УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7198 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
4 292 5

Триває очищення Херсонщини від російських мін-пасток, - Генштаб ЗСУ. ФОТОрепортаж

На визволеній території Херсонщини триває очищення від російських мін-пасток. Російські окупанти залишили багато мін і вони можуть бути в найнеочікуваніших місцях.

Відповідні фото розміщені на сторінці Генерального штабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Триває очищення Херсонщини від російських мін-пасток, - Генштаб ЗСУ 01
Триває очищення Херсонщини від російських мін-пасток, - Генштаб ЗСУ 02
Триває очищення Херсонщини від російських мін-пасток, - Генштаб ЗСУ 03
Триває очищення Херсонщини від російських мін-пасток, - Генштаб ЗСУ 04
Триває очищення Херсонщини від російських мін-пасток, - Генштаб ЗСУ 05
Триває очищення Херсонщини від російських мін-пасток, - Генштаб ЗСУ 06

Читайте також: Вже друга людина за тиждень підірвалася на міні у визволеній Снігурівці

Триває очищення Херсонщини від російських мін-пасток, - Генштаб ЗСУ 07
Триває очищення Херсонщини від російських мін-пасток, - Генштаб ЗСУ 08
Триває очищення Херсонщини від російських мін-пасток, - Генштаб ЗСУ 09
Триває очищення Херсонщини від російських мін-пасток, - Генштаб ЗСУ 10
Триває очищення Херсонщини від російських мін-пасток, - Генштаб ЗСУ 11
Триває очищення Херсонщини від російських мін-пасток, - Генштаб ЗСУ 12
Триває очищення Херсонщини від російських мін-пасток, - Генштаб ЗСУ 13

Дивіться: Росіяни замінували будівлю Управління поліції в Херсоні: її довелося підірвати. ВIДЕО


Триває очищення Херсонщини від російських мін-пасток, - Генштаб ЗСУ 14

Автор: 

Генштаб ЗС (6781) мінування (1218) розмінування (1002) Херсонська область (5880)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ніколи не забуду відео якогось мужика з Бердянська, який з цигаркою в зубах, відносив расійську міну з дорогу на узбіччя
показати весь коментар
19.11.2022 19:30 Відповісти
небезпечно для життя
показати весь коментар
19.11.2022 19:33 Відповісти
Модні капці https://report.if.ua/socium/frankivski-volontery-kupyly-ridkisni-protyminni-choboty-pavuky-dlya-specpryznachenciv/?fbclid=IwAR3bkyqwHe96SBtZ6-qjW0vbGz0Hzo1KKRAtqRmuCTEtxQ9y8U_zjHPZpMA для саперів .

показати весь коментар
19.11.2022 19:46 Відповісти
Міна з мікрофонами ...козли
показати весь коментар
19.11.2022 20:15 Відповісти
*****, ПТКМ -1Р (протитанкова кришова міна), нове рідкісне та небезпечне звірятко. ІЧ, сейсмо, звукові та РЛС датчики.
показати весь коментар
19.11.2022 20:40 Відповісти
 
 