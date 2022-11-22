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У Бєлгородській області будують оборонну "лінію". ФОТОрепортаж

У Бєлгородській області Росії будують оборонну "засічну лінію", а також готуються до можливого "нападу" з боку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Він повідомив, що в області будується  "засічна лінія" на кордоні з Україною.

"Я кажу про формування бєлгородської лінії – бєлгородська засічна лінія", - зазначив Гладков. 

Трохи згодом, на пресконференції, губернатор Бєлгородської області повідомив, що укріпленням рубежів в регіоні займаються з квітня. Щодо можливого нападу України, Гладков зазначив, що не хотів би драматизуватися ситуацію.

"Тому що я розумію, що кожне моє слово можна транслювати в рамках контексту по-різному. Але в будь-якій справі ми завжди розглядаємо кілька варіантів розвитку подій: оптимістичний, песимістичний і середній. Тому ми готуємося до різних варіантів. Сподіваюся, песимістичні варіанти нам не знадобляться, але ми їх активно розглядаємо", - сказав очільник області.  

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У Бєлгородській області будують оборонну лінію 01
У Бєлгородській області будують оборонну лінію 02
У Бєлгородській області будують оборонну лінію 03
У Бєлгородській області будують оборонну лінію 04

Автор: 

оборона (4832) Бєлгород (512)


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Топ коментарі
+52
КАЦАПИ , А ЧТО СЛУЧІЛОСЬ ?
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22.11.2022 11:05 Відповісти
+31
В следующем году Финляндия начнёт строить забор за 140 миллионов евро для предотвращения нелегального пересечения границы россиянами.
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22.11.2022 11:02 Відповісти
+31
проста спєцабасрация ідьот па плану в полнам саатвєтствіі с графікам...
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22.11.2022 11:08 Відповісти
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В следующем году Финляндия начнёт строить забор за 140 миллионов евро для предотвращения нелегального пересечения границы россиянами.
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22.11.2022 11:02 Відповісти
КАЦАПИ , А ЧТО СЛУЧІЛОСЬ ?
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22.11.2022 11:05 Відповісти
проста спєцабасрация ідьот па плану в полнам саатвєтствіі с графікам...
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22.11.2022 11:08 Відповісти
То щоб к кацпів не було безробіття.👍😀😏
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22.11.2022 11:19 Відповісти
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22.11.2022 11:08 Відповісти
Распил бабла под крики ой Бандера нападьот....ну хоть научатся зверушки лопату в руках держать и ямы траншеи копать авось потом водогон прокладки к домам и канализацию чтобы пардон не гадать под кустиком в многоквартирных домах...
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22.11.2022 11:21 Відповісти
Бандєрівці мабуть залякали.
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22.11.2022 11:59 Відповісти
Жутко
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22.11.2022 11:07 Відповісти
Жутко трєвожно
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22.11.2022 11:09 Відповісти
Нахіба? Проведіь рефередум і додому, до неньки!
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22.11.2022 11:08 Відповісти
🤣🤣🤣 Для кацапського лохторату - "засічна" лінія. Тобто для владоможців - лінія для поповнення власних засіків. Схоже на фінальний великий хапок!
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22.11.2022 11:09 Відповісти
Від "Київ за два дні" до "оборонної лінії" Бєлгорода шлях всього 9 місяців.
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22.11.2022 11:10 Відповісти
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22.11.2022 15:43 Відповісти
Пирамидки порадовали )))))
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22.11.2022 11:10 Відповісти
У Гордона, мабуть, замовляли
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22.11.2022 11:16 Відповісти
Аслан вже написав :
Київ за два три дня ..
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22.11.2022 11:11 Відповісти
Американський сенатор-республіканець Джим Ріш закликав адміністрацію президента США Джо Байдена надати Україні літаки F-16 та постачати в Україну більше систем ППО NASAMS.треба відповісти Москві за В'єтнам та Корею.
«Я мушу сказати, що ми постійно передаємо свої рекомендації до Білого дому. Я говорю їм, що треба робити інакше, намагаюся вплинути на формування політики. Я досі хочу побачити більше підтримки та її швидше виділення. Я, напевно, представляю групу найрішучіших (у Конгресі США). Зокрема, я вважаю, що важливо надати Україні винищувачі та навчити ваших пілотів», - заявив Джим Ріш в інтерв'ю https://www.eurointegration.com.ua/interview/2022/11/21/7151041 «Європейській правді» .
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22.11.2022 11:12 Відповісти
щоб мобікам важче ссибатись було з рашки? бо мені особисто ваша заражена людською пліснявою кацапська земля і в хер не впирається.
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22.11.2022 11:13 Відповісти
а газ? а нафта? Нам же необхідно міста відбудовувати та підприємства. А то ми переможемо і китайці все загребуть.
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22.11.2022 12:35 Відповісти
Пирамидки завезли во все приграничные области рабZeи с Украиной...Киев за 2 дня?вторая армия Третьего мира...🤣🤣🤣
Слава ЗСУ Слава Україні-Русі 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱✌️🇺🇦💯💯🇺🇦
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22.11.2022 11:14 Відповісти
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22.11.2022 11:16 Відповісти
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22.11.2022 11:18 Відповісти
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22.11.2022 11:20 Відповісти
До уралу мають перекопати все. Поставки продвинутого озброення Україні і мужність її захисників, заставить кацапів займатись не вбивствами і грабунками, а землеробством.
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22.11.2022 11:17 Відповісти
У мавзолецных Шариковых 🦍🦍🦍 панический страх перед генералом Залужным...😆
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22.11.2022 11:18 Відповісти
Бояться,що бумеранг може прилетіти?
Рів копають....а це каже про те,що немає вже тої впевненості,яка була у лютому.
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22.11.2022 11:19 Відповісти
Не там строите козломордые,белгород наш и кубань наш,стройте под масквой идиоты голожопые...
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22.11.2022 11:19 Відповісти
Белгород и Курск были без света 11 часов... кажуть у Ютьюбі самі рабZeянці..а це означає.. чеченськие террористы опять напали на РабZeю...мабуть Шамиль Басаев и майор Масхадов воскресли...
Светлая им память..Слава Ичкерии💪👍
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22.11.2022 11:23 Відповісти
У мене таке враження, що енергосистема Харківської області з кацапєтовкою поєднана. Або її не відрізали, або вождь данбаса Яник з покидьками з ПР їх підключив до нас.
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22.11.2022 12:39 Відповісти
Але ж кацапи ще рік тому звинувачували Україну в майбутньому нападі!

Чому ж оборонні лінії будують лише зараз?
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22.11.2022 11:32 Відповісти
это прекрасно, больше линий хороших и разных..., да подороже, да с распилом...
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22.11.2022 11:34 Відповісти
Цікаво - а як оті рови та піраміди зупинять дрони і ракети? Нам їх земля "нахрєн" не потрібна А от випаленою повинна буть - щоб вони боялися до власного кордону наближаться! Буде не тільки "демілітаризована" але й "обезлюднена" зона Вони ж бздикливі - як тільки отримують по морді - відразу ж тікають!
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22.11.2022 11:34 Відповісти
розпиліада ...версія 2
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22.11.2022 11:42 Відповісти
Гордон пірамідки кацапам впарив?
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22.11.2022 11:43 Відповісти
Не розумію радості в коментах. Відкрийте карту: нам своє ще повертати й повертати.

Щось рашисти мутять:

- або щоб налякати внутрішнього споживача з хз якою метою (може загальна мобілізація планується);

- (фантастична теорія) щоб закрити ймовірність маневрів наших військ через територію раші.
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22.11.2022 11:43 Відповісти
Хай будують, чим більше, тим краще, додатковий мінус фінансів рашки, для нас добре.
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22.11.2022 11:53 Відповісти
Знаєте ,шо то таке?Це на дорогах Північної Кореї..вибиваються дерев'яні клини і дорога блокується.
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22.11.2022 11:55 Відповісти
з нашим відношенням до безпеки, ті блоки будуть падати кожен місяць
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22.11.2022 12:41 Відповісти
Лінія прігожина це фейк, роспіл кацапського бюджету. Якщо Україна захоче зайти, то вона зайде. Слава зсу
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22.11.2022 12:05 Відповісти
Так С Р А Т Ь и Ж О П Ы не хватит.
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22.11.2022 12:06 Відповісти
Нічого дивного-"наш робив дороги", а ті не наші будують "загородження від танків". А ціль - хапнути грошенят. "роде зміїний і батько ваш сатана".
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22.11.2022 12:10 Відповісти
Будують бо пам'ятають Белгород це---- Украiна
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22.11.2022 12:14 Відповісти
кацапи знов намагаються щось повторити але як і завши в них входе гівняно. лінія манергейма в кацапській інтерпетації
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22.11.2022 12:23 Відповісти
"києвзатридня"
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22.11.2022 13:21 Відповісти
Шкода що найвеличніші не будували такого коли їх попереджали. Так хотіли капітуляцію підписати а тут народ не дав
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22.11.2022 18:28 Відповісти
 
 