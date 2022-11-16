УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5907 відвідувачів онлайн
Новини Відео
16 206 10

Росіяни замінували будівлю Управління поліції в Херсоні: її довелося підірвати. ВIДЕО

Перед втечею російські окупанти замінували будівлю Головного управління поліції Херсонської області так, що її довелося підірвати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко в Facebook

"Раніше це була одна із будівель Головного управління поліції Херсонської області. А сьогодні (16 листопада - ред.) стала грудою каміння. Російські окупанти замаскували вибухівку в приміщенні. Уникнути підриву було неможливо. Завдяки кмітливості та вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав. Це головне. А стіни відбудуємо".

Клименко повідомив, що загалом поліцейські сапери з початку деокупації вже обстежили понад 400 га звільнених територій Херсонщини.

Сапери вилучили понад 4 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Глава Нацполіції закликав не поспішати повертатися у нещодавно деокуповані населені пункти.

Дивіться: У Херсоні виявили списки агентів ФСБ, які співпрацювали з окупантами та допомагали переслідувати українців, - СБУ. ФОТОрепортаж

Також дивіться: Рашисти розтрощили та обікрали будівлю Херсонського прикордонного загону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

мінування (1218) окупація (6740) Нацполіція (15264) Херсон (3421)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Напевне треба було знищити купу документів , щоб ніхто і ніколи не дізнався як на початку війни "херої" п'ятами накивали
показати весь коментар
16.11.2022 19:08
+8
Мабуть, там працювали фахівці, які розслідували вбивство Катерини Ганзюк...
показати весь коментар
16.11.2022 18:52
+7
Навіть вибухотехніки ментів не *******
показати весь коментар
16.11.2022 18:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кароче кучковаться вредно...каждому мусору по будке.
показати весь коментар
16.11.2022 18:24 Відповісти
Да!по собачьей будке!
показати весь коментар
16.11.2022 18:57 Відповісти
Навіть вибухотехніки ментів не *******
показати весь коментар
16.11.2022 18:33 Відповісти
відкусується червоний провід...або білий.
показати весь коментар
16.11.2022 18:44 Відповісти
Мабуть, там працювали фахівці, які розслідували вбивство Катерини Ганзюк...
показати весь коментар
16.11.2022 18:52 Відповісти
шоб друзяк не палить....
показати весь коментар
16.11.2022 19:02 Відповісти
Напевне треба було знищити купу документів , щоб ніхто і ніколи не дізнався як на початку війни "херої" п'ятами накивали
показати весь коментар
16.11.2022 19:08 Відповісти
Тільки разом з мусорами.
показати весь коментар
16.11.2022 19:11 Відповісти
певно шо там людей катували, а щоб не залишати доказів заминували посерьозному
показати весь коментар
16.11.2022 19:21 Відповісти
Знищили всі докази своєї зради.
показати весь коментар
16.11.2022 19:43 Відповісти
 
 