День Гідності та Свободи: у центрі Києва вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 21 листопада, у День Гідності та Свободи в центрі Києва вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Рідні та близькі Героїв Небесної Сотні, а також учасники заходу принесли квіти та запалили лампадки біля Меморіалу на алеї Героїв Небесної Сотні, біля Меморіалу киянам, що загинули за цілісність і незалежність України на вул. Грушевського та біля Стіни Пам’яті на Михайлівській площі.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+24 Amber
показати весь коментар21.11.2022 18:36 Відповісти Посилання
+16 Светлана Науменко
показати весь коментар21.11.2022 18:45 Відповісти Посилання
+6 Светлана Науменко
показати весь коментар21.11.2022 19:04 Відповісти Посилання
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Ніколи не забудемо 🙁
Якби не було Революції гідності, у нас зараз була би росія і нас би намагалися мобілізувати для «спецоперації» на території Східної Європи.
Це просто для розуміння глибини тієї прірви, яку ми подолали 9 років тому.
27 травня 2019, 10:41
От про що треба говорити.
Дурні пустощі призвели до винищення найкращих українських громадян.
Постріл у серце. А далі Небо.
На совість і долю жодних образ.
Героям слави і сліз не треба.
Їм тільки б гордість. За нас.
Позаду у них - усе найдорожче:
Країна, родина, дитина, друг.
За спокій наших прийдешніх ночей
Горів їх незламний дух.
За кожен крок заплачено кров'ю,
За кожне щастя гіркими слізьми.
Небесна сотня, лише тобою
З нас зняте клеймо «раби».
Як зберегти тремтіння лампади,
Обличчя їх та всі імена?
Щоб нас завжди берегла від зради
Кожна ваша важка труна.
Коли остання свіча розтане
За вашу вічність. За упокій.
Ми не здамося. І тепер за нами
За Україну найважчий бій.
Діана ІЩЕНКО.
і шлепери та шрот з квартальним гнусом…
Два паралельні Світи!!!
Героі життя за Україну клали, поки шрот з неї стібався перед зкацапленою публікою!!
Запеклі, вогню небояться !!
🇺🇦‼️⚔️❤️😡😠✊✌️🫢🇺🇦‼️⚔️❤️