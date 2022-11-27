В Ірпені відновлюють зруйновану окупантами житлову інфраструктуру. ФОТО
В Ірпені відновлюють зруйновану окупантами житлову інфраструктуру.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зараз у місті ремонтують понад 30 багатоповерхівок.
"Серед них - багатоквартирні будинки на вулиці Тургенівській. На об'єктах замінюють вікна та двері, на одному з них ремонтують покрівлю. Навіть у негоду та перебоях з електрикою роботи тривають. Усі вони будуть завершені у визначений термін. Відбудовуємо Київщину!", - йдеться у повідомленні.
