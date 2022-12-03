В ряде областей воздушная тревога. Зафиксирован взлет трех вражеских Ту-95 (обновлено)
В настоящее время в ряде областей Украины, в частности, в Киеве, области и восточных и центральных регионах объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как сообщают телеграм-каналы, в России зафиксирован взлет трех Ту-95 с военного аэродрома "Энгельс", они двигаются в направлении Волгограда, ожидаются еще взлеты.
По состоянию на 15:00 в большинстве областей отбой воздушной тревоги.
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+19 Pavlik Morozov #432325
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+16 Юрий #542373
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с таганрога до пітера та й на бункерного підера.
Если можно восстановить производственные линии и в строжайшей секретности произвести хоть немного баллистических ракет на 280 км, подобных "Грому-2", и модификацию "Вільха" дальностью 202 км - это наша единственная возможность хоть что-то достать на территории кацапов. Аэродромы прикрыты достаточно хорошо, а дрон - медленная цель с БЧ всего лишь 75 кг. Нет, нужны не дроны, а ракеты.