Продолжается очищение Херсонщины от российских мин-ловушек, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

На освобожденной территории Херсонщины продолжается очищение от российских мин-ловушек. Российские оккупанты оставили много мин и они могут быть в самых неожиданных местах.

Соответствующие фото размещены на странице Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.













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