цензор.НЕТ із посилаям на Радіо Свобода.

Іранський безпілотник Mohajer-6 побудовано з використанням західних технологій, - ЗМІ 01

Mohajer-6 – безпілотний розвідувально-ударний літальний апарат. Він має можливість виконувати спостереження, розвідку та бойові завдання в широкому оперативному радіусі та може допомогти збройним силам ідентифікувати та знищувати заздалегідь визначені цілі. Дрони іранського виробництва Росія почала масово використовувати у війні проти України на початку жовтня.

Журналісти виявили, що низка плат у дроні оснащені мікросхемами компанії Linear Technology Corporation (головний офіс у Каліфорнії).

Іранський безпілотник Mohajer-6 побудовано з використанням західних технологій, - ЗМІ 02

Багатоформатний відеодекодер і оцифровувач графіки ADV7403 виготовлені корпорацією Analog Devices (також США).

Іранський безпілотник Mohajer-6 побудовано з використанням західних технологій, - ЗМІ 03

Також іранський БПЛА містить компоненти компанії Xilinx (структура входить до складу Advanced Micro Devices (AMD) з центральним офісом у Каліфорнії): програмовану мікросхему Artix-7, встановлену в блоці передачі та прийому інформації, а також інтегральну мікросхему Spartan-6.

Іранський безпілотник Mohajer-6 побудовано з використанням західних технологій, - ЗМІ 04

Ідентифіковані такої мікропристрої американської технологічної фірми Texas Instruments: сигнальні процесори, конвертори, мікросхеми.

Також читайте: Іран заперечує постачання дронів Росії та пропонує Україні провести двосторонню технічну та експертну зустріч, - МЗС

Іранський безпілотник Mohajer-6 побудовано з використанням західних технологій, - ЗМІ 05

Виробника ж тепловізійної камери БПЛА Mohajer-6 визначити складніше. Ця тепловізійна камера нагадує як модель Ventus Hot, яку випускає компанія з США Sierra-Olympic Technologies, так і дешевший аналог китайського виробництва Qingdao Thundsea Marine Technology. У Головному управлінні розвідки Украни також поки остаточно не встановили виробника.

Іранський безпілотник Mohajer-6 побудовано з використанням західних технологій, - ЗМІ 06

У носовій частині безпілотника розташовувалася FPV-камера (для трансляції відео в режимі онлайн) гонконзької компанії RunCam Technology Co., Ltd. 

За оцінками ГУР, іранський бойовий безпілотник загалом містить компоненти майже трьох десятків різних компаній, що базуються в Північній Америці, ЄС, Японії, Тайвані та інших країнах.

Раніше стало відомо, що іранські бойові дрони Mohajer-6 оснащені австрійськими двигунами Rotax, фірми що належить канадській корпорації Bombardier.

Також читайте: Іранські дрони Arash-2 несуть вп’ятеро більше вибухівки, ніж Shahed. Це може стати переломом у війні, - CNN

Автор: 

безпілотник (4190) Іран (2043)


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Топ коментарі
+34
Зашибись бл***. Вот так действуют американские санкции. Не удивлюсь когда завтра иран еще выкатит ядреную бомбу из подземного завода
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04.11.2022 23:27
+33
Зато с***ки как Украину проверяют чтобы мы лишьнюю гайку не купили за границей. Помните сколько лет нам Германия даже нарезные стволы к ружьям не продавала ссылаясь на запрет на поставку оружия. А в ето время рашистам оптику и електронику к крылатым ракетам поставляли, которые сейчас бомбят наши дома.
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04.11.2022 23:32
+31
И все ето собрали иранские студенты которые учатся не только в США а и в Украине
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04.11.2022 23:29
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Зашибісь(
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04.11.2022 23:25 Відповісти
Зашибись бл***. Вот так действуют американские санкции. Не удивлюсь когда завтра иран еще выкатит ядреную бомбу из подземного завода
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04.11.2022 23:27 Відповісти
Санкції тільки на бумазі(
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04.11.2022 23:29 Відповісти
И все ето собрали иранские студенты которые учатся не только в США а и в Украине
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04.11.2022 23:29 Відповісти
Спартаны конечно вряд ли, а вот всякая мелочевка вполне может быть китайскими клонами с маркировкой под оригинал. Весь алиэкспресс давно завален тоннами тех же STM32, которые к ST Microelectronics никакого отношения не имеют, это известный факт какбэ.
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04.11.2022 23:31 Відповісти
Спартан-6 - старе гуано з 2011 року. Навіть тоді вони не підлягали під експортний контроль на відміну від Virtex 6 з тієї ж ери. Можливості Спартана дуже обмежені. Artix- ******* заміна лінійки Спартан.
Виробляється все в Кореї, якщо нічого не змінилося
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05.11.2022 06:54 Відповісти
Ну и с учетом того, что 90% этих чипов выпускается на китайских линиях, утечку пары сотен тысяч штук из сотен миллионов в месяц прямо с конвеера, тоже никто не отменял.
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04.11.2022 23:34 Відповісти
Какая нафиг утечка, эти чипы может даже ребенок тысячами заказать, это все гражданская электроника, которая в продаже по всему миру
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05.11.2022 03:02 Відповісти
История повторяется. Ничего личного - просто бизнес
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04.11.2022 23:27 Відповісти
Оце так санкції діють?Нема слів
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04.11.2022 23:28 Відповісти
Я не здивуюсь якщо Коломойський та інші Українські "олігархи" допомогли обійти усі санкції. Як кажуть - гроші не пахнуть. Особливо для таких покидьків як він. Чи не так?
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04.11.2022 23:55 Відповісти
На жаль,і таке може бути
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04.11.2022 23:56 Відповісти
Обьясните пожалуйста, а зачем их вообще обходить? Всю эту гражданскую электронику можно найти по всему миру. Я вам открою один секрет, я покупаю чипы производства США в Китае, потому что цена + доставка мелкой партии из США выходит дороже, чем из более близкого Китая, где эти чипы большими партиями берут из США для локального производства
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05.11.2022 02:54 Відповісти
Санкции )

Так бы там наверное аппаратура с Global Hawk стояла минимум
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04.11.2022 23:30 Відповісти
От що значить декоративні санкції. Тепер прийдеться платити утричі більше шоб боротись з тим, шо самі розробили і продали.
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04.11.2022 23:31 Відповісти
Пропонуєте давити Кітай? Інакше цю проблему ніяк не вирішити.
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04.11.2022 23:36 Відповісти
Они не декоративные просто легко обходятся

Пример движки Rotax

Компания из Словакии закупала для "производства легких самолетов"
Потом перепродавала в Иран
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04.11.2022 23:42 Відповісти
Словаки точно в теме были для чего. Интересно какая конкретно компания продавала Ирану
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07.11.2022 11:21 Відповісти
Зато с***ки как Украину проверяют чтобы мы лишьнюю гайку не купили за границей. Помните сколько лет нам Германия даже нарезные стволы к ружьям не продавала ссылаясь на запрет на поставку оружия. А в ето время рашистам оптику и електронику к крылатым ракетам поставляли, которые сейчас бомбят наши дома.
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04.11.2022 23:32 Відповісти
нічого особистого,тільки бізнес, по великому рахунку вина наша,за свою безпеку ми самі повинні були переживати, будувати і виробляти свою зброю, тому що ось яка вона реальність,не дуже втішна для України
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04.11.2022 23:42 Відповісти
как мы могли производить свое оружие когда как я выше упоминал, нам даже сраные стволы к автоматам и ружьям не давали купить. А что уже говорить о технологиях и комплектующих к ракетам. А все из-за того что несмотря на то что мы якобы 30 лет являемся независимым государством, весь западный мир продолжал нас считать колонией рашки. Нам нужно было разрывать все отношения вплоть до церкви, чтобы ничто нас не связывало с рашистами. Мы же наоборот хотели сидеть на двух стульях. Ну вот результат налицо.
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05.11.2022 01:56 Відповісти
На двох стільцях усі люди ******* сидіти!Особливо жінки...
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05.11.2022 06:40 Відповісти
Так вони не надавали зброю щоб рашка розпочавши війну сильно не напрягалась та завершила її на думку бюргегерів за декілька днів, а далі бізнес за планом і нічого більше.
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05.11.2022 00:53 Відповісти
Ну вы конечно сравнили, гражданскую электронику, которая доступна в радиомагазинах и нарезные стволы...
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05.11.2022 02:57 Відповісти
Linear Technology - засновник Robert C. Dobkin. Від призвіща майже інфаркт не вхопив
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04.11.2022 23:32 Відповісти
хороші санкції... російські напевно такі самі,на папері все кучеряво,а по факту бізнес пре як треба
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04.11.2022 23:39 Відповісти
...радянський Ту-4

Амеріканський В-29

...всі іранськи БпЛА - копії західних зразків...
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04.11.2022 23:41 Відповісти
і що це міняє? вони несуть менше загрози в такому випадку чи що? Я би не відмовився навіть якщо б у нас були балістичні ракети по копії російських наприклад якими можна би було лупити по орках
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04.11.2022 23:43 Відповісти
...нічого, по руснявих можна кидати асхвальтом
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04.11.2022 23:47 Відповісти
з йдучих на бриючому польоті новеньких асфальтоукладальників Vogel))) а шо,я це навіть уявив)))
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04.11.2022 23:56 Відповісти
Мене це аж ніяк не дивує.
Чому я, сидячи в Україні, міг вільно (принаймні до війни) купити всі ці чіпи і побудувати на їх базі будь що, а цілий іранський ВПК, який би він там не був - ні?
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04.11.2022 23:43 Відповісти
Все це і зараз можна великими партіями придбати на аліекспресі сидячи в Мінську.
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05.11.2022 10:21 Відповісти
Та хоч би і в мацкві, не чув щоб алі припинив доставляти у рашку. Більш того, у більшості продавців склади вже в самій рашці.
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05.11.2022 10:26 Відповісти
ііііііі,шо? а слабо озвучити скільки з тих мікрух проходять по протоколу за контролем товарів подвійного призначення? чи то просто висер в сторону союзників,якщо ці мікрухи у вільному продажі і не є в списку подвійного призначення,то до чого цей висер?
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04.11.2022 23:43 Відповісти
Особливо FPGA, яка сама по собі чистий лист, і не може бути класифікована взагалі ніяк, поки її чимось конкретним не прошиєш.
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04.11.2022 23:47 Відповісти
так і я про шо,цим супер розвідникам ніхто напевне сказав,що навіть одного контейнера усіх цих мікрух може вистачити на роки виробництва,тому не факт що компоненти купили нещодавно,не факт що вони підсанкційні,їх взагалі могли тупо на аліку накупити на роки вперед,ціна їх копійчана ,тут питання в іншому,чому іранці це могли робити і робили,а ми тільки соплі жуєм,замість того щоб робити теж саме...
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04.11.2022 23:54 Відповісти
Отож ***, всі казки, що в кацапів закінчилися ракети, бо нема західних компонентів для подальшого виробництва - то все галімий піздьож. Закінчилися совкові релюхи, на базі яких вони робилися, а якщо швайнехунди допетрають, як замінити совкову начинку хочаб на ті ж спартани - нам буде непереливки, бо зі всім іншим в них проблем нема. Треба всім світом валити рашку, поки цього не сталося.
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05.11.2022 00:02 Відповісти
Жодної не проходить. До того ж не полінувався, відкрив datasheet до ADV7403, там написано: "©2005-2013 Analog Devices". Якщо все інше з тих років, то конденсатори та резистори ще мабуть японьскі, не кітайські, то треба ще Японію звинуватити...
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05.11.2022 01:42 Відповісти
Ви для початку розберіться, як Мотор-Січ двигуни кацапським гавнольотам поставляв під прикриттям узеленських
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04.11.2022 23:47 Відповісти
Здається там остання партія вже йшла після націоналізації Мотор Січі. Тобто держава Україна виконала замовлення Росії.
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05.11.2022 00:28 Відповісти
ясна справа, довести цілому Світові що Демократія гірша від Автократії ніяк не виходить без плодів, які приносить та сама Демократія.

Ок, головне не вестися на обман охлократів, які демократами прикидаються.
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04.11.2022 23:47 Відповісти
***** винегрет...ото иранцы и ********* что хрен докажите что наш беспилотник
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04.11.2022 23:52 Відповісти
Винегрет? Разьери свой комп, и выпиши на бумажку производителей всех чипов, которые в нем увидишь. Уверен, названий 30 наберешь влегкую.
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05.11.2022 00:10 Відповісти
Зайдите на алиэкспресс , все это там продается легко!


https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20221104143646&SearchText=ADV7403&spm=a2g0o.home.1000002.0

https://www.aliexpress.com/item/1005004165820992.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6df84514Q7lMuQ&algo_pvid=ff445c24-49fe-45c6-b9b8-3222999c0c90&algo_exp_id=ff445c24-49fe-45c6-b9b8-3222999c0c90-16&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028250455887%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21USD%2165.95%2165.95%21%21%213.88%21%21%4021135c3f16676016008512173eefaa%2112000028250455887%21sea&curPageLogUid=DcdcSiDkftWF

И как санкции могут повлиять на приобретение любым говностаном этих вещей???
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05.11.2022 00:41 Відповісти
P.S. И вся эта хрень в ********* тоже доставляется!
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05.11.2022 00:42 Відповісти
А чого ви дивуєтесь?Що раніше хтось забороняв через купу підставних фірм скупляти необхідні компоненти?Хоть 300 фірм в кінцевому вийде те що вийшло.Питання лише хто збирає.Тобто в даному випадку Іран.Таке саме може витворяти будь-яка країна в тому числі і терористи.Це неможливо прослідкувати.Іран роками виривав бункери.Роками всі заводи загнав під землю.Вони готуються до нападу сусідів.Це таке саме лайно в регіоні там як і рашка,Вони терористи !
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05.11.2022 00:50 Відповісти
капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их и повесим...(с)
только пока вешают нас....
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05.11.2022 01:33 Відповісти
Али-писдес?
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05.11.2022 05:08 Відповісти
Этими микросхемами прекрасно банчат китайцы на американском eBay, причем в списке запрещенных к доставке стран у большинства значится Украина, а не Иран.
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05.11.2022 08:45 Відповісти
Вот этой фоткой надо по всему миру тыкать , когда не хотят Украине серьезное оружие давать) , демократы херовы, смотрите , всем в морды тыкать)
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05.11.2022 08:57 Відповісти
Это все второстепенне,Завтра Россия начнет брать(покупвть или переделывать) у других стран-Китай,Малазия,Индонезия,Индия и др.Всех не закроешь и не узнаешь.Просто Запад должен дать Украине более мощное(новейшее) ПВО.
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05.11.2022 09:18 Відповісти
Да иранцы очень благодарны США и Европе за предоставления таких очень нужных компонентов.
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05.11.2022 10:20 Відповісти
"Журналісти виявили" - навіщо писати про те, в чому зеленого поняття не мають? Скільки разів їм повторюють, що згадані мікросхеми, хоча розроблені дійсно в США, давно масово випускаються на азійських заводах, Тайвані, по всьому світу, вільно продаються, а на AliExpress навіть дешевше (тому що мабуть як "неліквіди" внаслідок стрімкого розвитку промисловості Китаю)? До речі, в т.зв. "побутовій техніці" використовуються ************ електроніка, і глобально заборонити це неможливо. Дійсно, в кожної фірми (наприклад Analog Devices) існує перелік мікросхем, заборонених до розповсюдження в країнах "третього світу", але він дуже обмежений, специфічний і мабуть ретельно контролюється. Краще б задалися питанням, чому в нас відсутня електронна промисловість, чому тим же іранським IT-шникам є на що працювати, а нашим - ні, лише "на експорт".
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05.11.2022 10:53 Відповісти
От США в этих компонентах одно название. На Западе существует такое понятие как OEM-компании которые продают свой бренд. У них есть только офис, а продукцию производят азиатские заводи и фабрики которые принадлежат другим азиатским брендам. Например известная китайская компания на своем оборудовании производит помимо собственной продукции холодильники, пылесосы, телевизоры для них, а они условно только клеят наклейки со своим именем. Попробуйте найти что-нибудь в своем доме на чем не написано Made In China.😂
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05.11.2022 11:16 Відповісти
Ізраіль знищив завод по сборкці іранских дронів в Сірії перед голосуванням резолюції в ООН по денуклеризації Ізраілю, що натомість? від лиця України сирнути так в очі Ізраілю, ще треба постаратися. Проголосували не на користь Ізраілю та ще разом з Росією. Якщо це не саботаж чи відверте шкідництво то що це? Ніікого це не цікавить чому так вийшло?
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05.11.2022 14:01 Відповісти
Це не спеціалізовані чипи. Їх може придбати хто завгодно.
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07.11.2022 00:10 Відповісти
 
 