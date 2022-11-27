В Ирпене восстанавливают разрушенную оккупантами жилищную инфраструктуру. ФОТО
В Ирпене восстанавливают разрушенную жилищную инфраструктуру.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, сейчас в городе ремонтируют более 30-ти многоэтажек.
"Среди них - многоквартирные дома на улице Тургеневской. На объектах заменяют окна и двери, на одном из них ремонтируют кровлю. Даже в непогоду и с перебоями с электричеством работы продолжаются. Все они будут завершены в определенный срок. Отстраиваем Киевщину!", - говорится в сообщении.
там не дома востанавливать надо бы, а доты и бункера строить.
коштів, другий раз на роздутих будівельних смєтах і третій раз ще з людей бабки злуплять,
бо по Україні люди не чекають поки видєлять кошти, а сами відбудовують своє житло, а
Зе влада навряд чи повністю компенсує їм витрачені кошти, скоріше частину, та і то не
відразу, а на папері буде все чотко, що це Зе влада все відбудувала по регіонах.