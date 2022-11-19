Триває очищення Херсонщини від російських мін-пасток, - Генштаб ЗСУ. ФОТОрепортаж

На визволеній території Херсонщини триває очищення від російських мін-пасток. Російські окупанти залишили багато мін і вони можуть бути в найнеочікуваніших місцях.

Відповідні фото розміщені на сторінці Генерального штабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.













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