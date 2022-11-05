Иранский беспилотник Mohajer-6 построен с использованием западных технологий, - СМИ. ФОТО

В иранском беспилотнике Mohajer-6, сбитом украинскими военными на Николаевщине, идентифицированы производители не менее 15 компонентов. Это технологии, ввезенные в Иран из других стран, большинство из опознанных компонентов произведены компаниями из Соединенных Штатов Америки.

Об этом говорится в расследовании "Схем", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Mohajer-6 – беспилотный разведывательно-ударный летательный аппарат. Он имеет возможность выполнять наблюдение, разведку и боевые задачи в широком оперативном радиусе и может помочь вооруженным силам идентифицировать и уничтожать определенные цели. Дроны иранского производства Россия начала массово использовать в войне против Украины в начале октября.

Журналисты обнаружили, что ряд плат в дроне оснащен микросхемами компании Linear Technology Corporation (головной офис в Калифорнии).

Многоформатный видеодекодер и оцифрователь графики ADV7403 изготовлен корпорацией Analog Devices (также США).

Также иранский БПЛА содержит компоненты компании Xilinx (структура входит в состав Advanced Micro Devices (AMD) с центральным офисом в Калифорнии): программируемую микросхему Artix-7, установленную в блоке передачи и приема информации, а также интегральную микросхему Spartan-6.

Идентифицированы такие микроустройства американской технологической фирмы Texas Instruments: сигнальные процессоры, конверторы, микросхемы.

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Производителя же тепловизионной камеры БПЛА Mohajer-6 определить посложнее. Эта тепловизионная камера напоминает как модель Ventus Hot, выпускаемую компанией из США Sierra-Olympic Technologies, так и более дешевый аналог китайского производства Qingdao Thundsea Marine Technology. В Главном управлении разведки Украины пока окончательно не установили производителя.

В носовой части беспилотника размещалась FPV-камера (для трансляции видео в режиме онлайн) гонконгской компании RunCam Technology Co., Ltd.

По оценкам ГУР, иранский боевой беспилотник содержит компоненты почти трех десятков различных компаний, базирующихся в Северной Америке, ЕС, Японии, Тайване и других странах.

Ранее стало известно, что иранские боевые дроны Mohajer-6 оснащены австрийскими двигателями Rotax, принадлежащей канадской корпорации Bombardier.

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