УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11826 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
10 482 12

У окупованій Ясинуватій на Донеччині велика пожежа. ФОТОрепортаж

У окупованій Ясинуватій у Донецькій області вирує масштабна пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

У окупованій Ясинуватій на Донеччині велика пожежа 01

"Ясинувата. Хтось з окупантів знов невдало кинув недопалок", - пише Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бєлгородській області масштабна пожежа. За попередніми даними - горить нафтобаза. ФОТО


У окупованій Ясинуватій на Донеччині велика пожежа 02
У окупованій Ясинуватій на Донеччині велика пожежа 03
У окупованій Ясинуватій на Донеччині велика пожежа 04

окупація (6722) пожежа (4342) Донецька область (8607)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
судя по дыму - грядут новые выборы )
показати весь коментар
08.11.2022 13:49
+11
показати весь коментар
08.11.2022 13:48
+9
Ясиноватая, это считай что пригород Макеевки и Донецка, так что расчитывать на скорый "жест доброй воли" не стоит. Кроме того город находится напротив Авдеевки, то есть, это два прифронтовых города и перестрелки между ними идут не с этого февраля, а уже девятый год. Скорее всего, это просто зеркальный ответ на "удары по критической инфраструктуре".
показати весь коментар
08.11.2022 14:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну й сигарети у них. Чи то новий тип електронних сигарет так може🙃
показати весь коментар
08.11.2022 13:46 Відповісти
Ну не такой новый тип електронных сигарет, но очень качественный
показати весь коментар
08.11.2022 14:50 Відповісти
Похоже на гсм.
показати весь коментар
08.11.2022 13:48 Відповісти
Скорее подстанция. На втором фото опоры ЛЭП, скорее всего 150 или 220 кВ, подходят к этому месту с одной стороны (слева на фото), а с другой стороны (справа на фото) их нет, но есть опоры для более низкого напряжения.
В трансформаторах масла дофига и горит оно так же хорошо, как и мотороные или трансмиссионные масла ( те которые ГСМ)
показати весь коментар
08.11.2022 14:11 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2022 13:48 Відповісти
ЗСУ предупреждает, куренье это вред!
показати весь коментар
08.11.2022 14:52 Відповісти
судя по дыму - грядут новые выборы )
показати весь коментар
08.11.2022 13:49 Відповісти
хіба це велика?
показати весь коментар
08.11.2022 13:58 Відповісти
Якщо уважно придивитись, то помітно, що до місця пожежі "сходяться" ЛЕП. Тому, цілком ймовірно, що горять трансформатори. Енерго-інфраструктуру знищують перед втечею, як у Херсоні підірвали ЛЕПи.
Готуються до "жеста добрай волі" з "від'ємним наступом" та "перегрупуванням", але наср@ть не забувають
показати весь коментар
08.11.2022 14:05 Відповісти
Ясиноватая, это считай что пригород Макеевки и Донецка, так что расчитывать на скорый "жест доброй воли" не стоит. Кроме того город находится напротив Авдеевки, то есть, это два прифронтовых города и перестрелки между ними идут не с этого февраля, а уже девятый год. Скорее всего, это просто зеркальный ответ на "удары по критической инфраструктуре".
показати весь коментар
08.11.2022 14:26 Відповісти
это все боевые комары, спасу от них нету...
показати весь коментар
08.11.2022 14:15 Відповісти
А хтось писав, що опалювальний сезон на Бімбасі зірвано...
показати весь коментар
08.11.2022 14:20 Відповісти
 
 