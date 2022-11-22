В Белгородской области строят оборонную "линию". ФОТОрепортаж
В Белгородской области России строят оборонную "засечную линию", а также готовятся к возможному "нападению" со стороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Он сообщил, что в области строится "засечная линия" на границе с Украиной.
"Я говорю о формировании белгородской линии - белгородская засечная линия", - отметил Гладков.
Чуть позже, на пресс-конференции, губернатор Белгородской области сообщил, что укреплением рубежей в регионе занимаются с апреля. Относительно возможного нападения Украины Гладков отметил, что не хотел бы драматизироваться ситуацию.
"Потому что я понимаю, что каждое мое слово можно транслировать в рамках контекста по-разному. Но в любом деле мы всегда рассматриваем несколько вариантов развития событий: оптимистический, пессимистический и средний. Поэтому мы готовимся к разным вариантам. Надеюсь, пессимистические варианты нам не понадобятся, но мы их активно рассматриваем", - сказал глава области.
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Київ за два три дня ..
«Я мушу сказати, що ми постійно передаємо свої рекомендації до Білого дому. Я говорю їм, що треба робити інакше, намагаюся вплинути на формування політики. Я досі хочу побачити більше підтримки та її швидше виділення. Я, напевно, представляю групу найрішучіших (у Конгресі США). Зокрема, я вважаю, що важливо надати Україні винищувачі та навчити ваших пілотів», - заявив Джим Ріш в інтерв'ю https://www.eurointegration.com.ua/interview/2022/11/21/7151041 «Європейській правді» .
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Рів копають....а це каже про те,що немає вже тої впевненості,яка була у лютому.
Светлая им память..Слава Ичкерии💪👍
Чому ж оборонні лінії будують лише зараз?
Щось рашисти мутять:
- або щоб налякати внутрішнього споживача з хз якою метою (може загальна мобілізація планується);
- (фантастична теорія) щоб закрити ймовірність маневрів наших військ через територію раші.