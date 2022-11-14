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Окупанти передислокували гелікоптери з аеродрому у Чаплинці на Херсонщині, - ЗМІ. ФОТО

Після відступу з Херсону російська армія передислокувала гелікоптери з аеродрому окупованого селища Чаплинка у лівобережній частині Херсонської області.

Це підтверджують супутникові знімки Planet Labs, які є в розпорядженні журналістів "Схем", інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти передислокували гелікоптери з аеродрому у Чаплинці на Херсонщині, - ЗМІ 01

Для порівняння були взяті фото за 8 та 12 листопада 2022 року. 8 листопада супутник зафіксував на території аеродрому 15 гелікоптерів різних типів, які армія РФ могла використовувати у війні проти України.

Окупанти передислокували гелікоптери з аеродрому у Чаплинці на Херсонщині, - ЗМІ 02

12 листопада на супутникових знімках гелікоптерів вже немає.

Окупанти передислокували гелікоптери з аеродрому у Чаплинці на Херсонщині, - ЗМІ 03

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Окупанти передислокували гелікоптери з аеродрому у Чаплинці на Херсонщині, - ЗМІ 04

В ніч з 12 на 13 листопада Збройні сили України завдали удару по аеродрому окупованої Чаплинки, про що повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Про результати поки офіційно не повідомляли.

Крім гелікоптерів окупанти мали на військовій базі в Чаплинці велику кількість техніки та боєприпасів.

Автор: 

армія рф (17729) вертоліт (880) Херсонська область (5850)


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Топ коментарі
+26
Красівоє
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14.11.2022 21:32
+20
А шо трапилось? "Расія тут навсегда" чи нє?
Знову кацапам вносити зміни до їхніх папірців... Зате картографи заробляють, що навіжені!

-Мнє карту Расіі
-А вам за какоє чісло?
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14.11.2022 21:31
+18
Вогонь!!!! Тікає москальня, бо ЗСУ вже на лівому березі якось з'явилися... Мабуть телепорт по ленд лізу прийшов
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14.11.2022 21:27
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Вогонь!!!! Тікає москальня, бо ЗСУ вже на лівому березі якось з'явилися... Мабуть телепорт по ленд лізу прийшов
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14.11.2022 21:27 Відповісти
цікаво, а де ж супутник притули?
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14.11.2022 21:57 Відповісти
Працюе як треба , i да - для ольгiнцiв та поклонникив х--ла - супутник притули це не фотоаппарат , вiн не може робити фото принципово ...
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14.11.2022 22:26 Відповісти
схоже цей супутник існує тільки в твоїй хворій уяві
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14.11.2022 22:29 Відповісти
Щось якось підозріло швидко кацапня переміщується.Навіть швидше за Хаймарси.З правобережжя Херсонщини,тепер з Чаплинки
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14.11.2022 21:28 Відповісти
Лучшее оружие от которого убегают еще до применения
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14.11.2022 21:34 Відповісти
Мають досвід- за день до Херсона , тепер за день до Криму ((
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15.11.2022 00:30 Відповісти
А шо трапилось? "Расія тут навсегда" чи нє?
Знову кацапам вносити зміни до їхніх папірців... Зате картографи заробляють, що навіжені!

-Мнє карту Расіі
-А вам за какоє чісло?
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14.11.2022 21:31 Відповісти
Контурную карту лучше сразу
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14.11.2022 21:38 Відповісти
Красівоє
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14.11.2022 21:32 Відповісти
"псы барбосы после необычного кросса" )) стиралку не добыли, но тачку не бросили ))
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14.11.2022 21:44 Відповісти
Франція передає Україні БТР Бастіон... https://www.youtube.com/watch?v=ttjKlH_2v4Q https://www.youtube.com/watch?v=ttjKlH_2v4Q

Не погана машинка... ось її харакеристики
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14.11.2022 21:32 Відповісти
Так це ти Сiрожа,гундосиш на цiй тупорилiй озвучцi крадених вiдео? Виймай хоч ненадовго прутень з рота...раз нi до чого iншого бiльше не здатен...
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14.11.2022 23:34 Відповісти
Вангую бавовну на аеродром найближчим часом.
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14.11.2022 21:34 Відповісти
Це було регулярн як хімарси отримали, а останні три дні ще більше.
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14.11.2022 21:36 Відповісти
ну ёлы-палы... Не успели (((
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14.11.2022 21:38 Відповісти
Железный Порт и Голая Пристань наши.
Что вообще происходит?
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14.11.2022 21:41 Відповісти
Очень противоречивая инфа сейчас. Я конечно верю в наших пацанов, но по-моему как-то сильно круто уж. Где вы об этом прочитали если не секрет?
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14.11.2022 21:44 Відповісти
Для ЗСУ немає неможливого
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14.11.2022 22:03 Відповісти
Поки що в зоні окупації
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14.11.2022 21:44 Відповісти
Залізний порт???? Дуже далеко щоб бути правдою...
А ось про Олешки-наш навіть по ТСН вже сказали.
І багато пабліків пишуть, що в Голій пристані йдуть бої
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14.11.2022 21:47 Відповісти
Залізний Порт від чого далеко? Від Кінбурської коси? То він ближче, ніж Олешки...
Подивись на карті, зрозумієш, що відбувається...
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14.11.2022 21:59 Відповісти
В Олешки не з Кінбурна зайшли
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14.11.2022 22:04 Відповісти
Ок. Я думав з коси через Гопру пройшли.
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14.11.2022 22:07 Відповісти
Коса окремо, гопри-олешки окремо. ))
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14.11.2022 22:18 Відповісти
Пам'ятаю, ще влітку наші запросили у американців тридцять катерів. То ж готувалися мабуть.
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14.11.2022 22:07 Відповісти
Не розганяйте фейки. Там по Кінбурнській косі не все до кінця зрозуміло... Яка Гола Пристань? Проспіться...
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15.11.2022 11:11 Відповісти
то вони..з Херсону швидко драпанули то з Чаплинки завчасно змились
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14.11.2022 21:45 Відповісти
Бо вони професiйнi драпальщики...Не легко з ними змагатися в цiй дисциплiнi...
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14.11.2022 23:40 Відповісти
А раніше у орків "усьо було так класно, по-домашньому". Нічого, скоро будете з українського Криму тікати, аж чубчики будуть завиватись. Як казав Микита Хрущьов: "Будітє лєтєть, пєрдєть і кувиркаться!".
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14.11.2022 21:47 Відповісти
Нова Каховка - наша
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14.11.2022 21:53 Відповісти
Ніхерасє!!!
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14.11.2022 22:01 Відповісти
Звідки інфа? Наші чули вибухи у тій стороні, але що там було?
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14.11.2022 22:04 Відповісти
Так от чого у сумної конячки інфаркт зранку був
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14.11.2022 22:05 Відповісти
Так і є!
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14.11.2022 22:41 Відповісти
На жаль, це брехня...
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15.11.2022 11:12 Відповісти
Так і має бути :
- крок , за кроком , агресора в його-ж болото ...
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14.11.2022 22:01 Відповісти
Там години три щось вибухало.
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14.11.2022 22:03 Відповісти
але спалених гелікоптерів то не видно ,хтось попередив про удар ?
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14.11.2022 22:14 Відповісти
Хочете побачити спалені вертольоти - надайте, будь ласка, актуальні точні координати де вони стоять.
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14.11.2022 22:40 Відповісти
хтось впливовий повідомляв ,що нам давно надають потрібні знімки,але я не виключаю того,що викладені у схемах липа)
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14.11.2022 23:22 Відповісти
эээх, а я так надеялся на 2й сезон под названием Чаплинка!
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14.11.2022 22:37 Відповісти
Розумні ка цапи вже чкурнули з Криму. Незабаром міст буде блокований втікачами з Криму. Слава ЗСУ!
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14.11.2022 23:22 Відповісти
Allmost all ground vehicles had left
already the 8th,
as the many empty walled positions indicate.

Only the helicopters remained until the latest,
to guard the retreat.
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15.11.2022 00:21 Відповісти
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15.11.2022 01:59 Відповісти
 
 