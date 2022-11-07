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Бійці 28 ОМБр стрілецькою зброєю знищили Shahed-136 "Герань-2". ФОТО

Бійці мобільного підрозділу Курта 28-ої ОМБр, які нещодавно знищили Shahed Герань-1, цього разу "приземлили" і Герань-2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ОК "Південь".

"Воїни вкотре вивели БпЛА з ладу стрілецькою зброєю, після чого він здетонував у повітрі. Тепер ця купка металобрухту нікому не зашкодить, а хлопці вже чатують за наступними. Деталі згодом", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 28-ї ОМБр зі стрілецької зброї збили на Херсонщині російський безпілотник іранського виробництва "Герань-1". ВIДЕО

Бійці 28 ОМБр стрілецькою зброєю знищили Shahed-136 Герань-2 01

безпілотник (4211) знищення (7334) 28 окрема механізована бригада (188)


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Мисливці на іранських пірнатих

Знають місця перельоту цих пєпєлаців
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07.11.2022 10:56 Відповісти
Був герань, став - херань абож хренотєнь
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07.11.2022 11:17 Відповісти
І назву придумали кацапи те|геран|ь... Совпадєніє?
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07.11.2022 12:49 Відповісти
 
 