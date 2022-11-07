Бійці 28 ОМБр стрілецькою зброєю знищили Shahed-136 "Герань-2". ФОТО
Бійці мобільного підрозділу Курта 28-ої ОМБр, які нещодавно знищили Shahed Герань-1, цього разу "приземлили" і Герань-2.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ОК "Південь".
"Воїни вкотре вивели БпЛА з ладу стрілецькою зброєю, після чого він здетонував у повітрі. Тепер ця купка металобрухту нікому не зашкодить, а хлопці вже чатують за наступними. Деталі згодом", - йдеться у повідомленні.
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