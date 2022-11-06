Бійці 30 ОМБр тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат на Бахмутському напрямку. ФОТОрепортаж

Бахмутський напрямок наразі один із найгарячіших на східному фронті. Бійці 30 ОМБр надійно тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

"Незламний Бахмут. Бахмутський напрямок - один із найгарячіших на східному фронті. Нахабні росіяни вдень і вночі за будь-якої погоди атакують українські позиції. Але бійці 30 ОМБр надійно тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат. До вашої уваги - фоторепортаж з-під Бахмута про бойові будні наших воїнів", - йдеться у повідомленні.











































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