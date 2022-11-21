УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10388 відвідувачів онлайн
Новини Фото Річниця Революції Гідності
3 382 22

День Гідності та Свободи: у центрі Києва вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 листопада, у День Гідності та Свободи в центрі Києва вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Рідні та близькі Героїв Небесної Сотні, а також учасники заходу принесли квіти та запалили лампадки біля Меморіалу на алеї Героїв Небесної Сотні, біля Меморіалу киянам, що загинули за цілісність і незалежність України  на вул. Грушевського та біля Стіни Пам’яті на Михайлівській площі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розстріл Майдану: Суд присяжних завершив розгляд справи щодо вбивств 20 лютого під час Євромайдану

День Гідності та Свободи: у центрі Києва вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 01
День Гідності та Свободи: у центрі Києва вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 02
День Гідності та Свободи: у центрі Києва вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 03
День Гідності та Свободи: у центрі Києва вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 04
День Гідності та Свободи: у центрі Києва вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 05
День Гідності та Свободи: у центрі Києва вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 06
День Гідності та Свободи: у центрі Києва вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 07
День Гідності та Свободи: у центрі Києва вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 08
День Гідності та Свободи: у центрі Києва вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 09
День Гідності та Свободи: у центрі Києва вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 10
День Гідності та Свободи: у центрі Києва вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 11
День Гідності та Свободи: у центрі Києва вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 12
День Гідності та Свободи: у центрі Києва вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 13
День Гідності та Свободи: у центрі Києва вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 14
День Гідності та Свободи: у центрі Києва вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 15
День Гідності та Свободи: у центрі Києва вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 16

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

героїзм (108) Київ (19683) пам’ять (1190) Євромайдан (957) Небесна Сотня (393)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
Світла пам'ять нашим Героям ‼️

Ніколи не забудемо 🙁
показати весь коментар
21.11.2022 18:36 Відповісти
+16
Сергій Таран / Sergiy Taran @sergiy_taran

Якби не було Революції гідності, у нас зараз була би росія і нас би намагалися мобілізувати для «спецоперації» на території Східної Європи.
Це просто для розуміння глибини тієї прірви, яку ми подолали 9 років тому.
показати весь коментар
21.11.2022 18:45 Відповісти
+6
показати весь коментар
21.11.2022 19:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Світла пам'ять нашим Героям ‼️

Ніколи не забудемо 🙁
показати весь коментар
21.11.2022 18:36 Відповісти
Сергій Таран / Sergiy Taran @sergiy_taran

Якби не було Революції гідності, у нас зараз була би росія і нас би намагалися мобілізувати для «спецоперації» на території Східної Європи.
Це просто для розуміння глибини тієї прірви, яку ми подолали 9 років тому.
показати весь коментар
21.11.2022 18:45 Відповісти
Треба було думати головою в лютому 2010 року голосуючи в другому турі "противсіх ",як пан Сергій Таран .а не лити тепер крокодилячі сльози !
показати весь коментар
21.11.2022 19:05 Відповісти
А за кого треба було голосувати у першому турі?
показати весь коментар
21.11.2022 19:07 Відповісти
За тебе "противсіху "
показати весь коментар
21.11.2022 19:17 Відповісти
А ти за кого у першому турі голосував? Я за Ющенка.
показати весь коментар
21.11.2022 19:20 Відповісти
Який продав Україну Януковичу ,
показати весь коментар
21.11.2022 19:45 Відповісти
А чого ти не хочеш назвати прізвище за кого голосував у першому турі?
показати весь коментар
21.11.2022 19:50 Відповісти
За Тимошенко в 1 і 2 турі ,але для вас "противсіхів " головне "абинеюлька".
показати весь коментар
21.11.2022 19:54 Відповісти
Скільки разів Ющенко Тимошенко Прем'єром ставив?
показати весь коментар
21.11.2022 20:12 Відповісти
А з ким твій Ющенко в 2006 році Універсал підписував ,що пам"ять відбидо ?
показати весь коментар
22.11.2022 14:15 Відповісти
Коломойський заявляє, що вони з Тимошенко друзі, і має намір допомагати їй на виборах

27 травня 2019, 10:41
показати весь коментар
21.11.2022 20:39 Відповісти
Бєня підтримував і підтримує Зєлю і нічого тут ліпити горбатого !
показати весь коментар
22.11.2022 14:13 Відповісти
Пам'ятаю кожний день...потім, Пам'ятаю до сьогодні. Вистояли тоді, переможете і завтра.
показати весь коментар
21.11.2022 18:48 Відповісти
Ці люди загинули через дурниці на виборчих дільницях.
От про що треба говорити.
Дурні пустощі призвели до винищення найкращих українських громадян.
показати весь коментар
21.11.2022 18:55 Відповісти
Бідні люди. Віддали своє життя, щоб українці обрали Зєлю...
показати весь коментар
21.11.2022 18:56 Відповісти
***
Постріл у серце. А далі Небо.
На совість і долю жодних образ.
Героям слави і сліз не треба.
Їм тільки б гордість. За нас.

Позаду у них - усе найдорожче:
Країна, родина, дитина, друг.
За спокій наших прийдешніх ночей
Горів їх незламний дух.

За кожен крок заплачено кров'ю,
За кожне щастя гіркими слізьми.
Небесна сотня, лише тобою
З нас зняте клеймо «раби».

Як зберегти тремтіння лампади,
Обличчя їх та всі імена?
Щоб нас завжди берегла від зради
Кожна ваша важка труна.

Коли остання свіча розтане
За вашу вічність. За упокій.
Ми не здамося. І тепер за нами
За Україну найважчий бій.

Діана ІЩЕНКО.
показати весь коментар
21.11.2022 19:03 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2022 19:04 Відповісти
Это один из этапов открытой агрессии параши против Украины. Хам премьер (2002-2005), остров Тузла (2003), попытка 1-го привода Хама к власти (2004), раскол Ющенко-Тимошенко (2005-2006), Хам опять премьер (2006-2007), 2-й привод Хама к власти (2010-2014), расстрел Майдана (2013-2014), оккупация Крыма с частью Донбасса и полномасштабная война Куйла- всё это звенья одной цепи, которые за 20 лет "мудрый нарiд" так ничему и не научили.
показати весь коментар
21.11.2022 19:17 Відповісти
Це Герої відновленої України !!!
і шлепери та шрот з квартальним гнусом…
Два паралельні Світи!!!

Героі життя за Україну клали, поки шрот з неї стібався перед зкацапленою публікою!!
Запеклі, вогню небояться !!
🇺🇦‼️⚔️❤️😡😠✊✌️🫢🇺🇦‼️⚔️❤️
показати весь коментар
21.11.2022 19:20 Відповісти
не знаю. для мене це свято, а не вшанування загиблих. Я вшановую Героїв НС 20 лютого. А 21 листопада це свято де більше радості ніж печалі.
показати весь коментар
21.11.2022 19:37 Відповісти
 
 