РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4407 посетителей онлайн
Новости Фото Война
6 623 13

В Ирпене восстанавливают разрушенную оккупантами жилищную инфраструктуру. ФОТО

В Ирпене восстанавливают разрушенную жилищную инфраструктуру.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сейчас в городе ремонтируют более 30-ти многоэтажек.

"Среди них - многоквартирные дома на улице Тургеневской. На объектах заменяют окна и двери, на одном из них ремонтируют кровлю. Даже в непогоду и с перебоями с электричеством работы продолжаются. Все они будут завершены в определенный срок. Отстраиваем Киевщину!", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Ночью военные РФ нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья, возник пожар на агропредприятии. ФОТОрепортаж

В Ирпене восстанавливают разрушенную оккупантами жилищную инфраструктуру 01
В Ирпене восстанавливают разрушенную оккупантами жилищную инфраструктуру 02
В Ирпене восстанавливают разрушенную оккупантами жилищную инфраструктуру 03
В Ирпене восстанавливают разрушенную оккупантами жилищную инфраструктуру 04

Ирпень (370) Кулеба Алексей (111) восстановление (231)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Як це пропустили, що все це за сприяння оп і єрмака особисто?
показать весь комментарий
27.11.2022 10:58 Ответить
+6
Це доведуть до відома на ************....
показать весь комментарий
27.11.2022 11:03 Ответить
+5
На мою думку потрібно відновлювати будинки за рахунок ворога, забирати їх заморожені активи в ЄС та інших країнах і рахувати не по вартості витраченого на ремонт, а в десятикратном розмірі.
показать весь комментарий
27.11.2022 11:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як це пропустили, що все це за сприяння оп і єрмака особисто?
показать весь комментарий
27.11.2022 10:58 Ответить
Це доведуть до відома на ************....
показать весь комментарий
27.11.2022 11:03 Ответить
На мою думку потрібно відновлювати будинки за рахунок ворога, забирати їх заморожені активи в ЄС та інших країнах і рахувати не по вартості витраченого на ремонт, а в десятикратном розмірі.
показать весь комментарий
27.11.2022 11:04 Ответить
То що, чекати закінчення війни, щоб "виставити рахунок" ворогу?
показать весь комментарий
27.11.2022 11:16 Ответить
А де пані прочитала, що я пропоную дочекатися закічення війни? Я пропоную провести ремонтні роботи за рахунок ворога, де на витрачені кошти виставити їм рахунки в 10-кратному розмірі.
показать весь комментарий
27.11.2022 13:19 Ответить
А де ви пропонуєте жити людям, до того як ворог «поповнить рахунок»?
показать весь комментарий
27.11.2022 11:24 Ответить
єс кеп !!
показать весь комментарий
27.11.2022 12:53 Ответить
+ моральный ущерб , "слуги "с беглым фирташем схемы крутят , транзит аммиака по территории Украины ( торговля не на крови⁉️) запускают ‼️
показать весь комментарий
27.11.2022 13:57 Ответить
Зе влада це дітеще Януковоща і ригів.
показать весь комментарий
29.11.2022 14:53 Ответить
зачем востанавливают, на след год орки снова той же дорогой попрут из Баларуси, снося все что им будет мешать.
там не дома востанавливать надо бы, а доты и бункера строить.
показать весь комментарий
27.11.2022 11:37 Ответить
Так психология работает, если человек разбил тарелку, то он первое время пытается ее назад собрать, хотя это невозможно. Людям приятно это делать, есть занятие, есть улучшения самочувствия и психического здоровья. Оборонные сооружения тоже необходимы, но одно другому не мешает, люди без стресса работают куда эффективнее, им нужна эта картинка.
показать весь комментарий
27.11.2022 12:01 Ответить
На першому фото будинок, який відновлюється за кошти мешканців. Кулеба тут до чого?
показать весь комментарий
27.11.2022 18:11 Ответить
Думаю Зе уроди три рази знімуть бабки з "Великої відбудови" - перший раз при виділення
коштів, другий раз на роздутих будівельних смєтах і третій раз ще з людей бабки злуплять,
бо по Україні люди не чекають поки видєлять кошти, а сами відбудовують своє житло, а
Зе влада навряд чи повністю компенсує їм витрачені кошти, скоріше частину, та і то не
відразу, а на папері буде все чотко, що це Зе влада все відбудувала по регіонах.
показать весь комментарий
29.11.2022 14:51 Ответить
 
 