Окупанти передислокували гелікоптери з аеродрому у Чаплинці на Херсонщині, - ЗМІ. ФОТО

Після відступу з Херсону російська армія передислокувала гелікоптери з аеродрому окупованого селища Чаплинка у лівобережній частині Херсонської області.

Це підтверджують супутникові знімки Planet Labs, які є в розпорядженні журналістів "Схем", інформує Цензор.НЕТ.

Для порівняння були взяті фото за 8 та 12 листопада 2022 року. 8 листопада супутник зафіксував на території аеродрому 15 гелікоптерів різних типів, які армія РФ могла використовувати у війні проти України.

12 листопада на супутникових знімках гелікоптерів вже немає.

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В ніч з 12 на 13 листопада Збройні сили України завдали удару по аеродрому окупованої Чаплинки, про що повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Про результати поки офіційно не повідомляли.

Крім гелікоптерів окупанти мали на військовій базі в Чаплинці велику кількість техніки та боєприпасів.