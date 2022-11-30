СБУ проводит меры по безопасности в Мукачевской епархии УПЦ МП. ФОТО

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, мероприятия проходят совместно с Управлением патрульной полиции и Ужгородским зональным отделом Военной службы правопорядка в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

В частности, учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастают риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.













При непосредственном участии представителей церкви правоохранители:

- производят осмотр территории и помещений монастыря для выявления запрещенных к обращению предметов;

- осуществляют проверку лиц на территории монастыря относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

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Все действия происходят в пределах действующего законодательства и производятся для:

- проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира";

- недопущение использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и т.п.;

– обезопасение населения от провокаций и террористических актов.

"Отмечаем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - добавляют в СБУ.