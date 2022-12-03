В ряде областей воздушная тревога. Зафиксирован взлет трех вражеских Ту-95 (обновлено)

В настоящее время в ряде областей Украины, в частности, в Киеве, области и восточных и центральных регионах объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщают телеграм-каналы, в России зафиксирован взлет трех Ту-95 с военного аэродрома "Энгельс", они двигаются в направлении Волгограда, ожидаются еще взлеты.

По состоянию на 15:00 в большинстве областей отбой воздушной тревоги.

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