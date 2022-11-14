Окупанти передислокували гелікоптери з аеродрому у Чаплинці на Херсонщині, - ЗМІ. ФОТО
Після відступу з Херсону російська армія передислокувала гелікоптери з аеродрому окупованого селища Чаплинка у лівобережній частині Херсонської області.
Це підтверджують супутникові знімки Planet Labs, які є в розпорядженні журналістів "Схем", інформує Цензор.НЕТ.
Для порівняння були взяті фото за 8 та 12 листопада 2022 року. 8 листопада супутник зафіксував на території аеродрому 15 гелікоптерів різних типів, які армія РФ могла використовувати у війні проти України.
12 листопада на супутникових знімках гелікоптерів вже немає.
В ніч з 12 на 13 листопада Збройні сили України завдали удару по аеродрому окупованої Чаплинки, про що повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Про результати поки офіційно не повідомляли.
Крім гелікоптерів окупанти мали на військовій базі в Чаплинці велику кількість техніки та боєприпасів.
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Знову кацапам вносити зміни до їхніх папірців... Зате картографи заробляють, що навіжені!
-Мнє карту Расіі
-А вам за какоє чісло?
Не погана машинка... ось її харакеристики
Что вообще происходит?
А ось про Олешки-наш навіть по ТСН вже сказали.
І багато пабліків пишуть, що в Голій пристані йдуть бої
Подивись на карті, зрозумієш, що відбувається...
- крок , за кроком , агресора в його-ж болото ...
already the 8th,
as the many empty walled positions indicate.
Only the helicopters remained until the latest,
to guard the retreat.