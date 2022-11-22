У Бєлгородській області будують оборонну "лінію". ФОТОрепортаж

У Бєлгородській області Росії будують оборонну "засічну лінію", а також готуються до можливого "нападу" з боку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Він повідомив, що в області будується "засічна лінія" на кордоні з Україною.

"Я кажу про формування бєлгородської лінії – бєлгородська засічна лінія", - зазначив Гладков.

Трохи згодом, на пресконференції, губернатор Бєлгородської області повідомив, що укріпленням рубежів в регіоні займаються з квітня. Щодо можливого нападу України, Гладков зазначив, що не хотів би драматизуватися ситуацію.

"Тому що я розумію, що кожне моє слово можна транслювати в рамках контексту по-різному. Але в будь-якій справі ми завжди розглядаємо кілька варіантів розвитку подій: оптимістичний, песимістичний і середній. Тому ми готуємося до різних варіантів. Сподіваюся, песимістичні варіанти нам не знадобляться, але ми їх активно розглядаємо", - сказав очільник області.

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