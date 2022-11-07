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Бойцы 28 ОМБр стрелковым оружием уничтожили Shahed-136 "Герань-2". ФОТО

Бойцы мобильного подразделения Курта 28-й ОМБр, недавно уничтожившие Shahed Герань-1, на этот раз "приземлили" и Герань-2.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ОК "Південь".

"Воины еще раз вывели БпЛА из строя стрелковым оружием, после чего он сдетонировал в воздухе. Теперь эта кучка металлолома никому не навредит, а ребята уже подстерегают следующих. Детали позже", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Бойцы 28-й ОМБр из стрелкового оружия сбили в Херсонской области российский беспилотник иранского производства "Герань-1". ВИДЕО

Бойцы 28 ОМБр стрелковым оружием уничтожили Shahed-136 Герань-2 01

беспилотник (3646) уничтожение (7023) 28 отдельная механизированная бригада (187)


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Мисливці на іранських пірнатих

Знають місця перельоту цих пєпєлаців
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07.11.2022 10:56 Ответить
Був герань, став - херань абож хренотєнь
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07.11.2022 11:17 Ответить
І назву придумали кацапи те|геран|ь... Совпадєніє?
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07.11.2022 12:49 Ответить
 
 