У низці областей повітряна тривога. Зафіксовано зліт трьох ворожих Ту-95 (оновлено)

Наразі в низці областей України, зокрема, в Києві, області та східних і центральних регіонах оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як повідомляють телеграм-канали, в Росії зафіксовано зліт трьох Ту-95 МС з військового аеродрому "Енгельс", вони рухаються в напрямку м. Волгоград, очікуються ще злети.

Станом на 15.00 тривогу у більшості регіонів скасовано.

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