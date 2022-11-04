Іранський безпілотник Mohajer-6 побудовано з використанням західних технологій, - ЗМІ. ФОТО
В іранському безпілотнику Mohajer-6, що було збито українськими військовими на Миколаївщині, ідентифіковано виробників щонайменше 15 компонентів. Це технології, ввезені до Ірану з інших країн, більшість з упізнаних компонентів вироблені компаніями зі Сполучених Штатів Америки.
Про це йдеться у розслідуванні "Схем", інформує Цензор.НЕТ із посилаям на Радіо Свобода.
Mohajer-6 – безпілотний розвідувально-ударний літальний апарат. Він має можливість виконувати спостереження, розвідку та бойові завдання в широкому оперативному радіусі та може допомогти збройним силам ідентифікувати та знищувати заздалегідь визначені цілі. Дрони іранського виробництва Росія почала масово використовувати у війні проти України на початку жовтня.
Журналісти виявили, що низка плат у дроні оснащені мікросхемами компанії Linear Technology Corporation (головний офіс у Каліфорнії).
Багатоформатний відеодекодер і оцифровувач графіки ADV7403 виготовлені корпорацією Analog Devices (також США).
Також іранський БПЛА містить компоненти компанії Xilinx (структура входить до складу Advanced Micro Devices (AMD) з центральним офісом у Каліфорнії): програмовану мікросхему Artix-7, встановлену в блоці передачі та прийому інформації, а також інтегральну мікросхему Spartan-6.
Ідентифіковані такої мікропристрої американської технологічної фірми Texas Instruments: сигнальні процесори, конвертори, мікросхеми.
Виробника ж тепловізійної камери БПЛА Mohajer-6 визначити складніше. Ця тепловізійна камера нагадує як модель Ventus Hot, яку випускає компанія з США Sierra-Olympic Technologies, так і дешевший аналог китайського виробництва Qingdao Thundsea Marine Technology. У Головному управлінні розвідки Украни також поки остаточно не встановили виробника.
У носовій частині безпілотника розташовувалася FPV-камера (для трансляції відео в режимі онлайн) гонконзької компанії RunCam Technology Co., Ltd.
За оцінками ГУР, іранський бойовий безпілотник загалом містить компоненти майже трьох десятків різних компаній, що базуються в Північній Америці, ЄС, Японії, Тайвані та інших країнах.
Раніше стало відомо, що іранські бойові дрони Mohajer-6 оснащені австрійськими двигунами Rotax, фірми що належить канадській корпорації Bombardier.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Виробляється все в Кореї, якщо нічого не змінилося
Так бы там наверное аппаратура с Global Hawk стояла минимум
Пример движки Rotax
Компания из Словакии закупала для "производства легких самолетов"
Потом перепродавала в Иран
Амеріканський В-29
...всі іранськи БпЛА - копії західних зразків...
Чому я, сидячи в Україні, міг вільно (принаймні до війни) купити всі ці чіпи і побудувати на їх базі будь що, а цілий іранський ВПК, який би він там не був - ні?
Ок, головне не вестися на обман охлократів, які демократами прикидаються.
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20221104143646&SearchText=ADV7403&spm=a2g0o.home.1000002.0
https://www.aliexpress.com/item/1005004165820992.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6df84514Q7lMuQ&algo_pvid=ff445c24-49fe-45c6-b9b8-3222999c0c90&algo_exp_id=ff445c24-49fe-45c6-b9b8-3222999c0c90-16&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028250455887%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21USD%2165.95%2165.95%21%21%213.88%21%21%4021135c3f16676016008512173eefaa%2112000028250455887%21sea&curPageLogUid=DcdcSiDkftWF
И как санкции могут повлиять на приобретение любым говностаном этих вещей???
только пока вешают нас....