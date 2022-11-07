Бойцы 28 ОМБр стрелковым оружием уничтожили Shahed-136 "Герань-2". ФОТО

Бойцы мобильного подразделения Курта 28-й ОМБр, недавно уничтожившие Shahed Герань-1, на этот раз "приземлили" и Герань-2.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ОК "Південь".

"Воины еще раз вывели БпЛА из строя стрелковым оружием, после чего он сдетонировал в воздухе. Теперь эта кучка металлолома никому не навредит, а ребята уже подстерегают следующих. Детали позже", - говорится в сообщении.

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