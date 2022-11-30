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СБУ проводит меры по безопасности в Мукачевской епархии УПЦ МП. ФОТО

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, мероприятия проходят совместно с Управлением патрульной полиции и Ужгородским зональным отделом Военной службы правопорядка в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

В частности, учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастают риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

СБУ проводит меры по безопасности в Мукачевской епархии УПЦ МП 01
СБУ проводит меры по безопасности в Мукачевской епархии УПЦ МП 02
СБУ проводит меры по безопасности в Мукачевской епархии УПЦ МП 03


При непосредственном участии представителей церкви правоохранители:

- производят осмотр территории и помещений монастыря для выявления запрещенных к обращению предметов;
- осуществляют проверку лиц на территории монастыря относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

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Все действия происходят в пределах действующего законодательства и производятся для:

- проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира";
- недопущение использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и т.п.;
– обезопасение населения от провокаций и террористических актов.

"Отмечаем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - добавляют в СБУ.

Мукачево (345) СБУ (19898) УПЦ МП (1561) Закарпатская область (2585)


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Топ комментарии
+14
Весь цей СБУ-шний двіж з приводу церков рашистського сатанату в Україні відволікає нас від одного дуже пікантного моменту - клоунська влада за 9 місяців так і не заборонила кацапський сатанат в Україні. І зараз Zeлені виродки банально пресують рашистську гівноцеркву аби та стала прислугою клоунів у політичній боротьбі з порошенко. Бо як відомо українська церква є прихильником саме Порошенко, бо той дав їй томос.
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30.11.2022 09:40
+13
рпц немає ніякого відношення до церкви-бо це нквд кдб фсб.Тому потрібно це гадюче кубло викинути з України назавжди взад в радной запарєбрік...
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30.11.2022 09:40
+11
Тенденція мені подобається, набираємо попкорну і дивимось ))
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30.11.2022 09:34
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Тенденція мені подобається, набираємо попкорну і дивимось ))
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30.11.2022 09:34 Ответить
Ти вже подивився сєріал слуга народу. Тепер для тебе сєріал рпц в Україні. Хоч вся ця хєрня може закінчитися раз і назавжди за 1 хвилину - достатньо одного закону і одного підпису прєза.
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30.11.2022 09:43 Ответить
Промахнувся, серіал не дивився, телевізор взагалі не дивлюсь років 13, за зелю не голосував. А за одну хвилину можеш тільки подрочити, в державі за 1 хвилину нічого зробити неможливо, треба виважений підхід, бо помилки дуже дорого коштують. І да, критикувати і вимагати діяти на користь народу.
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30.11.2022 09:51 Ответить
Ще одного підара піймають, або декілька.
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30.11.2022 10:40 Ответить
Супер Гут,велике спасибі за підказку.Мені чомусь зацікавило-текст цьго приказу лежав на столі президента і чекав результату по видачі Томосу?І ще лежить для підпису до сих пір?Оце чиновницька безкарнісь.Що ці президенти собі думають?Ну цей хоч *уєм по піаніно грав і грає,а той що Томос одержав?А він все ***** спиняв,мову сина заставляв вчити-в Лондоні.
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30.11.2022 12:26 Ответить
Чому сбу не проводить обшуки у пінчука, коломойши, ахметова? Чому випустили портного? Навіщо в кінці ви потрібні взагалі? Ви ж ніякі...
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30.11.2022 09:40 Ответить
рпц немає ніякого відношення до церкви-бо це нквд кдб фсб.Тому потрібно це гадюче кубло викинути з України назавжди взад в радной запарєбрік...
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30.11.2022 09:40 Ответить
Весь цей СБУ-шний двіж з приводу церков рашистського сатанату в Україні відволікає нас від одного дуже пікантного моменту - клоунська влада за 9 місяців так і не заборонила кацапський сатанат в Україні. І зараз Zeлені виродки банально пресують рашистську гівноцеркву аби та стала прислугою клоунів у політичній боротьбі з порошенко. Бо як відомо українська церква є прихильником саме Порошенко, бо той дав їй томос.
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30.11.2022 09:40 Ответить
Все правильно написали, але Порошенко пишеться з великої букви і не він дав Томос, він тільки, як проукраїнський політик допомагав в його отриманні, а дав Томос Вселенський(Константинопольський) Патріарх.
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30.11.2022 11:57 Ответить
Ото кацапськи сатанат треба викурити з України !
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30.11.2022 09:48 Ответить
Моквянських пОпів за Урал наху і хай там моляться руZzкім язиком!
Уроди бородаті!
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30.11.2022 09:54 Ответить
Туда надо не с обысками приходить, а с танками. Ну, чтобы два раза не ездить...
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30.11.2022 09:57 Ответить
Слуги ворога вже все поховали. Потрібно це вирішити одним рішенням Верховної Ради - закрити секту ФСБ, але це ж потенційні виборці Боневтіка.
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30.11.2022 09:58 Ответить
Не здивуюся, якщо там теж виявиться гей-бордель.
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30.11.2022 10:08 Ответить
надіюсь сутичок СБУ з окремим кулінарним мукачівським батальйоном під командуванням видатного полководця Колі Котлєти не було???
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30.11.2022 11:06 Ответить
Что там тоже снимают с постели склещенных московских попов?
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30.11.2022 11:16 Ответить
Закарпатська церква МП усилено возила закарпатських віруючих до Почаіва . Д
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30.11.2022 11:29 Ответить
Говорили , що в Ракошино , коли почалась війна 2014 массово прибули титушкі з російськими паспортами . Там змеіне кубло постійно . І СБУ ЦЕ ЗНАЕ
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30.11.2022 11:31 Ответить
Маю надію, що збирають доказову базу для офіційної заборони.
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30.11.2022 11:33 Ответить
Треба СБУ їхати у Миколаїв, Одесу, Херсон - там у підвалах і рюськи дрг можна знайти - бо тут попи кляті москалі тай пришожан вистачає.
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30.11.2022 12:12 Ответить
Гнати сатаністів за поребрик!
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30.11.2022 13:22 Ответить
а на Полтавщині для кацапської секти РАЙ!
Мгарський монастир - є розплідником зас*руського міра!
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30.11.2022 13:45 Ответить
Думаю пізно, вони вже все і всіх поховали.
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30.11.2022 14:48 Ответить
 
 