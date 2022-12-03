У низці областей повітряна тривога. Зафіксовано зліт трьох ворожих Ту-95 (оновлено)
Наразі в низці областей України, зокрема, в Києві, області та східних і центральних регіонах оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як повідомляють телеграм-канали, в Росії зафіксовано зліт трьох Ту-95 МС з військового аеродрому "Енгельс", вони рухаються в напрямку м. Волгоград, очікуються ще злети.
Станом на 15.00 тривогу у більшості регіонів скасовано.
Топ коментарі
+19 Pavlik Morozov #432325
показати весь коментар03.12.2022 15:11
+16 Юрий #542373
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+12 Линкин Парк
показати весь коментар03.12.2022 16:18
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с таганрога до пітера та й на бункерного підера.
Если можно восстановить производственные линии и в строжайшей секретности произвести хоть немного баллистических ракет на 280 км, подобных "Грому-2", и модификацию "Вільха" дальностью 202 км - это наша единственная возможность хоть что-то достать на территории кацапов. Аэродромы прикрыты достаточно хорошо, а дрон - медленная цель с БЧ всего лишь 75 кг. Нет, нужны не дроны, а ракеты.