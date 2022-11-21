День Гідності та Свободи: у центрі Києва вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 листопада, у День Гідності та Свободи в центрі Києва вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Рідні та близькі Героїв Небесної Сотні, а також учасники заходу принесли квіти та запалили лампадки біля Меморіалу на алеї Героїв Небесної Сотні, біля Меморіалу киянам, що загинули за цілісність і незалежність України на вул. Грушевського та біля Стіни Пам’яті на Михайлівській площі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розстріл Майдану: Суд присяжних завершив розгляд справи щодо вбивств 20 лютого під час Євромайдану

































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ