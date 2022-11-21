Наслідки вчорашніх ударів по Донеччині. ФОТОрепортаж

На Донеччині внаслідок російських ударів поранено цивільних мешканців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, під ворожим вогнем опинились міста Авдіївка, Бахмут, села Соловйове, Карлівка, Петрівка, Костянтинівка. За 20 листопада поліція області зареєструвала 6 обстрілів.

"Серед цивільного населення вбитих немає, три особи отримали поранення, також було травмовано працівника поліції. В селі Петрівка Торецької громади пошкоджено приватний будинок. У місті Бахмут внаслідок артилерійського обстрілу руйнувань зазнала будівля місцевої школи", - йдеться у повідомленні.

Загалом знищено та пошкоджено 6 цивільних об’єктів, з них 5 - житлові будинки.

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В області тривають евакуаційні заходи. Влада за участю поліції організує безпечний виїзд жителів. Зокрема 20-го листопада до інших регіонів виїхало 47 людей. Ті ж, хто залишається в області, можуть бути впевнені, що поліція - поруч на варті законності та безпеки.