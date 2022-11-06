Бійці 30 ОМБр тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат на Бахмутському напрямку. ФОТОрепортаж
Бахмутський напрямок наразі один із найгарячіших на східному фронті. Бійці 30 ОМБр надійно тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.
"Незламний Бахмут. Бахмутський напрямок - один із найгарячіших на східному фронті. Нахабні росіяни вдень і вночі за будь-якої погоди атакують українські позиції. Але бійці 30 ОМБр надійно тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат. До вашої уваги - фоторепортаж з-під Бахмута про бойові будні наших воїнів", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+27 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар06.11.2022 15:12
+22 Георгий #538043
показати весь коментар06.11.2022 15:13
+20 Gal
показати весь коментар06.11.2022 15:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наснаги нашим воїнам, бережіть себе!
В чеченском Бамуте, были подземные коммуникации бывшей ракетной части стратегического назначения.
Под Бахмутом же гуляй поле, та самая местность на которую их надрачивают в их военных академиях - воюй не хочу. А топчутся уже 8 месяцев. Деградация, однако.