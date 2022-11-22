У Бєлгородській області будують оборонну "лінію". ФОТОрепортаж
У Бєлгородській області Росії будують оборонну "засічну лінію", а також готуються до можливого "нападу" з боку України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.
Він повідомив, що в області будується "засічна лінія" на кордоні з Україною.
"Я кажу про формування бєлгородської лінії – бєлгородська засічна лінія", - зазначив Гладков.
Трохи згодом, на пресконференції, губернатор Бєлгородської області повідомив, що укріпленням рубежів в регіоні займаються з квітня. Щодо можливого нападу України, Гладков зазначив, що не хотів би драматизуватися ситуацію.
"Тому що я розумію, що кожне моє слово можна транслювати в рамках контексту по-різному. Але в будь-якій справі ми завжди розглядаємо кілька варіантів розвитку подій: оптимістичний, песимістичний і середній. Тому ми готуємося до різних варіантів. Сподіваюся, песимістичні варіанти нам не знадобляться, але ми їх активно розглядаємо", - сказав очільник області.
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«Я мушу сказати, що ми постійно передаємо свої рекомендації до Білого дому. Я говорю їм, що треба робити інакше, намагаюся вплинути на формування політики. Я досі хочу побачити більше підтримки та її швидше виділення. Я, напевно, представляю групу найрішучіших (у Конгресі США). Зокрема, я вважаю, що важливо надати Україні винищувачі та навчити ваших пілотів», - заявив Джим Ріш в інтерв'ю https://www.eurointegration.com.ua/interview/2022/11/21/7151041 «Європейській правді» .
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Рів копають....а це каже про те,що немає вже тої впевненості,яка була у лютому.
Светлая им память..Слава Ичкерии💪👍
Чому ж оборонні лінії будують лише зараз?
Щось рашисти мутять:
- або щоб налякати внутрішнього споживача з хз якою метою (може загальна мобілізація планується);
- (фантастична теорія) щоб закрити ймовірність маневрів наших військ через територію раші.