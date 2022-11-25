УКР
Окупанти здійснили черговий ракетний удар по передмістю Запоріжжя, - ОВА. ФОТО

Російські окупанти здійснили черговий ракетний удар по передмістю Запоріжжя, є руйнування.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог знову атакував передмістя Запоріжжя. На цей раз ракети влучили поруч з лікарнею. На щастя люди не постраждали, чого не скажеш про будівлю. Десятки зруйнованих вікон", - повідомив чиновник, додавши відповідні фото.

Окупанти здійснили черговий ракетний удар по передмістю Запоріжжя, - ОВА 01
Окупанти здійснили черговий ракетний удар по передмістю Запоріжжя, - ОВА 02

Окупанти здійснили черговий ракетний удар по передмістю Запоріжжя, - ОВА 03

