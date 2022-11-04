Іранський безпілотник Mohajer-6 побудовано з використанням західних технологій, - ЗМІ. ФОТО

В іранському безпілотнику Mohajer-6, що було збито українськими військовими на Миколаївщині, ідентифіковано виробників щонайменше 15 компонентів. Це технології, ввезені до Ірану з інших країн, більшість з упізнаних компонентів вироблені компаніями зі Сполучених Штатів Америки.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем", інформує Цензор.НЕТ із посилаям на Радіо Свобода.

Mohajer-6 – безпілотний розвідувально-ударний літальний апарат. Він має можливість виконувати спостереження, розвідку та бойові завдання в широкому оперативному радіусі та може допомогти збройним силам ідентифікувати та знищувати заздалегідь визначені цілі. Дрони іранського виробництва Росія почала масово використовувати у війні проти України на початку жовтня.

Журналісти виявили, що низка плат у дроні оснащені мікросхемами компанії Linear Technology Corporation (головний офіс у Каліфорнії).

Багатоформатний відеодекодер і оцифровувач графіки ADV7403 виготовлені корпорацією Analog Devices (також США).

Також іранський БПЛА містить компоненти компанії Xilinx (структура входить до складу Advanced Micro Devices (AMD) з центральним офісом у Каліфорнії): програмовану мікросхему Artix-7, встановлену в блоці передачі та прийому інформації, а також інтегральну мікросхему Spartan-6.

Ідентифіковані такої мікропристрої американської технологічної фірми Texas Instruments: сигнальні процесори, конвертори, мікросхеми.

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Виробника ж тепловізійної камери БПЛА Mohajer-6 визначити складніше. Ця тепловізійна камера нагадує як модель Ventus Hot, яку випускає компанія з США Sierra-Olympic Technologies, так і дешевший аналог китайського виробництва Qingdao Thundsea Marine Technology. У Головному управлінні розвідки Украни також поки остаточно не встановили виробника.

У носовій частині безпілотника розташовувалася FPV-камера (для трансляції відео в режимі онлайн) гонконзької компанії RunCam Technology Co., Ltd.

За оцінками ГУР, іранський бойовий безпілотник загалом містить компоненти майже трьох десятків різних компаній, що базуються в Північній Америці, ЄС, Японії, Тайвані та інших країнах.

Раніше стало відомо, що іранські бойові дрони Mohajer-6 оснащені австрійськими двигунами Rotax, фірми що належить канадській корпорації Bombardier.

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