Викрадених окупантами цивільних чоловіків у Херсоні досі не повернули рідним. ФОТО

Викрадених російськими військовими у Херсоні чоловіків досі не повернули їхнім родичам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Astra.

Раніше видання повідомляло про масове викрадення цивільних в окупованому місті. Чоловіків затримували з різних причин - когось за участь в АТО, а когось взагалі рандомно - навіть сантехніків та пенсіонерів.





Чоловік Поліни Ареф'євої Сергій не виходив на зв'язок із того моменту, як його викрали російські військові. Жінка розповідала, як 23 березня його схопили на вулиці, одягли мішок на голову та відвезли у невідомому напрямку. За словами Поліни, він зараз на території РФ - жодної іншої інформації вона не має.

Близькі Валентина Соболя, у якого військові "ДНР" забрали та спалили машину, а потім відвезли його у невідомому напрямку, досі не знають, що з ним, де він перебуває і чи він живий. За останні кілька місяців його сестра Лілія Махалова зверталася і до українських, і до російських відомств за допомогою: "У російських нічого не знають, "Червоний хрест" не відповідає - у них підтвердження немає. Наші СБУ кажуть, доки не звільнять повністю Херсонську область, не буде жодної інформації".

Село Іванівка Високопольського району Херсонської області, де мешкав Соболь, вже деокуповане, проте чоловіка там не знайшли. "Там зараз знаходять тіла загиблих цивільних, але дякувати Богу, його серед загиблих немає". СБУ запропонувала Лілії здати ДНК на випадок, якщо знайдуть невпізнані тіла.

Також читайте: Загарбники масово викрадають мешканців Луганщини, - ОВА

Також зазначається, що Соболь не має жодного відношення ні до ТРО, ні до АТО - чоловік навіть не служив у армії.

"Так щоб він ходив чи обурювався - ні, він сидів удома. Він боявся вийти за подвір'я. Жодна здорова людина не піде проти людей з автоматами", - каже його сестра.