Иранский беспилотник Mohajer-6 построен с использованием западных технологий, - СМИ. ФОТО
В иранском беспилотнике Mohajer-6, сбитом украинскими военными на Николаевщине, идентифицированы производители не менее 15 компонентов. Это технологии, ввезенные в Иран из других стран, большинство из опознанных компонентов произведены компаниями из Соединенных Штатов Америки.
Об этом говорится в расследовании "Схем", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Mohajer-6 – беспилотный разведывательно-ударный летательный аппарат. Он имеет возможность выполнять наблюдение, разведку и боевые задачи в широком оперативном радиусе и может помочь вооруженным силам идентифицировать и уничтожать определенные цели. Дроны иранского производства Россия начала массово использовать в войне против Украины в начале октября.
Журналисты обнаружили, что ряд плат в дроне оснащен микросхемами компании Linear Technology Corporation (головной офис в Калифорнии).
Многоформатный видеодекодер и оцифрователь графики ADV7403 изготовлен корпорацией Analog Devices (также США).
Также иранский БПЛА содержит компоненты компании Xilinx (структура входит в состав Advanced Micro Devices (AMD) с центральным офисом в Калифорнии): программируемую микросхему Artix-7, установленную в блоке передачи и приема информации, а также интегральную микросхему Spartan-6.
Идентифицированы такие микроустройства американской технологической фирмы Texas Instruments: сигнальные процессоры, конверторы, микросхемы.
Производителя же тепловизионной камеры БПЛА Mohajer-6 определить посложнее. Эта тепловизионная камера напоминает как модель Ventus Hot, выпускаемую компанией из США Sierra-Olympic Technologies, так и более дешевый аналог китайского производства Qingdao Thundsea Marine Technology. В Главном управлении разведки Украины пока окончательно не установили производителя.
В носовой части беспилотника размещалась FPV-камера (для трансляции видео в режиме онлайн) гонконгской компании RunCam Technology Co., Ltd.
По оценкам ГУР, иранский боевой беспилотник содержит компоненты почти трех десятков различных компаний, базирующихся в Северной Америке, ЕС, Японии, Тайване и других странах.
Ранее стало известно, что иранские боевые дроны Mohajer-6 оснащены австрийскими двигателями Rotax, принадлежащей канадской корпорации Bombardier.
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Виробляється все в Кореї, якщо нічого не змінилося
Так бы там наверное аппаратура с Global Hawk стояла минимум
Пример движки Rotax
Компания из Словакии закупала для "производства легких самолетов"
Потом перепродавала в Иран
Амеріканський В-29
...всі іранськи БпЛА - копії західних зразків...
Чому я, сидячи в Україні, міг вільно (принаймні до війни) купити всі ці чіпи і побудувати на їх базі будь що, а цілий іранський ВПК, який би він там не був - ні?
Ок, головне не вестися на обман охлократів, які демократами прикидаються.
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20221104143646&SearchText=ADV7403&spm=a2g0o.home.1000002.0
https://www.aliexpress.com/item/1005004165820992.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6df84514Q7lMuQ&algo_pvid=ff445c24-49fe-45c6-b9b8-3222999c0c90&algo_exp_id=ff445c24-49fe-45c6-b9b8-3222999c0c90-16&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028250455887%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21USD%2165.95%2165.95%21%21%213.88%21%21%4021135c3f16676016008512173eefaa%2112000028250455887%21sea&curPageLogUid=DcdcSiDkftWF
И как санкции могут повлиять на приобретение любым говностаном этих вещей???
только пока вешают нас....