СБУ проводит меры по безопасности в Мукачевской епархии УПЦ МП. ФОТО
Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, мероприятия проходят совместно с Управлением патрульной полиции и Ужгородским зональным отделом Военной службы правопорядка в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.
В частности, учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастают риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
При непосредственном участии представителей церкви правоохранители:
- производят осмотр территории и помещений монастыря для выявления запрещенных к обращению предметов;
- осуществляют проверку лиц на территории монастыря относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.
Все действия происходят в пределах действующего законодательства и производятся для:
- проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира";
- недопущение использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и т.п.;
– обезопасение населения от провокаций и террористических актов.
"Отмечаем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - добавляют в СБУ.
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