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Новости Фото Война
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В ряде областей воздушная тревога. Зафиксирован взлет трех вражеских Ту-95 (обновлено)

В настоящее время в ряде областей Украины, в частности, в Киеве, области и восточных и центральных регионах объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщают телеграм-каналы, в России зафиксирован взлет трех Ту-95 с военного аэродрома "Энгельс", они двигаются в направлении Волгограда, ожидаются еще взлеты.

В ряде областей воздушная тревога. Зафиксирован взлет трех вражеских Ту-95 01

По состоянию на 15:00 в большинстве областей отбой воздушной тревоги.

Читайте: По некоторым видам вооружения Россия уже использует стратегический запас, - ГУР

армия РФ (19210) крылатые ракеты (881) ракеты (3569)


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Топ комментарии
+19
Після кожно злету в Енгельса та пуску ракет по Україні, негайний дивізіонний залп по Курську-Брянську, а ще краще по Воронежу, тоді, можливо, буде позитивний для України результат, а констатацією фактів, що ми незабаром отримаємо ***** ніц, панове, ми не досягненомо, хіба що повторних піздюлін... а то боляче, *******
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03.12.2022 15:11
+16
Ему и на москву *****. В этой войне просто нет смысла бить по невоенным обьектам русни, ***** ***** на гражданских.
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03.12.2022 15:15
+12
Повітрянна тревога перейди до таганрога.
с таганрога до пітера та й на бункерного підера.
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03.12.2022 16:18
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03.12.2022 14:57 Ответить
Шо збили літаки?
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03.12.2022 16:32 Ответить
Після кожно злету в Енгельса та пуску ракет по Україні, негайний дивізіонний залп по Курську-Брянську, а ще краще по Воронежу, тоді, можливо, буде позитивний для України результат, а констатацією фактів, що ми незабаром отримаємо ***** ніц, панове, ми не досягненомо, хіба що повторних піздюлін... а то боляче, *******
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03.12.2022 15:11 Ответить
Нажаль не буде, бо ***** не в воронежі сидить. Йому той воронеж байдуже. ось бі по Москві бахнути, ото інша справа.
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03.12.2022 15:13 Ответить
Ему и на москву *****. В этой войне просто нет смысла бить по невоенным обьектам русни, ***** ***** на гражданских.
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03.12.2022 15:15 Ответить
На жаль
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03.12.2022 15:26 Ответить
ну і добре
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03.12.2022 15:11 Ответить
Ех,були б у нас ракети,такі щоб дістати туди....
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03.12.2022 15:39 Ответить
Будуть. Виколупаємо з під асфальту.
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03.12.2022 16:33 Ответить
Повітрянна тревога перейди до таганрога.
с таганрога до пітера та й на бункерного підера.
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03.12.2022 16:18 Ответить
правильно писав Ю.Касьянов зараз уси зусилля потрібно направити на те щоб випустити дрони які спалять цє осине гнездо кацапських аєродромів
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03.12.2022 17:42 Ответить
Иранское говно "шахиды" несколько эффективно против нас только из-за плачевного состояния нашего ПВО, на 99% состоящего из старого советского хлама и теперь пополняющееся не менее старыми зарубежными системами типа Hawk и в единичных случаях - современными системами NASAMS и IRIS-T.

Если можно восстановить производственные линии и в строжайшей секретности произвести хоть немного баллистических ракет на 280 км, подобных "Грому-2", и модификацию "Вільха" дальностью 202 км - это наша единственная возможность хоть что-то достать на территории кацапов. Аэродромы прикрыты достаточно хорошо, а дрон - медленная цель с БЧ всего лишь 75 кг. Нет, нужны не дроны, а ракеты.
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03.12.2022 18:21 Ответить
Единая система газоснабжения россии
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03.12.2022 18:56 Ответить
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03.12.2022 18:58 Ответить
Припускаємо, що не просто так кацапські ТУ переміщаються з Енгельса до Волгограду: видно передали нам дещо, що зможе вдарити на 750 км (саме така відстань від українського кордону до Енгельса). А ще вчора кацапи забрали свої бомбардувальники з білорусі, там відстань ще меньше...
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03.12.2022 20:55 Ответить
 
 