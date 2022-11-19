РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12408 посетителей онлайн
Новости Фото Война
4 292 5

Продолжается очищение Херсонщины от российских мин-ловушек, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

На освобожденной территории Херсонщины продолжается очищение от российских мин-ловушек. Российские оккупанты оставили много мин и они могут быть в самых неожиданных местах.

Соответствующие фото размещены на странице Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Продолжается очищение Херсонщины от российских мин-ловушек, - Генштаб ВСУ 01
Продолжается очищение Херсонщины от российских мин-ловушек, - Генштаб ВСУ 02
Продолжается очищение Херсонщины от российских мин-ловушек, - Генштаб ВСУ 03
Продолжается очищение Херсонщины от российских мин-ловушек, - Генштаб ВСУ 04
Продолжается очищение Херсонщины от российских мин-ловушек, - Генштаб ВСУ 05
Продолжается очищение Херсонщины от российских мин-ловушек, - Генштаб ВСУ 06

Читайте также: Коммунальщики, ремонтировавшие водопровод, подорвались на Николаевщине

Продолжается очищение Херсонщины от российских мин-ловушек, - Генштаб ВСУ 07
Продолжается очищение Херсонщины от российских мин-ловушек, - Генштаб ВСУ 08
Продолжается очищение Херсонщины от российских мин-ловушек, - Генштаб ВСУ 09
Продолжается очищение Херсонщины от российских мин-ловушек, - Генштаб ВСУ 10
Продолжается очищение Херсонщины от российских мин-ловушек, - Генштаб ВСУ 11
Продолжается очищение Херсонщины от российских мин-ловушек, - Генштаб ВСУ 12
Продолжается очищение Херсонщины от российских мин-ловушек, - Генштаб ВСУ 13

Также смотрите: Россияне заминировали здание Управления полиции в Херсоне: его пришлось взорвать. ВИДЕО


Продолжается очищение Херсонщины от российских мин-ловушек, - Генштаб ВСУ 14

Автор: 

Генштаб ВС (6470) минирование (1446) разминирование (722) Херсонская область (4890)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ніколи не забуду відео якогось мужика з Бердянська, який з цигаркою в зубах, відносив расійську міну з дорогу на узбіччя
показать весь комментарий
19.11.2022 19:30 Ответить
небезпечно для життя
показать весь комментарий
19.11.2022 19:33 Ответить
Модні капці https://report.if.ua/socium/frankivski-volontery-kupyly-ridkisni-protyminni-choboty-pavuky-dlya-specpryznachenciv/?fbclid=IwAR3bkyqwHe96SBtZ6-qjW0vbGz0Hzo1KKRAtqRmuCTEtxQ9y8U_zjHPZpMA для саперів .

показать весь комментарий
19.11.2022 19:46 Ответить
Міна з мікрофонами ...козли
показать весь комментарий
19.11.2022 20:15 Ответить
*****, ПТКМ -1Р (протитанкова кришова міна), нове рідкісне та небезпечне звірятко. ІЧ, сейсмо, звукові та РЛС датчики.
показать весь комментарий
19.11.2022 20:40 Ответить
 
 