Окупанти підірвали Антонівський міст. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські загарбники, тікаючи на лівий берег Дніпра, підірвали Антонівський міст.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідні фото оприлюднили в мережі.
Інформацію про підрив мосту також повідомили російські пропагандисти.
Gal
11.11.2022 10:47
Ulrich Shtal
11.11.2022 10:49
Тарас Редька #496127
11.11.2022 10:51
Наверняка отвлекся или бухал.
У зведеннях ГШ не бачимо збільшення кількості дохлої русні. Не хочеться думати, але мабуть був договорнячок.
https://censor.net/ua/news/3379797/********************************************************************************************************
Это была заведомая ложь… Советские войска не оставляли Севастополь. Наоборот, это их оставили там, бросили на произвол судьбы.
Из воспоминаний очевидцев:
В ночь с 30 июня на 1 июля 1942г. две подводные лодки и 14 транспортных самолетов вывезли с мыса Херсонес около 500 человек руководящего состава: партийных и советских работников, чекистов, адмиралов и генералов. Руководители обороны, прежде всего командующий ЧФ адмирал Октябрьский и командующий Приморской армией генерал Петров, спасались, бросили врагу около 100 тысяч подчиненных. А солдаты и матросы, осознав, что их предали, стреляли по бегущим.
"Это был ужас. Все море от берега заполнили человеческие головы, все плыли к катерам ... Утром, сколько было видно, вблизи берега в семь-восемь человеческих тел толщиной тысячи погибших полоскались волной".
Сегодня история повторяется. Сегодня российская армия вывезла руководящий состав, памятники, прах Потемкина, взорвала мост, по которому должны отступать их войска, то есть бросили умирать своих же воинов. Что это за армия, что бросает своих раненых, убитых, еще живых, но которых уже причислили к мертвым, это есть российская армия.
А вона - великий недіванний есперт!
Ще вчора розповідала про "пастку в Херсоні"...
Дамбу рванут или нет вот в чём вопрос?
Хто не дав команду підривати/дав команду не підривати?
Коли ми з'ясуємо відповідь на це питання, то стануть зрозумілими і всі інші "загадки" перших днів великого вторгнення...
"Я слышал от некоторых республиканцев, что украинское сопротивление дорого обходится американцам. Ничто не могло быть более неправильным. Украинское сопротивление дает американцам исключительные преимущества в плане безопасности.
На самом деле, сопротивление Украины российскому геноцидному вторжению делает для американской безопасности больше, чем любая американская политика - или могла бы do. . Она изменила глобальный баланс таким образом, что в ближайшие десятилетия мир станет более вероятным.
Республиканцы представляют Китай как реального долгосрочного соперника Америки. Демократы согласны. Сценарий американо-китайской войны - китайское вторжение на Тайвань.
Сопротивляясь российскому вторжению, украинцы продемонстрировали сложность таких операций, что делает этот сценарий менее вероятным. Таким образом, сражаясь в целях самообороны, украинцы снизили риск большой войны и ядерной войны. Это выдающееся достижение связано с мужеством и мастерством украинцев.
Они не получают много кредита за это. Они должны получить больше кредита и больше поддержки.
На протяжении десятилетий администрациям как республиканцев, так и демократов, не удавалось сформулировать политику, которая могла бы помешать России ослабить и разрушить международный порядок. Россия служит кошачьей лапой, делая то, что Китай не хотел бы делать. Нанеся поражение российским вооруженным силам и обнажив слабость России, украинцы сделали более масштабную войну в Европе гораздо менее вероятной и взяли под контроль кошачью лапу Китая.
Украинцы уменьшили вероятность китайской агрессии через Россию и сделали менее вероятной прямую китайскую агрессию. Они сделали все это, просто защищаясь, не предпринимая никаких действий против Китая.
Без украинцев, у США не было бы политических инструментов для этого. Сопротивляясь, украинцы создали возможность для политики США, которой иначе не было бы. Жизни американцев не подвергались риску. Помощь США Украине равна ошибке округления в оборонном бюджете. Успехи, которые украинское сопротивление приносит американской безопасности, настолько огромны, что истеблишмент национальной безопасности США стесняется говорить о них прямо.
Неловко говорить, что другая страна так много делает для нас. Неловко говорить, что украинское сопротивление сделало для безопасности американцев больше, чем любая политика США после окончания холодной войны. Но это правда и нужно сказать. Отказ от американской политики помощи Украине сведет на нет все эти достижения. Еще есть время возродить Россию и успокоить Китай, что будет означать прекращение поддержки Украины. Такое изменение политики сделало бы американцев гораздо менее безопасными и защищенными. Мои опасения по поводу российского вторжения в Украину связаны с предотвращением геноцида и защитой демократии.
Но те, кто думает в первую очередь об интересах США, должны признать, что украинцы делают для американской безопасности. Меньшее, что мы можем сделать - это быть на своей стороне."
Timothy D Snyder
Професор історії Єльського університету.
Усе чітку по військовому-підручнику у випадку війни і агресії по анексії і захоплені земель держави ворогом та проведенні бойових дій у стані війни...!!! А не називати її АТО...!!!
Доріг нема, мостів нема, ж/д нема, жерти нема, газу, електрики і води нема, усі ферм, заводи, хлібокомбінати та прод-заводи евакуйовані або підірвані....
Кацапня тодіб заїхала в Україну на 50-100 км. і повернулаб назад в підоросію...!!!
А з населення кому треба було той би і виїхав або в Україну в безпечні місця або в підоросію на барачне-бомжове життя і ніхтоб з тих кацапомордих чухраїнськик бомжів підоросів не верещавби на увесь світ "кака разніца" і не булоб ні лугандонії з її кацапомордими бомжами-недоносками-підоросами ні даунбаса з її кацапомордими алкашами-бомжами комсомолістами-підоросами котрих збирали по усіх голодних та холодних мухасранськах підоросії та завозили в Україну до 1975 року ешелонами для інфікування УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ та краще ситне життя...!!!
А эти ушли навсегда, тем более что новый мост за их счёт.