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Бійці 30 ОМБр тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат на Бахмутському напрямку. ФОТОрепортаж

Бахмутський напрямок наразі один із найгарячіших на східному фронті. Бійці 30 ОМБр надійно тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

"Незламний Бахмут. Бахмутський напрямок - один із найгарячіших на східному фронті. Нахабні росіяни вдень і вночі за будь-якої погоди атакують українські позиції. Але бійці 30 ОМБр надійно тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат. До вашої уваги - фоторепортаж з-під Бахмута про бойові будні наших воїнів", - йдеться у повідомленні.

Бійці 30 ОМБр тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат на Бахмутському напрямку 01
Бійці 30 ОМБр тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат на Бахмутському напрямку 02
Бійці 30 ОМБр тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат на Бахмутському напрямку 03
Бійці 30 ОМБр тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат на Бахмутському напрямку 04
Бійці 30 ОМБр тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат на Бахмутському напрямку 05
Бійці 30 ОМБр тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат на Бахмутському напрямку 06
Бійці 30 ОМБр тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат на Бахмутському напрямку 07
Бійці 30 ОМБр тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат на Бахмутському напрямку 08
Бійці 30 ОМБр тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат на Бахмутському напрямку 09
Бійці 30 ОМБр тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат на Бахмутському напрямку 10
Бійці 30 ОМБр тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат на Бахмутському напрямку 11
Бійці 30 ОМБр тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат на Бахмутському напрямку 12
Бійці 30 ОМБр тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат на Бахмутському напрямку 13
Бійці 30 ОМБр тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат на Бахмутському напрямку 14
Бійці 30 ОМБр тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат на Бахмутському напрямку 15
Бійці 30 ОМБр тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат на Бахмутському напрямку 16
Бійці 30 ОМБр тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат на Бахмутському напрямку 17
Бійці 30 ОМБр тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат на Бахмутському напрямку 18
Бійці 30 ОМБр тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат на Бахмутському напрямку 19
Бійці 30 ОМБр тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат на Бахмутському напрямку 20
Бійці 30 ОМБр тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат на Бахмутському напрямку 21

Також читайте: Окупанти хочуть захопити Бахмут та Соледар для картинки про нібито "звільнення" Донбасу, - речник ЗСУ Череватий

Автор: 

Бахмут (1561) 30 окрема механізована бригада (155)


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Топ коментарі
+27
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06.11.2022 15:12
+22
Сил Вам наші захисники! Вас всіх чекають вдома!
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06.11.2022 15:13
+20
Бережи вас Господь.
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06.11.2022 15:16
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Краз на останній світлині страшно виглядає...
Наснаги нашим воїнам, бережіть себе!
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06.11.2022 15:12 Відповісти
Краз , як краз , чи ти з окопу дивишся як виглядає ця маХіна
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06.11.2022 15:31 Відповісти
він мабуть мав на увазі дірки від куль
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06.11.2022 17:22 Відповісти
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06.11.2022 15:12 Відповісти
Таких ніколи не здолати та не перемогти...
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06.11.2022 15:12 Відповісти
Сил Вам наші захисники! Вас всіх чекають вдома!
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06.11.2022 15:13 Відповісти
Бережи вас Господь.
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06.11.2022 15:16 Відповісти
Кожному дохлому кацапу по жмені земельки в глотку запхати, щоб нажерся наостанок!
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06.11.2022 15:31 Відповісти
В Чечне кацапы очень долго пытались захватить Бамут, но так и не смогли. Бамут и Бахмут, совпадение? Не думаю.
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06.11.2022 15:47 Відповісти
Они его взяли, после двух неудачных штурмов и год мучительной осады.
В чеченском Бамуте, были подземные коммуникации бывшей ракетной части стратегического назначения.
Под Бахмутом же гуляй поле, та самая местность на которую их надрачивают в их военных академиях - воюй не хочу. А топчутся уже 8 месяцев. Деградация, однако.
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06.11.2022 16:47 Відповісти
Слава ЗСУ!!
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06.11.2022 15:49 Відповісти
Попри шалені втрати кацапня все лізе та лізе. Зазомбовані, чи під кайфом?
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06.11.2022 15:53 Відповісти
Вітання хлопцям з Новоград-Волинського!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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06.11.2022 15:55 Відповісти
Справжні кіборги. Слава ЗСУ, слава Україні!
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06.11.2022 16:48 Відповісти
Дякуємо за героїчний спротив рашистам !
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06.11.2022 17:55 Відповісти
хлопчі хай ВАС боженька бережен
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06.11.2022 20:03 Відповісти
 
 