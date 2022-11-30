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СБУ проводить безпекові заходи в Мукачівській єпархії УПЦ МП. ФОТО

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, заходи відбуваються спільно з Управлінням патрульної поліції та Ужгородським зональним відділом Військової служби правопорядку у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

СБУ проводить безпекові заходи в Мукачівській єпархії УПЦ МП 01
СБУ проводить безпекові заходи в Мукачівській єпархії УПЦ МП 02
СБУ проводить безпекові заходи в Мукачівській єпархії УПЦ МП 03


За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:

- проводять огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Також читайте: СБУ знайшла в об’єктах УПЦ МП на Тернопільщині та Прикарпатті пропагандистські матеріали, що заперечують існування України. ФОТОрепортаж

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для:

- перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "русского мира";
- недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;
- убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

"Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", - додають у СБУ.

Автор: 

Мукачево (175) СБУ (13056) УПЦ МП (1214) Закарпатська область (2089)


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Топ коментарі
+14
Весь цей СБУ-шний двіж з приводу церков рашистського сатанату в Україні відволікає нас від одного дуже пікантного моменту - клоунська влада за 9 місяців так і не заборонила кацапський сатанат в Україні. І зараз Zeлені виродки банально пресують рашистську гівноцеркву аби та стала прислугою клоунів у політичній боротьбі з порошенко. Бо як відомо українська церква є прихильником саме Порошенко, бо той дав їй томос.
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30.11.2022 09:40 Відповісти
+13
рпц немає ніякого відношення до церкви-бо це нквд кдб фсб.Тому потрібно це гадюче кубло викинути з України назавжди взад в радной запарєбрік...
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30.11.2022 09:40 Відповісти
+11
Тенденція мені подобається, набираємо попкорну і дивимось ))
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30.11.2022 09:34 Відповісти
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Тенденція мені подобається, набираємо попкорну і дивимось ))
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30.11.2022 09:34 Відповісти
Ти вже подивився сєріал слуга народу. Тепер для тебе сєріал рпц в Україні. Хоч вся ця хєрня може закінчитися раз і назавжди за 1 хвилину - достатньо одного закону і одного підпису прєза.
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30.11.2022 09:43 Відповісти
Промахнувся, серіал не дивився, телевізор взагалі не дивлюсь років 13, за зелю не голосував. А за одну хвилину можеш тільки подрочити, в державі за 1 хвилину нічого зробити неможливо, треба виважений підхід, бо помилки дуже дорого коштують. І да, критикувати і вимагати діяти на користь народу.
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30.11.2022 09:51 Відповісти
Ще одного підара піймають, або декілька.
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30.11.2022 10:40 Відповісти
Супер Гут,велике спасибі за підказку.Мені чомусь зацікавило-текст цьго приказу лежав на столі президента і чекав результату по видачі Томосу?І ще лежить для підпису до сих пір?Оце чиновницька безкарнісь.Що ці президенти собі думають?Ну цей хоч *уєм по піаніно грав і грає,а той що Томос одержав?А він все ***** спиняв,мову сина заставляв вчити-в Лондоні.
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30.11.2022 12:26 Відповісти
Чому сбу не проводить обшуки у пінчука, коломойши, ахметова? Чому випустили портного? Навіщо в кінці ви потрібні взагалі? Ви ж ніякі...
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30.11.2022 09:40 Відповісти
рпц немає ніякого відношення до церкви-бо це нквд кдб фсб.Тому потрібно це гадюче кубло викинути з України назавжди взад в радной запарєбрік...
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30.11.2022 09:40 Відповісти
Весь цей СБУ-шний двіж з приводу церков рашистського сатанату в Україні відволікає нас від одного дуже пікантного моменту - клоунська влада за 9 місяців так і не заборонила кацапський сатанат в Україні. І зараз Zeлені виродки банально пресують рашистську гівноцеркву аби та стала прислугою клоунів у політичній боротьбі з порошенко. Бо як відомо українська церква є прихильником саме Порошенко, бо той дав їй томос.
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30.11.2022 09:40 Відповісти
Все правильно написали, але Порошенко пишеться з великої букви і не він дав Томос, він тільки, як проукраїнський політик допомагав в його отриманні, а дав Томос Вселенський(Константинопольський) Патріарх.
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30.11.2022 11:57 Відповісти
Ото кацапськи сатанат треба викурити з України !
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30.11.2022 09:48 Відповісти
Моквянських пОпів за Урал наху і хай там моляться руZzкім язиком!
Уроди бородаті!
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30.11.2022 09:54 Відповісти
Туда надо не с обысками приходить, а с танками. Ну, чтобы два раза не ездить...
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30.11.2022 09:57 Відповісти
Слуги ворога вже все поховали. Потрібно це вирішити одним рішенням Верховної Ради - закрити секту ФСБ, але це ж потенційні виборці Боневтіка.
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30.11.2022 09:58 Відповісти
Не здивуюся, якщо там теж виявиться гей-бордель.
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30.11.2022 10:08 Відповісти
надіюсь сутичок СБУ з окремим кулінарним мукачівським батальйоном під командуванням видатного полководця Колі Котлєти не було???
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30.11.2022 11:06 Відповісти
Что там тоже снимают с постели склещенных московских попов?
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30.11.2022 11:16 Відповісти
Закарпатська церква МП усилено возила закарпатських віруючих до Почаіва . Д
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30.11.2022 11:29 Відповісти
Говорили , що в Ракошино , коли почалась війна 2014 массово прибули титушкі з російськими паспортами . Там змеіне кубло постійно . І СБУ ЦЕ ЗНАЕ
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30.11.2022 11:31 Відповісти
Маю надію, що збирають доказову базу для офіційної заборони.
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30.11.2022 11:33 Відповісти
Треба СБУ їхати у Миколаїв, Одесу, Херсон - там у підвалах і рюськи дрг можна знайти - бо тут попи кляті москалі тай пришожан вистачає.
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30.11.2022 12:12 Відповісти
Гнати сатаністів за поребрик!
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30.11.2022 13:22 Відповісти
а на Полтавщині для кацапської секти РАЙ!
Мгарський монастир - є розплідником зас*руського міра!
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30.11.2022 13:45 Відповісти
Думаю пізно, вони вже все і всіх поховали.
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30.11.2022 14:48 Відповісти
 
 