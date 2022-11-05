РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10445 посетителей онлайн
Новости Фото Война
21 761 60

Иранский беспилотник Mohajer-6 построен с использованием западных технологий, - СМИ. ФОТО

В иранском беспилотнике Mohajer-6, сбитом украинскими военными на Николаевщине, идентифицированы производители не менее 15 компонентов. Это технологии, ввезенные в Иран из других стран, большинство из опознанных компонентов произведены компаниями из Соединенных Штатов Америки.

Об этом говорится в расследовании "Схем", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Иранский беспилотник Mohajer-6 построен с использованием западных технологий, - СМИ 01

Mohajer-6 – беспилотный разведывательно-ударный летательный аппарат. Он имеет возможность выполнять наблюдение, разведку и боевые задачи в широком оперативном радиусе и может помочь вооруженным силам идентифицировать и уничтожать определенные цели. Дроны иранского производства Россия начала массово использовать в войне против Украины в начале октября.

Журналисты обнаружили, что ряд плат в дроне оснащен микросхемами компании Linear Technology Corporation (головной офис в Калифорнии).

Иранский беспилотник Mohajer-6 построен с использованием западных технологий, - СМИ 02

Многоформатный видеодекодер и оцифрователь графики ADV7403 изготовлен корпорацией Analog Devices (также США).

Иранский беспилотник Mohajer-6 построен с использованием западных технологий, - СМИ 03

Также иранский БПЛА содержит компоненты компании Xilinx (структура входит в состав Advanced Micro Devices (AMD) с центральным офисом в Калифорнии): программируемую микросхему Artix-7, установленную в блоке передачи и приема информации, а также интегральную микросхему Spartan-6.

Иранский беспилотник Mohajer-6 построен с использованием западных технологий, - СМИ 04

Идентифицированы такие микроустройства американской технологической фирмы Texas Instruments: сигнальные процессоры, конверторы, микросхемы.

Смотрите также: Кулеба онлайн продемонстрировал главами МИД стран G7 часть иранского беспилотника. ФОТО

Иранский беспилотник Mohajer-6 построен с использованием западных технологий, - СМИ 05

Производителя же тепловизионной камеры БПЛА Mohajer-6 определить посложнее. Эта тепловизионная камера напоминает как модель Ventus Hot, выпускаемую компанией из США Sierra-Olympic Technologies, так и более дешевый аналог китайского производства Qingdao Thundsea Marine Technology. В Главном управлении разведки Украины пока окончательно не установили производителя.

Иранский беспилотник Mohajer-6 построен с использованием западных технологий, - СМИ 06

В носовой части беспилотника размещалась FPV-камера (для трансляции видео в режиме онлайн) гонконгской компании RunCam Technology Co., Ltd.

По оценкам ГУР, иранский боевой беспилотник содержит компоненты почти трех десятков различных компаний, базирующихся в Северной Америке, ЕС, Японии, Тайване и других странах.

Ранее стало известно, что иранские боевые дроны Mohajer-6 оснащены австрийскими двигателями Rotax, принадлежащей канадской корпорации Bombardier.

Читайте также: Израиль предоставит США фотодоказательства использования иранских беспилотников в Украине

беспилотник (3626) Иран (1804)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+34
Зашибись бл***. Вот так действуют американские санкции. Не удивлюсь когда завтра иран еще выкатит ядреную бомбу из подземного завода
показать весь комментарий
04.11.2022 23:27
+33
Зато с***ки как Украину проверяют чтобы мы лишьнюю гайку не купили за границей. Помните сколько лет нам Германия даже нарезные стволы к ружьям не продавала ссылаясь на запрет на поставку оружия. А в ето время рашистам оптику и електронику к крылатым ракетам поставляли, которые сейчас бомбят наши дома.
показать весь комментарий
04.11.2022 23:32
+31
И все ето собрали иранские студенты которые учатся не только в США а и в Украине
показать весь комментарий
04.11.2022 23:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зашибісь(
показать весь комментарий
04.11.2022 23:25 Ответить
Зашибись бл***. Вот так действуют американские санкции. Не удивлюсь когда завтра иран еще выкатит ядреную бомбу из подземного завода
показать весь комментарий
04.11.2022 23:27 Ответить
Санкції тільки на бумазі(
показать весь комментарий
04.11.2022 23:29 Ответить
И все ето собрали иранские студенты которые учатся не только в США а и в Украине
показать весь комментарий
04.11.2022 23:29 Ответить
Спартаны конечно вряд ли, а вот всякая мелочевка вполне может быть китайскими клонами с маркировкой под оригинал. Весь алиэкспресс давно завален тоннами тех же STM32, которые к ST Microelectronics никакого отношения не имеют, это известный факт какбэ.
показать весь комментарий
04.11.2022 23:31 Ответить
Спартан-6 - старе гуано з 2011 року. Навіть тоді вони не підлягали під експортний контроль на відміну від Virtex 6 з тієї ж ери. Можливості Спартана дуже обмежені. Artix- ******* заміна лінійки Спартан.
Виробляється все в Кореї, якщо нічого не змінилося
показать весь комментарий
05.11.2022 06:54 Ответить
Ну и с учетом того, что 90% этих чипов выпускается на китайских линиях, утечку пары сотен тысяч штук из сотен миллионов в месяц прямо с конвеера, тоже никто не отменял.
показать весь комментарий
04.11.2022 23:34 Ответить
Какая нафиг утечка, эти чипы может даже ребенок тысячами заказать, это все гражданская электроника, которая в продаже по всему миру
показать весь комментарий
05.11.2022 03:02 Ответить
История повторяется. Ничего личного - просто бизнес
показать весь комментарий
04.11.2022 23:27 Ответить
Оце так санкції діють?Нема слів
показать весь комментарий
04.11.2022 23:28 Ответить
Я не здивуюсь якщо Коломойський та інші Українські "олігархи" допомогли обійти усі санкції. Як кажуть - гроші не пахнуть. Особливо для таких покидьків як він. Чи не так?
показать весь комментарий
04.11.2022 23:55 Ответить
На жаль,і таке може бути
показать весь комментарий
04.11.2022 23:56 Ответить
Обьясните пожалуйста, а зачем их вообще обходить? Всю эту гражданскую электронику можно найти по всему миру. Я вам открою один секрет, я покупаю чипы производства США в Китае, потому что цена + доставка мелкой партии из США выходит дороже, чем из более близкого Китая, где эти чипы большими партиями берут из США для локального производства
показать весь комментарий
05.11.2022 02:54 Ответить
Санкции )

Так бы там наверное аппаратура с Global Hawk стояла минимум
показать весь комментарий
04.11.2022 23:30 Ответить
От що значить декоративні санкції. Тепер прийдеться платити утричі більше шоб боротись з тим, шо самі розробили і продали.
показать весь комментарий
04.11.2022 23:31 Ответить
Пропонуєте давити Кітай? Інакше цю проблему ніяк не вирішити.
показать весь комментарий
04.11.2022 23:36 Ответить
Они не декоративные просто легко обходятся

Пример движки Rotax

Компания из Словакии закупала для "производства легких самолетов"
Потом перепродавала в Иран
показать весь комментарий
04.11.2022 23:42 Ответить
Словаки точно в теме были для чего. Интересно какая конкретно компания продавала Ирану
показать весь комментарий
07.11.2022 11:21 Ответить
Зато с***ки как Украину проверяют чтобы мы лишьнюю гайку не купили за границей. Помните сколько лет нам Германия даже нарезные стволы к ружьям не продавала ссылаясь на запрет на поставку оружия. А в ето время рашистам оптику и електронику к крылатым ракетам поставляли, которые сейчас бомбят наши дома.
показать весь комментарий
04.11.2022 23:32 Ответить
нічого особистого,тільки бізнес, по великому рахунку вина наша,за свою безпеку ми самі повинні були переживати, будувати і виробляти свою зброю, тому що ось яка вона реальність,не дуже втішна для України
показать весь комментарий
04.11.2022 23:42 Ответить
как мы могли производить свое оружие когда как я выше упоминал, нам даже сраные стволы к автоматам и ружьям не давали купить. А что уже говорить о технологиях и комплектующих к ракетам. А все из-за того что несмотря на то что мы якобы 30 лет являемся независимым государством, весь западный мир продолжал нас считать колонией рашки. Нам нужно было разрывать все отношения вплоть до церкви, чтобы ничто нас не связывало с рашистами. Мы же наоборот хотели сидеть на двух стульях. Ну вот результат налицо.
показать весь комментарий
05.11.2022 01:56 Ответить
На двох стільцях усі люди ******* сидіти!Особливо жінки...
показать весь комментарий
05.11.2022 06:40 Ответить
Так вони не надавали зброю щоб рашка розпочавши війну сильно не напрягалась та завершила її на думку бюргегерів за декілька днів, а далі бізнес за планом і нічого більше.
показать весь комментарий
05.11.2022 00:53 Ответить
Ну вы конечно сравнили, гражданскую электронику, которая доступна в радиомагазинах и нарезные стволы...
показать весь комментарий
05.11.2022 02:57 Ответить
Linear Technology - засновник Robert C. Dobkin. Від призвіща майже інфаркт не вхопив
показать весь комментарий
04.11.2022 23:32 Ответить
хороші санкції... російські напевно такі самі,на папері все кучеряво,а по факту бізнес пре як треба
показать весь комментарий
04.11.2022 23:39 Ответить
...радянський Ту-4

Амеріканський В-29

...всі іранськи БпЛА - копії західних зразків...
показать весь комментарий
04.11.2022 23:41 Ответить
і що це міняє? вони несуть менше загрози в такому випадку чи що? Я би не відмовився навіть якщо б у нас були балістичні ракети по копії російських наприклад якими можна би було лупити по орках
показать весь комментарий
04.11.2022 23:43 Ответить
...нічого, по руснявих можна кидати асхвальтом
показать весь комментарий
04.11.2022 23:47 Ответить
з йдучих на бриючому польоті новеньких асфальтоукладальників Vogel))) а шо,я це навіть уявив)))
показать весь комментарий
04.11.2022 23:56 Ответить
Мене це аж ніяк не дивує.
Чому я, сидячи в Україні, міг вільно (принаймні до війни) купити всі ці чіпи і побудувати на їх базі будь що, а цілий іранський ВПК, який би він там не був - ні?
показать весь комментарий
04.11.2022 23:43 Ответить
Все це і зараз можна великими партіями придбати на аліекспресі сидячи в Мінську.
показать весь комментарий
05.11.2022 10:21 Ответить
Та хоч би і в мацкві, не чув щоб алі припинив доставляти у рашку. Більш того, у більшості продавців склади вже в самій рашці.
показать весь комментарий
05.11.2022 10:26 Ответить
ііііііі,шо? а слабо озвучити скільки з тих мікрух проходять по протоколу за контролем товарів подвійного призначення? чи то просто висер в сторону союзників,якщо ці мікрухи у вільному продажі і не є в списку подвійного призначення,то до чого цей висер?
показать весь комментарий
04.11.2022 23:43 Ответить
Особливо FPGA, яка сама по собі чистий лист, і не може бути класифікована взагалі ніяк, поки її чимось конкретним не прошиєш.
показать весь комментарий
04.11.2022 23:47 Ответить
так і я про шо,цим супер розвідникам ніхто напевне сказав,що навіть одного контейнера усіх цих мікрух може вистачити на роки виробництва,тому не факт що компоненти купили нещодавно,не факт що вони підсанкційні,їх взагалі могли тупо на аліку накупити на роки вперед,ціна їх копійчана ,тут питання в іншому,чому іранці це могли робити і робили,а ми тільки соплі жуєм,замість того щоб робити теж саме...
показать весь комментарий
04.11.2022 23:54 Ответить
Отож ***, всі казки, що в кацапів закінчилися ракети, бо нема західних компонентів для подальшого виробництва - то все галімий піздьож. Закінчилися совкові релюхи, на базі яких вони робилися, а якщо швайнехунди допетрають, як замінити совкову начинку хочаб на ті ж спартани - нам буде непереливки, бо зі всім іншим в них проблем нема. Треба всім світом валити рашку, поки цього не сталося.
показать весь комментарий
05.11.2022 00:02 Ответить
Жодної не проходить. До того ж не полінувався, відкрив datasheet до ADV7403, там написано: "©2005-2013 Analog Devices". Якщо все інше з тих років, то конденсатори та резистори ще мабуть японьскі, не кітайські, то треба ще Японію звинуватити...
показать весь комментарий
05.11.2022 01:42 Ответить
Ви для початку розберіться, як Мотор-Січ двигуни кацапським гавнольотам поставляв під прикриттям узеленських
показать весь комментарий
04.11.2022 23:47 Ответить
Здається там остання партія вже йшла після націоналізації Мотор Січі. Тобто держава Україна виконала замовлення Росії.
показать весь комментарий
05.11.2022 00:28 Ответить
ясна справа, довести цілому Світові що Демократія гірша від Автократії ніяк не виходить без плодів, які приносить та сама Демократія.

Ок, головне не вестися на обман охлократів, які демократами прикидаються.
показать весь комментарий
04.11.2022 23:47 Ответить
***** винегрет...ото иранцы и ********* что хрен докажите что наш беспилотник
показать весь комментарий
04.11.2022 23:52 Ответить
Винегрет? Разьери свой комп, и выпиши на бумажку производителей всех чипов, которые в нем увидишь. Уверен, названий 30 наберешь влегкую.
показать весь комментарий
05.11.2022 00:10 Ответить
Зайдите на алиэкспресс , все это там продается легко!


https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20221104143646&SearchText=ADV7403&spm=a2g0o.home.1000002.0

https://www.aliexpress.com/item/1005004165820992.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6df84514Q7lMuQ&algo_pvid=ff445c24-49fe-45c6-b9b8-3222999c0c90&algo_exp_id=ff445c24-49fe-45c6-b9b8-3222999c0c90-16&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028250455887%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21USD%2165.95%2165.95%21%21%213.88%21%21%4021135c3f16676016008512173eefaa%2112000028250455887%21sea&curPageLogUid=DcdcSiDkftWF

И как санкции могут повлиять на приобретение любым говностаном этих вещей???
показать весь комментарий
05.11.2022 00:41 Ответить
P.S. И вся эта хрень в ********* тоже доставляется!
показать весь комментарий
05.11.2022 00:42 Ответить
А чого ви дивуєтесь?Що раніше хтось забороняв через купу підставних фірм скупляти необхідні компоненти?Хоть 300 фірм в кінцевому вийде те що вийшло.Питання лише хто збирає.Тобто в даному випадку Іран.Таке саме може витворяти будь-яка країна в тому числі і терористи.Це неможливо прослідкувати.Іран роками виривав бункери.Роками всі заводи загнав під землю.Вони готуються до нападу сусідів.Це таке саме лайно в регіоні там як і рашка,Вони терористи !
показать весь комментарий
05.11.2022 00:50 Ответить
капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их и повесим...(с)
только пока вешают нас....
показать весь комментарий
05.11.2022 01:33 Ответить
Али-писдес?
показать весь комментарий
05.11.2022 05:08 Ответить
Этими микросхемами прекрасно банчат китайцы на американском eBay, причем в списке запрещенных к доставке стран у большинства значится Украина, а не Иран.
показать весь комментарий
05.11.2022 08:45 Ответить
Вот этой фоткой надо по всему миру тыкать , когда не хотят Украине серьезное оружие давать) , демократы херовы, смотрите , всем в морды тыкать)
показать весь комментарий
05.11.2022 08:57 Ответить
Это все второстепенне,Завтра Россия начнет брать(покупвть или переделывать) у других стран-Китай,Малазия,Индонезия,Индия и др.Всех не закроешь и не узнаешь.Просто Запад должен дать Украине более мощное(новейшее) ПВО.
показать весь комментарий
05.11.2022 09:18 Ответить
Да иранцы очень благодарны США и Европе за предоставления таких очень нужных компонентов.
показать весь комментарий
05.11.2022 10:20 Ответить
"Журналісти виявили" - навіщо писати про те, в чому зеленого поняття не мають? Скільки разів їм повторюють, що згадані мікросхеми, хоча розроблені дійсно в США, давно масово випускаються на азійських заводах, Тайвані, по всьому світу, вільно продаються, а на AliExpress навіть дешевше (тому що мабуть як "неліквіди" внаслідок стрімкого розвитку промисловості Китаю)? До речі, в т.зв. "побутовій техніці" використовуються ************ електроніка, і глобально заборонити це неможливо. Дійсно, в кожної фірми (наприклад Analog Devices) існує перелік мікросхем, заборонених до розповсюдження в країнах "третього світу", але він дуже обмежений, специфічний і мабуть ретельно контролюється. Краще б задалися питанням, чому в нас відсутня електронна промисловість, чому тим же іранським IT-шникам є на що працювати, а нашим - ні, лише "на експорт".
показать весь комментарий
05.11.2022 10:53 Ответить
От США в этих компонентах одно название. На Западе существует такое понятие как OEM-компании которые продают свой бренд. У них есть только офис, а продукцию производят азиатские заводи и фабрики которые принадлежат другим азиатским брендам. Например известная китайская компания на своем оборудовании производит помимо собственной продукции холодильники, пылесосы, телевизоры для них, а они условно только клеят наклейки со своим именем. Попробуйте найти что-нибудь в своем доме на чем не написано Made In China.😂
показать весь комментарий
05.11.2022 11:16 Ответить
Ізраіль знищив завод по сборкці іранских дронів в Сірії перед голосуванням резолюції в ООН по денуклеризації Ізраілю, що натомість? від лиця України сирнути так в очі Ізраілю, ще треба постаратися. Проголосували не на користь Ізраілю та ще разом з Росією. Якщо це не саботаж чи відверте шкідництво то що це? Ніікого це не цікавить чому так вийшло?
показать весь комментарий
05.11.2022 14:01 Ответить
Це не спеціалізовані чипи. Їх може придбати хто завгодно.
показать весь комментарий
07.11.2022 00:10 Ответить
 
 