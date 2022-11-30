СБУ проводить безпекові заходи в Мукачівській єпархії УПЦ МП. ФОТО

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, заходи відбуваються спільно з Управлінням патрульної поліції та Ужгородським зональним відділом Військової служби правопорядку у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.



Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.











За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:



- проводять огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів;

- здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Також читайте: СБУ знайшла в об’єктах УПЦ МП на Тернопільщині та Прикарпатті пропагандистські матеріали, що заперечують існування України. ФОТОрепортаж

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для:



- перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "русского мира";

- недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;

- убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.



"Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", - додають у СБУ.