Військові РФ розстрілюють цивільних мешканців Херсонщини, крадуть автівки та мародерять, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Херсонщині окупанти ведуть обстріли вздовж всієї лінії фронту – поліція фіксує вбивства цивільних та руйнування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані поліції Херсонської області.

До поліції надійшла заява від жительки Миколаївської області, що біля Дар’ївського мосту у Херсонському районі російські військовослужбовці розстріляли її 56-річного батька та заволоділи його автомобілем "Chery Tiggo".

"Від жителів с.Каїри Каховського району в поліцію надійшло повідомлення, що на зупинці громадського транспорту російські військові розстріляли місцевого жителя.

У період окупації смт Велика Олександрівка російські військові розграбували будівлю автошколи та знищили майно, яке їм не вдалося вивезти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в місті Олешки за наводкою місцевого зрадника військові РФ почали заселятися в пусті приватні будинки, власники яких тимчасово виїхали з осель. З тимчасово окупованого Херсона від жителів мікрорайону Таврійський надходять повідомлення про факти мародерства російськими військовими, які вибивають двері до квартир та вивозять все майно (побутову та комп’ютерну техніку, плазмові телевізори, холодильники, пральні машинки і одяг).

"Російська армія вдарила по прифронтових та деокупованих населених пунктах Бериславського району "Градами", ракетами та важкою артилерією. Пошкоджені приватні та багатоповерхові житлові будинки, гаражі, магазини, аптеки, сонячні електростанції, осколками посічені автомобілі, на дорогах вирви від снарядів. Є поранені, під завалами будинків загинули люди. За минулу добу поліція відкрила 62 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонщині", - додають у поліції.







