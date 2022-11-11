УКР
Окупанти підірвали Антонівський міст. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські загарбники, тікаючи на лівий берег Дніпра, підірвали Антонівський міст.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні фото оприлюднили в мережі.

Інформацію про підрив мосту також повідомили російські пропагандисти.

Окупанти підірвали Антонівський міст 01

Окупанти підірвали Антонівський міст 02
Окупанти підірвали Антонівський міст 03

+63
Кримський на черзі...
11.11.2022 10:47 Відповісти
+46
А чому ми його не взірвали коли вони наступали? Може тоді їм не вдалося б захопити Херсон. Результат був такий же як зараз, але багато людей залишилися б живими.
11.11.2022 10:49 Відповісти
+43
Якби підірвали в Лютому могли врятувати дуже багато людей... Але ж відпустка, шашлики, *******, великрадівництво.
11.11.2022 10:51 Відповісти
Зебиляры всранные,не дали его подорвать ,когда надо было,кацапы катались по нем как хотели,и сами взорвали. Мудачье зебильное.
11.11.2022 11:04 Відповісти
Качественно подорвали...
11.11.2022 11:05 Відповісти
Кажуть, що їх 20 тисяч залишилось, що, назавжди?
11.11.2022 11:05 Відповісти
То вже хробаки скажуть - назавжди чи ніт.
11.11.2022 11:17 Відповісти
Интересно, чем Бог занимался когда создавал русских.
Наверняка отвлекся или бухал.
11.11.2022 11:05 Відповісти
Вiн тодi вперше пробував анал...
11.11.2022 11:44 Відповісти
11.11.2022 11:45 Відповісти
Та він вже і так був непроїзний. Шоб по ньому можна було проїхати - вони би його не підривали. Там ще дофіга військ і техніки на правому березі.
11.11.2022 11:07 Відповісти
пройти можно было, но действительно выглядит странно в том смысле, что не рано ли рванули, или так усрались от страха перед ссо-всу, что бахнули раньше времени...
11.11.2022 11:18 Відповісти
Може ЗСУ перекрили можливість відступу по мосту?
11.11.2022 11:20 Відповісти
У когось за кнопкою сильний тремор рук вiдбувався...
11.11.2022 11:46 Відповісти
В російсько-радянській історії насправді багато було таких випадків. З того, що пригадалося одразу - в Севастополі в часи другої світової підрив катакомб (чи як вони там правильно називалися), вирубаних в скельному масиві, де розміщувався госпіталь і склади. Відправили на Луну всіх, хто тоді там перебував, поранених, охорону, медперсонал, цивільних...
11.11.2022 11:53 Відповісти
Дніпрогес при відступі, потім ще на німців звертали
11.11.2022 17:14 Відповісти
Хрещатик... і теж звертали на німців..
11.11.2022 17:16 Відповісти
думаю, що оркам дали втекти ще декілька днів тому! По цьому та каховському мостах вони спокійно перебралися на лівий берег!
У зведеннях ГШ не бачимо збільшення кількості дохлої русні. Не хочеться думати, але мабуть був договорнячок.
11.11.2022 11:24 Відповісти
Не правда. +710 кацапських трупів за вчора. На сході стільки наскирдувати в нинішніх умовах не могли.
https://censor.net/ua/news/3379797/********************************************************************************************************
11.11.2022 11:28 Відповісти
що для нормальної людини підлість, для к@ц@п@ - це "ваєнная хітрасть"
11.11.2022 11:09 Відповісти
кто нє успел, тот опоздал..
11.11.2022 11:12 Відповісти
Извините, что длинно. Исполнилось 80 лет со дня одного из самых горьких и позорных событий https://zn.ua/SOCIETY/lozh_i_pravda_o_velikoy_otechestvennoy-82558.html Великой Отечественной войны . 4 июля 1942 года было передано по радио и опубликовано в прессе сообщение Советского Информбюро «250 дней героической https://zn.ua/SOCIETY/ognennye_dni_k_60-letiyu_oborony_sevastopolya-28761.html обороны Севастополя ». Начиналось оно так: «По приказу Верховного командования Красной Армии 3 июля советские войска оставили город Севастополь…».

Это была заведомая ложь… Советские войска не оставляли Севастополь. Наоборот, это их оставили там, бросили на произвол судьбы.

Из воспоминаний очевидцев:

В ночь с 30 июня на 1 июля 1942г. две подводные лодки и 14 транспортных самолетов вывезли с мыса Херсонес около 500 человек руководящего состава: партийных и советских работников, чекистов, адмиралов и генералов. Руководители обороны, прежде всего командующий ЧФ адмирал Октябрьский и командующий Приморской армией генерал Петров, спасались, бросили врагу около 100 тысяч подчиненных. А солдаты и матросы, осознав, что их предали, стреляли по бегущим.

"Это был ужас. Все море от берега заполнили человеческие головы, все плыли к катерам ... Утром, сколько было видно, вблизи берега в семь-восемь человеческих тел толщиной тысячи погибших полоскались волной".

Сегодня история повторяется. Сегодня российская армия вывезла руководящий состав, памятники, прах Потемкина, взорвала мост, по которому должны отступать их войска, то есть бросили умирать своих же воинов. Что это за армия, что бросает своих раненых, убитых, еще живых, но которых уже причислили к мертвым, это есть российская армия.
11.11.2022 11:15 Відповісти
Що це за "великая отечественная война"? В цивілізованому світі такої війни не існувало!
12.11.2022 06:16 Відповісти
доречі, а чого це всі вирішили, що його підірвали саме окупанти?
11.11.2022 11:16 Відповісти
Бо Наташка Гуменючка так сказала!
А вона - великий недіванний есперт!
Ще вчора розповідала про "пастку в Херсоні"...
11.11.2022 11:22 Відповісти
Ну про пастку в Херсоні і я писав. Але на своє виправдання можу сказати, що мої прогнози ніколи не збуваються. Тому про пастку я писав з чистим серцем
11.11.2022 11:38 Відповісти
Следовало ожидать, впрочем военного значения мост уже не имел, избитый Хаймарсами, накрываемый при случае и рашисткой артой для переправы войск он не годился. Но конечно для гражданского населения в будущем он был нужен... Но повторюсь, ничего удивительного.
Дамбу рванут или нет вот в чём вопрос?
11.11.2022 11:17 Відповісти
Для мене у всій цій історії залишається незрозумілим єдине питання: чому ми його тоді, 24-25 лютого не підірвали?

Хто не дав команду підривати/дав команду не підривати?

Коли ми з'ясуємо відповідь на це питання, то стануть зрозумілими і всі інші "загадки" перших днів великого вторгнення...
11.11.2022 11:20 Відповісти
В результате тихого договорняка дали отойти спокойно на левый берег с максимальным выводом своих сил.А сейчас все блогеры поют себе деферамбы.
11.11.2022 11:23 Відповісти
Как бы это не начало еще большего договорняка
11.11.2022 11:30 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3952795.html Тимоти Снайдер: Украинское сопротивление сделало колоссально много для безопасности американцев

"Я слышал от некоторых республиканцев, что украинское сопротивление дорого обходится американцам. Ничто не могло быть более неправильным. Украинское сопротивление дает американцам исключительные преимущества в плане безопасности.
На самом деле, сопротивление Украины российскому геноцидному вторжению делает для американской безопасности больше, чем любая американская политика - или могла бы do. . Она изменила глобальный баланс таким образом, что в ближайшие десятилетия мир станет более вероятным.
Республиканцы представляют Китай как реального долгосрочного соперника Америки. Демократы согласны. Сценарий американо-китайской войны - китайское вторжение на Тайвань.
Сопротивляясь российскому вторжению, украинцы продемонстрировали сложность таких операций, что делает этот сценарий менее вероятным. Таким образом, сражаясь в целях самообороны, украинцы снизили риск большой войны и ядерной войны. Это выдающееся достижение связано с мужеством и мастерством украинцев.
Они не получают много кредита за это. Они должны получить больше кредита и больше поддержки.
На протяжении десятилетий администрациям как республиканцев, так и демократов, не удавалось сформулировать политику, которая могла бы помешать России ослабить и разрушить международный порядок. Россия служит кошачьей лапой, делая то, что Китай не хотел бы делать. Нанеся поражение российским вооруженным силам и обнажив слабость России, украинцы сделали более масштабную войну в Европе гораздо менее вероятной и взяли под контроль кошачью лапу Китая.
Украинцы уменьшили вероятность китайской агрессии через Россию и сделали менее вероятной прямую китайскую агрессию. Они сделали все это, просто защищаясь, не предпринимая никаких действий против Китая.
Без украинцев, у США не было бы политических инструментов для этого. Сопротивляясь, украинцы создали возможность для политики США, которой иначе не было бы. Жизни американцев не подвергались риску. Помощь США Украине равна ошибке округления в оборонном бюджете. Успехи, которые украинское сопротивление приносит американской безопасности, настолько огромны, что истеблишмент национальной безопасности США стесняется говорить о них прямо.
Неловко говорить, что другая страна так много делает для нас. Неловко говорить, что украинское сопротивление сделало для безопасности американцев больше, чем любая политика США после окончания холодной войны. Но это правда и нужно сказать. Отказ от американской политики помощи Украине сведет на нет все эти достижения. Еще есть время возродить Россию и успокоить Китай, что будет означать прекращение поддержки Украины. Такое изменение политики сделало бы американцев гораздо менее безопасными и защищенными. Мои опасения по поводу российского вторжения в Украину связаны с предотвращением геноцида и защитой демократии.
Но те, кто думает в первую очередь об интересах США, должны признать, что украинцы делают для американской безопасности. Меньшее, что мы можем сделать - это быть на своей стороне."

Timothy D Snyder
Професор історії Єльського університету.
11.11.2022 11:25 Відповісти
Доволі переконливі аргументи на користь всесвітньої підтримки України.
11.11.2022 17:21 Відповісти
Нужно было в феврале взрывать самим
11.11.2022 11:28 Відповісти
Это отдельный случай (дело).
11.11.2022 11:33 Відповісти
Бубачка в Омані мабуть пообіцяв зустрічать букетами тульпанів, а ви про якісь підриви, Чонгари, клістрони, ракетні програми...
11.11.2022 12:10 Відповісти
Мені так здається, шо не тільки в Омані обіцяв, а й в крємлі також.
11.11.2022 12:28 Відповісти
Тому і не втік. Наш бубочка це гарсон на потичках у ботоксного шизофреніка.
11.11.2022 13:07 Відповісти
Це ВСУ не зупинить.Рашисти готуйтеся.
11.11.2022 11:34 Відповісти
знищити Кримський міст, вдарити по кацапських електропідстанціях в зоні ураження. досить терпіти цих підараzів!
11.11.2022 11:38 Відповісти
це що вони вивели всі свої війська з Херсону.
11.11.2022 12:11 Відповісти
Ну етого стоило ожидать. Кто там нам постоянно рассказывал что нам нельзя сильно бить по мосту потому что нам он еще понадобится? С другой стороны ето хорошо. Значит орки таки будут драпать с Херсона к тому же нам теперь не нужно тратить ракеты и снаряды для обстрела Антоновского моста. А нам ето должно быть уроком что не нужно жалеть то что оказалось на стороне окупантов. То уже все равно считай потеряно и придется восстанавливать с нуля.
11.11.2022 12:12 Відповісти
Я думаю,что у народа Украины, после окончания войны, будет много вопросов по поводу сдачи Херсона и области, почему орки за сутки спокойно заняли город а потом всю область за несколько дней. Почему не подорвали мосты? Куда подевались полиция, ВСУ, СБУ? Ведь знали, что день на день начнется вторжение. Народ должен знать предателей и и почему все это стало возможным.
11.11.2022 12:28 Відповісти
Я вот еще о чем подумал. Если наши ВСУ не будут колошматить отступающие войска РФ через Днепр и дадут им спокойно уйти на левый берег, то это будет напоминать отступление Гиркина со Славянска на Донецк, когда был приказ их не трогать... Чем это все закончилось- мы теперь хорошо знаем. В случае бескровного отступления более 20 тысяч солдат РФ, эти же солдаты появятся на донецком направлении и запросто могут попытаться освободить не только донецкую, но и луганскую области. Не дай Бог, чтобы именно такой сценарий договорняка был осуществлен....
11.11.2022 12:37 Відповісти
Приказ тому що там теж в колоні йшла купа цивільних
11.11.2022 13:36 Відповісти
Ну ... Половина залишилась ...
11.11.2022 12:55 Відповісти
Тепер сам Бог велів зруйнувати кримський.
11.11.2022 13:09 Відповісти
Те що треба було зробити ще 24.02.2022
11.11.2022 13:35 Відповісти
ТАК треба було робити ЗСУ з усіма мостами, автодорогами, Ж/Д вузлами-мостами-станціями, та усією життєзабезпечуючою інфоструктурую та мінувати усе на сході УКРАЇНИ ще у 2014 році...!!!

Усе чітку по військовому-підручнику у випадку війни і агресії по анексії і захоплені земель держави ворогом та проведенні бойових дій у стані війни...!!! А не називати її АТО...!!!

Доріг нема, мостів нема, ж/д нема, жерти нема, газу, електрики і води нема, усі ферм, заводи, хлібокомбінати та прод-заводи евакуйовані або підірвані....
Кацапня тодіб заїхала в Україну на 50-100 км. і повернулаб назад в підоросію...!!!

А з населення кому треба було той би і виїхав або в Україну в безпечні місця або в підоросію на барачне-бомжове життя і ніхтоб з тих кацапомордих чухраїнськик бомжів підоросів не верещавби на увесь світ "кака разніца" і не булоб ні лугандонії з її кацапомордими бомжами-недоносками-підоросами ні даунбаса з її кацапомордими алкашами-бомжами комсомолістами-підоросами котрих збирали по усіх голодних та холодних мухасранськах підоросії та завозили в Україну до 1975 року ешелонами для інфікування УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ та краще ситне життя...!!!
11.11.2022 13:38 Відповісти
Мы Крымский подорвали по-хозяйски, аккуратно, чтобы нам ещё послужил.
А эти ушли навсегда, тем более что новый мост за их счёт.
11.11.2022 13:51 Відповісти
Конкретно взорвали , не по детски ,пол моста накуй , можно сказать..
11.11.2022 15:46 Відповісти
У барышни ходившей по мосту стальные яичники...
11.11.2022 16:33 Відповісти
мозги в неї сталеві, там арматура рвана повсюди - розпоре нутрощі аж до отих яїчників
11.11.2022 17:29 Відповісти
