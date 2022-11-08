У окупованій Ясинуватій на Донеччині велика пожежа. ФОТОрепортаж

У окупованій Ясинуватій у Донецькій області вирує масштабна пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Ясинувата. Хтось з окупантів знов невдало кинув недопалок", - пише Андрющенко.

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