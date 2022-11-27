В Ирпене восстанавливают разрушенную оккупантами жилищную инфраструктуру. ФОТО

В Ирпене восстанавливают разрушенную жилищную инфраструктуру.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сейчас в городе ремонтируют более 30-ти многоэтажек.

"Среди них - многоквартирные дома на улице Тургеневской. На объектах заменяют окна и двери, на одном из них ремонтируют кровлю. Даже в непогоду и с перебоями с электричеством работы продолжаются. Все они будут завершены в определенный срок. Отстраиваем Киевщину!", - говорится в сообщении.

