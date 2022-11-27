УКР
В Ірпені відновлюють зруйновану окупантами житлову інфраструктуру. ФОТО

В Ірпені відновлюють зруйновану окупантами житлову інфраструктуру.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зараз у місті ремонтують понад 30 багатоповерхівок.

"Серед них - багатоквартирні будинки на вулиці Тургенівській. На об'єктах замінюють вікна та двері, на одному з них ремонтують покрівлю. Навіть у негоду та перебоях з електрикою роботи тривають. Усі вони будуть завершені у визначений термін. Відбудовуємо Київщину!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: В Ірпені рашистами повністю зруйновано 1483 приватних і 39 багатоквартирних будинків, - мерія

В Ірпені відновлюють зруйновану окупантами житлову інфраструктуру 01
В Ірпені відновлюють зруйновану окупантами житлову інфраструктуру 02
В Ірпені відновлюють зруйновану окупантами житлову інфраструктуру 03
В Ірпені відновлюють зруйновану окупантами житлову інфраструктуру 04

Ірпінь (359) Кулеба Олексій (207) відбудова (381)
Як це пропустили, що все це за сприяння оп і єрмака особисто?
показати весь коментар
27.11.2022 10:58 Відповісти
Це доведуть до відома на ************....
показати весь коментар
27.11.2022 11:03 Відповісти
На мою думку потрібно відновлювати будинки за рахунок ворога, забирати їх заморожені активи в ЄС та інших країнах і рахувати не по вартості витраченого на ремонт, а в десятикратном розмірі.
показати весь коментар
27.11.2022 11:04 Відповісти
То що, чекати закінчення війни, щоб "виставити рахунок" ворогу?
показати весь коментар
27.11.2022 11:16 Відповісти
А де пані прочитала, що я пропоную дочекатися закічення війни? Я пропоную провести ремонтні роботи за рахунок ворога, де на витрачені кошти виставити їм рахунки в 10-кратному розмірі.
показати весь коментар
27.11.2022 13:19 Відповісти
А де ви пропонуєте жити людям, до того як ворог «поповнить рахунок»?
показати весь коментар
27.11.2022 11:24 Відповісти
єс кеп !!
показати весь коментар
27.11.2022 12:53 Відповісти
+ моральный ущерб , "слуги "с беглым фирташем схемы крутят , транзит аммиака по территории Украины ( торговля не на крови⁉️) запускают ‼️
показати весь коментар
27.11.2022 13:57 Відповісти
Зе влада це дітеще Януковоща і ригів.
показати весь коментар
29.11.2022 14:53 Відповісти
зачем востанавливают, на след год орки снова той же дорогой попрут из Баларуси, снося все что им будет мешать.
там не дома востанавливать надо бы, а доты и бункера строить.
показати весь коментар
27.11.2022 11:37 Відповісти
Так психология работает, если человек разбил тарелку, то он первое время пытается ее назад собрать, хотя это невозможно. Людям приятно это делать, есть занятие, есть улучшения самочувствия и психического здоровья. Оборонные сооружения тоже необходимы, но одно другому не мешает, люди без стресса работают куда эффективнее, им нужна эта картинка.
показати весь коментар
27.11.2022 12:01 Відповісти
На першому фото будинок, який відновлюється за кошти мешканців. Кулеба тут до чого?
показати весь коментар
27.11.2022 18:11 Відповісти
Думаю Зе уроди три рази знімуть бабки з "Великої відбудови" - перший раз при виділення
коштів, другий раз на роздутих будівельних смєтах і третій раз ще з людей бабки злуплять,
бо по Україні люди не чекають поки видєлять кошти, а сами відбудовують своє житло, а
Зе влада навряд чи повністю компенсує їм витрачені кошти, скоріше частину, та і то не
відразу, а на папері буде все чотко, що це Зе влада все відбудувала по регіонах.
показати весь коментар
29.11.2022 14:51 Відповісти
 
 