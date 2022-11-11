Росіяни обстріляли з важкої артилерії Бериславський район, є жертви. ФОТО

За минулу добу поліція відкрила 53 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів російських загарбників на Херсонщині.

Про це повідомила поліція Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог обстріляв з важкої артилерії Бериславський район. Під вогнем противника опинилися мирні села, через влучання снарядів є жертви, пошкоджені житлові будинки, які не придатні для проживання, гаражі, автотранспорт, кафе, магазини, будівля лісомисливського господарства", - йдеться у повідомленні.

Обстрілами знищено фермерське господарство та сільськогосподарську техніку (комбайн, дев’ять тракторів, три автомобілі, чотири причепи до трактора та інша господарча техніка). Також знищено ангар, де зберігалися зернові культури.

Російські військові двічі накривали мінометним вогнем с.Новоолександрівка, коли там проводилася роздача гуманітарної допомоги та видача пенсій. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки на чотирьох вулицях, дитячий садочок та ліцей. Поранених немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ обстрілює цивільну інфраструктуру України з метою зламати моральний дух населення, - британська розвідка





