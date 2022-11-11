УКР
6 276 6

Росіяни обстріляли з важкої артилерії Бериславський район, є жертви. ФОТО

За минулу добу поліція відкрила 53 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів російських загарбників на Херсонщині.

Про це повідомила поліція Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ

"Ворог обстріляв з важкої артилерії Бериславський район. Під вогнем противника опинилися мирні села, через влучання снарядів є жертви, пошкоджені житлові будинки, які не придатні для проживання, гаражі, автотранспорт, кафе, магазини, будівля лісомисливського господарства", - йдеться у повідомленні.

Обстрілами знищено фермерське господарство та сільськогосподарську техніку (комбайн, дев’ять тракторів, три автомобілі, чотири причепи до трактора та інша господарча техніка). Також знищено ангар, де зберігалися зернові культури. 

Російські військові двічі накривали мінометним вогнем с.Новоолександрівка, коли там проводилася роздача гуманітарної допомоги та видача пенсій. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки на чотирьох вулицях, дитячий садочок та ліцей. Поранених немає.

Росіяни обстріляли з важкої артилерії Бериславський район, є жертви 01
Росіяни обстріляли з важкої артилерії Бериславський район, є жертви 02
Росіяни обстріляли з важкої артилерії Бериславський район, є жертви 03

обстріл (30481) Херсонська область (6129)
Сподіваюсь, після реконструкції будівлі на ній не знайдеться місця плакату з "Машой і мєдвєдєм".
показати весь коментар
11.11.2022 14:29 Відповісти
Вот так кацапы предлагают "переговоры" а "киевский режим упирается".
показати весь коментар
11.11.2022 14:29 Відповісти
Твари потом по Херсону начнут бить

С того берега
показати весь коментар
11.11.2022 14:47 Відповісти
Да, люди искренне радуются освобождению, но они не совсем не понимают, что пока они были под окупацией - Украина по мирным не била. А сейчас им на голову будут тысячи руснявых снарядов прилетать.

"Из огня да в полымя" (с)
показати весь коментар
11.11.2022 15:03 Відповісти
На будинку зображення з кацапського мультика "Маша і мєдвєдь".
От кацапьйо і ******* туди з усієї дурі. Бо вважає, що тут один культурний простір.
Тіпа, фсьо общєє. А раз "общєє", то можна красти, вбивати, гвалтувати...

показати весь коментар
11.11.2022 15:10 Відповісти
Схема что и по харьковской обл. Города что освободили в сентябре, теперь обстреливают даже с минометов. До границы ведь 2--6 км.
показати весь коментар
11.11.2022 15:44 Відповісти
 
 