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У низці областей повітряна тривога. Зафіксовано зліт трьох ворожих Ту-95 (оновлено)

Наразі в низці областей України, зокрема, в Києві, області та східних і центральних регіонах оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. 

Як повідомляють телеграм-канали, в Росії зафіксовано зліт трьох Ту-95 МС з військового аеродрому "Енгельс", вони рухаються в напрямку м. Волгоград, очікуються ще злети.

У низці областей повітряна тривога. Зафіксовано зліт трьох ворожих Ту-95 01

Станом на 15.00 тривогу у більшості регіонів скасовано. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає ознак, що Росія планує припинити ракетні атаки по Україні, - Кірбі

Автор: 

армія рф (17359) крилаті ракети (1073) ракети (4023)


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Топ коментарі
+19
Після кожно злету в Енгельса та пуску ракет по Україні, негайний дивізіонний залп по Курську-Брянську, а ще краще по Воронежу, тоді, можливо, буде позитивний для України результат, а констатацією фактів, що ми незабаром отримаємо ***** ніц, панове, ми не досягненомо, хіба що повторних піздюлін... а то боляче, *******
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03.12.2022 15:11
+16
Ему и на москву *****. В этой войне просто нет смысла бить по невоенным обьектам русни, ***** ***** на гражданских.
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03.12.2022 15:15
+12
Повітрянна тревога перейди до таганрога.
с таганрога до пітера та й на бункерного підера.
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03.12.2022 16:18
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03.12.2022 14:57 Відповісти
Шо збили літаки?
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03.12.2022 16:32 Відповісти
Після кожно злету в Енгельса та пуску ракет по Україні, негайний дивізіонний залп по Курську-Брянську, а ще краще по Воронежу, тоді, можливо, буде позитивний для України результат, а констатацією фактів, що ми незабаром отримаємо ***** ніц, панове, ми не досягненомо, хіба що повторних піздюлін... а то боляче, *******
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03.12.2022 15:11 Відповісти
Нажаль не буде, бо ***** не в воронежі сидить. Йому той воронеж байдуже. ось бі по Москві бахнути, ото інша справа.
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03.12.2022 15:13 Відповісти
Ему и на москву *****. В этой войне просто нет смысла бить по невоенным обьектам русни, ***** ***** на гражданских.
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03.12.2022 15:15 Відповісти
На жаль
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03.12.2022 15:26 Відповісти
ну і добре
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03.12.2022 15:11 Відповісти
Ех,були б у нас ракети,такі щоб дістати туди....
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03.12.2022 15:39 Відповісти
Будуть. Виколупаємо з під асфальту.
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03.12.2022 16:33 Відповісти
Повітрянна тревога перейди до таганрога.
с таганрога до пітера та й на бункерного підера.
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03.12.2022 16:18 Відповісти
правильно писав Ю.Касьянов зараз уси зусилля потрібно направити на те щоб випустити дрони які спалять цє осине гнездо кацапських аєродромів
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03.12.2022 17:42 Відповісти
Иранское говно "шахиды" несколько эффективно против нас только из-за плачевного состояния нашего ПВО, на 99% состоящего из старого советского хлама и теперь пополняющееся не менее старыми зарубежными системами типа Hawk и в единичных случаях - современными системами NASAMS и IRIS-T.

Если можно восстановить производственные линии и в строжайшей секретности произвести хоть немного баллистических ракет на 280 км, подобных "Грому-2", и модификацию "Вільха" дальностью 202 км - это наша единственная возможность хоть что-то достать на территории кацапов. Аэродромы прикрыты достаточно хорошо, а дрон - медленная цель с БЧ всего лишь 75 кг. Нет, нужны не дроны, а ракеты.
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03.12.2022 18:21 Відповісти
Единая система газоснабжения россии
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03.12.2022 18:56 Відповісти
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03.12.2022 18:58 Відповісти
Припускаємо, що не просто так кацапські ТУ переміщаються з Енгельса до Волгограду: видно передали нам дещо, що зможе вдарити на 750 км (саме така відстань від українського кордону до Енгельса). А ще вчора кацапи забрали свої бомбардувальники з білорусі, там відстань ще меньше...
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03.12.2022 20:55 Відповісти
 
 