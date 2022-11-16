Росіяни замінували будівлю Управління поліції в Херсоні: її довелося підірвати. ВIДЕО
Перед втечею російські окупанти замінували будівлю Головного управління поліції Херсонської області так, що її довелося підірвати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко в Facebook
"Раніше це була одна із будівель Головного управління поліції Херсонської області. А сьогодні (16 листопада - ред.) стала грудою каміння. Російські окупанти замаскували вибухівку в приміщенні. Уникнути підриву було неможливо. Завдяки кмітливості та вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав. Це головне. А стіни відбудуємо".
Клименко повідомив, що загалом поліцейські сапери з початку деокупації вже обстежили понад 400 га звільнених територій Херсонщини.
Сапери вилучили понад 4 тисяч вибухонебезпечних предметів.
Глава Нацполіції закликав не поспішати повертатися у нещодавно деокуповані населені пункти.
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