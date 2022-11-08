У окупованій Ясинуватій на Донеччині велика пожежа. ФОТОрепортаж
У окупованій Ясинуватій у Донецькій області вирує масштабна пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
"Ясинувата. Хтось з окупантів знов невдало кинув недопалок", - пише Андрющенко.
Топ коментарі
+12 Fjall_Raven
показати весь коментар08.11.2022 13:49
+11 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар08.11.2022 13:48
+9 Евгений Пономарев #542031
показати весь коментар08.11.2022 14:26
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В трансформаторах масла дофига и горит оно так же хорошо, как и мотороные или трансмиссионные масла ( те которые ГСМ)
Готуються до "жеста добрай волі" з "від'ємним наступом" та "перегрупуванням", але наср@ть не забувають